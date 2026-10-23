به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری در مراسم کلنگ‌زنی مجموعه ورزشی دانش‌آموزی فین با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس، اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی از محورهای مهم ارتقای عدالت و کیفیت در نظام تعلیم‌وتربیت است و بهسازی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس با جدیت دنبال می‌شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای فرهنگی و دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، افزود: در قالب طرح شهید سلیمانی و با رویکرد «میدان همدلی»، توسعه و بهسازی فضاهای ورزشی و بهره‌برداری بهینه از این امکانات با مشارکت ظرفیت‌های مختلف در دستور کار قرار دارد تا دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات ورزشی فراهم شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اقدامات آموزش‌ و پرورش هرمزگان در توسعه فضاهای ورزشی از تلاش‌های مدیرکل آموزش‌وپرورش استان و مجموعه همکاران وی قدردانی کرد.

جعفری با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی در طراحی و اجرای مجموعه‌های ورزشی، تصریح کرد: انتخاب منطقه فین برای اجرای این طرح با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و شرایط منطقه انجام شده است و می‌تواند زمینه مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های استان هرمزگان رشته‌هایی همچون فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی و هندبال ساحلی می‌توانند مورد توجه قرار گیرند و توسعه زیرساخت‌های متناسب با این رشته‌ها فرصت مناسبی برای شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان دختر و پسر ایجاد خواهد کرد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در پایان از آمادگی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت این وزارتخانه برای حمایت از اجرای طرح خبر داد و گفت: با همکاری مجموعه آموزش‌ و پرورش استان و استفاده از ظرفیت‌های مشارکتی تلاش می‌کنیم زمینه اجرای این برنامه و توسعه فرصت‌های ورزشی برای دانش‌آموزان منطقه فراهم شود.