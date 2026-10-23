به گزارش خبرنگار مهر، کنگره فوق العاده کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز اول آبان ماه در توکیو در حالی برگزار شد که طی آن بازی های جام ملت های آسیا به سال های زوج میلادی منتقل شد.

سایت AFC در این بازه نوشت: رؤسای فدراسیون‌های عضو با انتقال مسابقات جام ملت‌های آسیا از سال‌های فرد به سال زوج موافقت کردند و پس از جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، این مسابقات از سال ۲۰۳۲ به مدت هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود.



همچنین انتخابات AFC هم‌راستا با برگزاری مهم‌ترین رویداد ملی کنفدراسیون آسیا یعنی جام ملت‌های آسیا باقی بماند. به این ترتیب، انتخابات AFC در سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد و با تصویب ماده قانونی جدید، افراد منتخب از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۲۸ (۱۱ دی ۱۴۰۶) به مدت چهار سال مسئولیت خود را بر عهده خواهند داشت. مدیران فعلی کنفدراسیون فوتبال آسیا که باید تا آغاز سال ۲۰۲۷ به فعالیت خود ادامه می‌دادند، مدیریت خود را تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهند داد.



شیخ سلمان بن ابراهیم رئیس AFC در با اعلام حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از نامزدی مجدد جانی اینفانتینو در انتخابات آتی ریاست فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) گفت: در حالی که به سوی آینده‌ای روشن‌تر و رقابتی‌تر گام برمی‌داریم، همبستگی ما همچنان بزرگ‌ترین نقطه قوت‌مان باقی می‌ماند. ما آماده هستیم تا با اتحاد کامل، از جانی اینفانتینو رئیس فیفا حمایت کنیم و پیش برویم.