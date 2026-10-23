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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

ملایر قهرمان رقابت‌های ورزش زورخانه‌ای جوانان همدان شد

ملایر قهرمان رقابت‌های ورزش زورخانه‌ای جوانان همدان شد

همدان-رقابت‌های ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی رده سنی جوانان استان همدان گرامیداشت هفته «تربیت بدنی و ورزش» با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی رده سنی جوانان استان همدان صبح جمعه به میزبانی شهر تاریخی نهاوند برگزار شد و ورزشکاران مدعی از شهرستان‌های همدان، نهاوند، ملایر، تویسرکان، اسدآباد و کبودرآهنگ در فضایی پرشور و رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند تا توانمندی‌های فنی خود را در این رشته اصیل به نمایش بگذارند.

در پایان این رقابت‌ها و پس از ارزیابی عملکرد ورزشکاران در بخش‌های مختلف، تیم ملایر با کسب بالاترین امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم نهاوند در جایگاه دوم ایستاد و تیم تویسرکان مقام سوم این دوره از مسابقات را به دست آورد.

برگزاری این رویداد ورزشی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ پهلوانی، شناسایی و پرورش استعدادهای برتر ورزشی و ارتقای سطح فنی ورزشکاران جوان استان همدان انجام شد.

کد مطلب 6986959

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