علی نعمتی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از عصر روز گذشته تا اواسط هفته آینده، جو استان در مجموع نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات نیمه‌ابری است و گاهی با رشد ابر همراه می‌شود.

وی افزود: از امروز جمعه تا روز یکشنبه، بارش‌های پراکنده به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی گلستان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تقویت سامانه بارشی در روز دوشنبه گفت: در این روز بر شدت و گستره بارش‌ها افزوده می‌شود و برای بیشتر مناطق استان، بارندگی مؤثر پیش‌بینی شده است.