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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

بارش‌های مؤثر از دوشنبه در گلستان؛احتمال بارندگی در بیشتر مناطق گلستان

بارش‌های مؤثر از دوشنبه در گلستان؛احتمال بارندگی در بیشتر مناطق گلستان

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از افزایش شدت و گستره بارش‌ها در روز دوشنبه خبر داد و گفت: بارندگی در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از عصر روز گذشته تا اواسط هفته آینده، جو استان در مجموع نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات نیمه‌ابری است و گاهی با رشد ابر همراه می‌شود.

وی افزود: از امروز جمعه تا روز یکشنبه، بارش‌های پراکنده به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی گلستان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تقویت سامانه بارشی در روز دوشنبه گفت: در این روز بر شدت و گستره بارش‌ها افزوده می‌شود و برای بیشتر مناطق استان، بارندگی مؤثر پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6986946

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