نیروهای مسلح ایران در اوج آمادگی است؛ دشمن را به شدت تنبیه خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ضیاءالدین آقاجان‌پور، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، تقوا را مهم‌ترین توصیه رهبر شهید انقلاب دانست و بر ضرورت توجه به این اصل در زندگی فردی و مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در تشریح معنای تقوا گفت: تقوا به این معناست که انسان در هر شرایط و موقعیتی، خداوند را ناظر بر رفتار و اعمال خود بداند. این اصل در عرصه مدیریت و مسئولیت‌های حکومتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید تقوا را مبنای تصمیم‌گیری و عملکرد خود قرار دهند؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بود.

آقاجان‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و مقام حضرت فاطمه زهرا(س)، پاکی، طهارت و تقوا را از ویژگی‌های برجسته آن حضرت برشمرد و بیان کرد: حضرت زهرا(س) در آزمونی الهی قرار گرفتند و با صبر و استقامت از آن سربلند بیرون آمدند.

وی با بیان اینکه ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) فراتر از توصیف و بیان انسان‌هاست، افزود: عظمت شخصیت دختر پیامبر تنها به ویژگی‌های فردی و معنوی ایشان محدود نمی‌شود، بلکه صبر، مقاومت و ایستادگی در آزمون‌های دشوار نیز از عواملی بود که جایگاه ایشان را برجسته کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع ادامه داد: حضرت زهرا(س) در شرایطی قرار گرفتند که دفاع از اسلام، قرآن و ولایت را وظیفه خود می‌دانستند، زیرا شاهد بودند که اسلام ناب محمدی، اسلام علوی و قرآن کریم از سوی ظالمان، زورگویان و دشمنان خدا مورد تهدید قرار گرفته است. از همین رو، ایشان با تمام توان برای دفاع از این ارزش‌ها وارد میدان شدند.

آقاجان‌پور با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) تصریح کرد: کسانی که خود را پیرو حضرت زهرا(س)، حضرت علی(ع) و فرزندان ایشان می‌دانند، باید این الگوی رفتاری را در زندگی خود به کار گیرند و در عمل به آن پایبند باشند.

امروز ملت ایران در آزمونی بزرگ قرار دارد

وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور، وضعیت امروز ایران را آزمونی مهم برای ملت دانست و گفت: ملت و کشور ما نیز امروز با آزمونی بزرگ مواجه هستند، چراکه دشمنان اسلام و قرآن با بی‌رحمی به کشور حمله کردند، رهبر عزیز و گران‌قدر ما را به شهادت رساندند و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، دانشمندان و نخبگان هسته‌ای و دفاعی کشور را هدف قرار دادند. همچنین مردان، زنان و فرزندان بی‌گناه ما را با موشک‌ها قطعه‌قطعه کردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار کرد: مردم عزیز، من به‌عنوان سرباز و نماینده رهبر شهید و خلف صالح ایشان، حضرت آیت‌الله امام حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صحنه‌ای را به یاد می‌آورم که هیچ‌گاه از خاطرم پاک نمی‌شود؛ زمانی که مهاجمان به کشورمان حمله کرده بودند، خبری از هدف قرار گرفتن مجتمع‌های مسکونی شهرک شهید چمران در میدان نوبنیاد به ما رسید. پس از اطلاع از این حادثه، به محل رفتم و در آنجا حضور پیدا کردم. امدادگران نیز در محل حاضر شده بودند و عملیات امدادرسانی و کنار زدن آوارها جریان داشت.

آقاجان‌پور با تشریح مشاهدات خود از محل حادثه گفت: هنگامی که آوارها کنار زده می‌شد، با پیکرهایی مواجه می‌شدیم که سر از بدن نداشتند و عزیزانی که پیکرهایشان قطعه‌قطعه شده بود. در میان آنها، کودکان شیرخواره‌ای بودند که در آغوش مادران خود و در حال شیر خوردن بودند، اما بر اثر شدت حادثه، پیکرشان چنان متلاشی شده بود که با بدن مادرانشان درهم آمیخته بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع افزود: شمار زیادی از پیکرهای جان‌باختگان قابل شناسایی نبودند و برای مشخص شدن هویت آنها، از آزمایش‌های پزشکی استفاده کردیم تا معلوم شود هر پیکر متعلق به کدام‌یک از عزیزان است. در مناطق دیگر نیز شرایط مشابهی وجود داشت.

