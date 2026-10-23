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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

جان‌باختن ۲ جوان در تصادف مرگبار محور نیشابور به مشهد

جان‌باختن ۲ جوان در تصادف مرگبار محور نیشابور به مشهد

مشهد- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: برخورد شدید خودرو پژو ۲۰۶ با تیر چراغ برق در کیلومتر ۳ محور نیشابور به مشهد سبب کشته شدن ۲ جوان ۲۴ ساله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولفضل اسدی اظهار کرد: ساعت ۳ بامداد جمعه و در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، خبر برخورد شدید یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ با تیر چراغ برق در آیلند میانی محور نیشابور به مشهد اعلام شد که نجاتگران ایستگاه شهید صدیقی به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور افزود: به گفته شاهدان عینی خودرو فوق به علت سرعت غیر ایمن و انحراف به چپ به شدت با گارد ریل برخورد می کند و پس از کنده شدن آن مجددا با تیر چراغ برق وسط آیلند برخورد کرده که به علت شدت تصادف راننده و سرنشین آن جان خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: نجاتگران سازمان آتش‌نشانی پس از رسیدن به محل حادثه با استفاده از ابزار مخصوص و ست هیدرولیک اجساد راننده که یک مرد جوان ۲۴ ساله و سرنشین همراه که زنی جوان و ۲۴ ساله بود را خارج کرده و تحویل ماموران سازمان آرامستان‌های شهرداری دادند.

اسدی تشریح کرد: نجاتگران سازمان آتش‌نشانی ضمن جداسازی باتری خودرو و انجام عملیات احتیاط حریق، ایمن سازی منطقه را انجام دادند.

کد مطلب 6986943

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