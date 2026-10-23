به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دولت فرانسه در آستانه اعتراضات روز شنبه، از افزایش ۲۰ درصدی نیروهای امنیتی و تشدید تدابیر امنیتی خبر داد.

اداره کل پلیس ملی فرانسه از کارآموزان داوطلبی که به پایان دوره آموزشی خود نزدیک شده‌اند، خواسته است برای تقویت نیروهای امنیتی مشارکت کنند. به ادعای این اداره این افراد در حفاظت از ساختمان‌ها و امور اداری فعالیت خواهند کرد و در کنترل مستقیم جمعیت به کار گرفته نمی‌شوند.

دولت فرانسه قصد دارد بیش از ۶۰ هزار نیروی امنیتی را برای تأمین امنیت اعتراضات مستقر کند. نیروهای نظامی سنتینل، یگان‌های ویژه و پلیس ضدشورش نیز در آماده‌باش خواهند بود.

مقام‌های فرانسه محدودیت‌هایی از جمله منع رفت‌وآمد شبانه در برخی مناطق، ممنوعیت حمل مواد آتش‌زا و تجهیزات حفاظتی و محدودیت برگزاری تجمعات در شهرهایی مانند پاریس، لیون، نیس و مارسی اعمال کرده‌اند. دولت همچنین خواستار محدود شدن اعتراضات سازمان‌یافته خارج از چارچوب اتحادیه‌های کارگری شده است.