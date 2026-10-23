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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

جعفری: سرانه ورزشی مدارس هرمزگان به یک مترمربع می‌رسد

جعفری: سرانه ورزشی مدارس هرمزگان به یک مترمربع می‌رسد

بندرعباس - معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش گفت: سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزی هرمزگان تا پایان برنامه هفتم توسعه به یک مترمربع افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری در مراسم کلنگ‌زنی مجموعه ورزشی دانش‌آموزی فین با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس، اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی از محورهای مهم ارتقای عدالت و کیفیت در نظام تعلیم‌وتربیت است و بهسازی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس با جدیت دنبال می‌شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای فرهنگی و دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، افزود: در قالب طرح شهید سلیمانی و با رویکرد «میدان همدلی»، توسعه و بهسازی فضاهای ورزشی و بهره‌برداری بهینه از این امکانات با مشارکت ظرفیت‌های مختلف در دستور کار قرار دارد تا دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات ورزشی فراهم شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اقدامات آموزش‌ و پرورش هرمزگان در توسعه فضاهای ورزشی از تلاش‌های مدیرکل آموزش‌وپرورش استان و مجموعه همکاران وی قدردانی کرد.

جعفری با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی در طراحی و اجرای مجموعه‌های ورزشی، تصریح کرد: انتخاب منطقه فین برای اجرای این طرح با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و شرایط منطقه انجام شده است و می‌تواند زمینه مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های استان هرمزگان رشته‌هایی همچون فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی و هندبال ساحلی می‌توانند مورد توجه قرار گیرند و توسعه زیرساخت‌های متناسب با این رشته‌ها فرصت مناسبی برای شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان دختر و پسر ایجاد خواهد کرد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در پایان از آمادگی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت این وزارتخانه برای حمایت از اجرای طرح خبر داد و گفت: با همکاری مجموعه آموزش‌ و پرورش استان و استفاده از ظرفیت‌های مشارکتی تلاش می‌کنیم زمینه اجرای این برنامه و توسعه فرصت‌های ورزشی برای دانش‌آموزان منطقه فراهم شود.

کد مطلب 6986944

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