وی با طرح این پرسش که ملت ایران به چه جرمی باید با چنین حملاتی مواجه شود، اظهار کرد: جرم ملت ایران چیست که این‌گونه آماج خشم و کینه دشمنان قرار می‌گیرد و مورد حمله واقع می‌شود؟ جرم ما این است که می‌گوییم مسلمان هستیم، از قرآن پیروی می‌کنیم و منطق ما، منطق اسلام و قرآن است.

با انقلاب اسلامی اعلام کردیم سلطه بیگانگان را نمی‌پذیریم

آقاجان‌پور در ادامه با اشاره به مبانی شکل‌گیری انقلاب اسلامی بیان کرد: ما بر اساس منطق اسلام و قرآن انقلاب کردیم و در جریان انقلاب خود اعلام کردیم که سلطه‌گری سلطه‌گران را نمی‌پذیریم. چرا اعلام کردیم که سلطه‌گری سلطه‌گران را قبول نمی‌کنیم؟ زیرا در این کشور، بیگانگان بر مقدرات سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی حاکم بودند و در امور مختلف کشور دخالت می‌کردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: بیگانگان درباره اینکه چه کسی حاکم باشد، چه فردی به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود، چه کسی مسئولیت وزارت را بر عهده بگیرد و چه افرادی نماینده مجلس باشند، تصمیم می‌گرفتند و به کشور امر و نهی می‌کردند. انقلاب اسلامی در برابر چنین وضعیتی شکل گرفت و ملت ایران با تکیه بر مبانی اسلامی و قرآنی، نپذیرفتن سلطه بیگانگان بر سرنوشت کشور را اعلام کرد.

آقاجان‌پور با اشاره به سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران اظهار کرد: تمام تلاش ترامپ این است که بار دیگر در چارچوب نظام سلطه، خواسته‌های خود را تحمیل کند، بر ملت ایران سلطه یابد و این ملت را به زانو درآورد.

وی در ادامه با خطاب قرار دادن مردم ایران پرسید: مردم عزیز، آیا در برابر خواسته‌های آنها تسلیم می‌شوید یا شعار «هیهات» سر می‌دهید؟ مقاومت و ایستادگی، آخرین سفارش رهبر شهید به ملت ایران بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه گفت: این عبایی که بر دوش من است، همان عبایی است که رهبر شهید به من هدیه داده‌اند. من با همین عبا بر پیکر دانشمندان و نخبگان هسته‌ای و دفاعی کشور و فرماندهان شهید نماز خواندم. همچنین بر پیکر وزیر دفاع شهید، امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، نماز اقامه کردم.

روایت آقاجان‌پور از وداع با شهدای جنگ

آقاجان‌پور با اشاره به مراسم خاکسپاری شهدای حملات اخیر اظهار کرد: هنگامی که پیکر این شهدا در قبر قرار داده می‌شد، عبای رهبر شهید را روی پیکر آنها می‌گذاشتیم و مراسم تلقین را می‌خواندم.

وی در ادامه با طرح این پرسش که آخرین سفارش رهبر شهید به شهدای کشور چه بود، افزود: آخرین توصیه‌ای که رهبر شهید خطاب به ملت ایران مطرح کرده بودند، بر اساس این آیه قرآن کریم بود که فرمودند: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»؛ سست نشوید و اندوهگین نباشید؛ شما برترید، اگر ایمان داشته باشید.

آقاجان‌پور افزود: افرادی که احساس ضعف می‌کنند و پیام ضعف می‌فرستند، باید بدانند که من به‌عنوان یکی از مسئولان نیروهای مسلح اعلام می‌کنم که امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و آمادگی قرار دارند.

وی با اشاره به توانمندی‌های تسلیحاتی کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سلاح‌های شگفت‌انگیزی تولید کرده‌اند که درباره آنها شنیده‌اید. ما با استفاده از همین سلاح‌ها، ناوها و شناورهای آمریکایی را هدف قرار دادیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خطاب به تهدیدکنندگان ایران و کشورهایی که با آنها همراهی می‌کنند، گفت: به کسانی که امروز به تهدید و معرکه‌گیری روی آورده‌اند و همچنین کشورهایی که با آنها همراهی می‌کنند، هشدار می‌دهم که ملت ایران سیلی محکمی به شما خواهد زد و شما را به‌شدت تنبیه خواهد کرد.