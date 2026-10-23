تربیت راویان بانوی جهاد تبیین در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یگانه عباسی پیش از ظهر جمعه در نشست تخصصی این شبکه که با حضور فعالان عرصه تبلیغ و روایت‌گری در مجتمع گل نرگس نوشهر برگزار شد، بر ضرورت ثبت و مستندسازی خاطرات بانوان و تربیت راویان توانمند برای حضور مؤثر در عرصه جهاد تبیین تأکید کرد.

وی با معرفی طرح «بعثت زنان» اظهار کرد: جمع‌آوری، ثبت و مستندسازی خاطرات و روایت‌های بانوان از دوران دفاع مقدس، جنگ دوازده‌روزه و عملیات رمضان، از جمله محورهای مورد توجه این طرح است که می‌تواند در حفظ حافظه تاریخی جامعه و انتقال تجربه‌ها به نسل‌های آینده نقش داشته باشد.

عباسی همچنین با اشاره به اجرای طرح «هزار میدان، هزار راوی» افزود: این طرح زمینه‌ای برای شناسایی و ساماندهی ظرفیت‌های مردمی و تربیت راویان فراهم می‌کند تا بانوان بتوانند با حضور هدفمند در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، در تبیین رویدادها و انتقال روایت‌های مستند نقش‌آفرینی کنند.

مسئول شبکه تبلیغی «صبرا و اسماء» در ادامه، ارتقای مهارت‌های گزارش‌نویسی، تهیه و ارسال دقیق مستندات خبری و رعایت زمان‌بندی در ارائه گزارش‌ها را از الزامات فعالیت شبکه‌ای دانست و فرآیند ثبت گزارش در سامانه «شمع» را برای حاضران تشریح کرد.

عباسی در پایان با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و تعامل میان فعالان این عرصه خاطرنشان کرد: تقویت جایگاه روایت‌گری بانوان و صیانت از حافظه تاریخی جامعه، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، مستندسازی دقیق و توسعه همکاری‌های شبکه‌ای است.

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین امید محلاتی، معاون راهبری بنیاد هدایت، با تبیین مبانی شبکه‌ای کردن فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی، بر ضرورت عبور از فعالیت‌های پراکنده و حرکت به سمت ساختارهای منسجم و هماهنگ تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های عرصه رسانه و تبلیغ اظهار کرد: مقابله مؤثر با جریان‌های رسانه‌ای نیازمند هم‌افزایی نیروهای فعال، ایجاد ارتباط هدفمند میان گروه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های منسجم است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه تولید محتوای مؤثر و پاسخ‌گویی به مسائل روز جامعه را فراهم کند.

در ادامه این نشست، فعالان حاضر به تبادل تجربه‌های تبلیغی پرداختند و مسائل و موانع موجود در مسیر فعالیت‌های خود را بررسی کردند. همچنین بر ضرورت هماهنگی میان گروه‌های بانوی فعال در عرصه فرهنگی و استفاده از ابزارهای نوین رسانه‌ای برای بازتاب گسترده‌تر فعالیت‌ها تأکید شد.