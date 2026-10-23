حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز، در برگزاری همایش خودروهای کلاسیک، تیونینگ و آفرودی در مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری برنامه‌های ورزشی هفته تربیت بدنی در کرج، از پیگیری برای تعیین تکلیف مدیریت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب این رشته خبر داد.

وی اظهار کرد: این برنامه به مناسبت هفته تربیت بدنی و با حضور ورزشکاران، پیشکسوتان و قهرمانان رشته‌های مرتبط با موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج و عوامل اجرایی این برنامه افزود: در هفته تربیت بدنی، برنامه‌های متنوعی با محوریت رشته‌های مختلف ورزشی در استان البرز و شهرستان کرج برگزار شده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز همچنین از اجرای برنامه‌های ورزشی و نمایشی در محوطه مصلی بزرگ کرج خبر داد و گفت: حضور ورزشکاران رشته‌های مختلف در این برنامه‌ها، زمینه ارتباط بیشتر جامعه ورزش با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استان را فراهم می‌کند.

انتخابات هیئت موتورسواری در انتظار مجوز فدراسیون

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز بیان کرد: دوره مسئولیت رئیس پیشین هیئت به پایان رسیده و مطابق ضوابط، ادامه فعالیت وی در این جایگاه امکان‌پذیر نبود؛ بنابراین، تعیین سرپرست جدید و فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اختلاف‌نظرهای اولیه میان اداره‌کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون در روند انتخاب سرپرست ادامه داد: در نهایت، با ورود وزارت ورزش و جوانان، فردی برای تصدی مسئولیت سرپرستی انتخاب شد تا زمینه برگزاری انتخابات فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز تأکید کرد: برای آغاز فرایند انتخابات، صدور مجوز ثبت‌نام نامزدها از سوی فدراسیون ضروری است. اداره‌کل ورزش و جوانان استان نیز پس از دریافت این مجوز، اقدامات قانونی مربوط به ثبت‌نام و ادامه فرایند انتخابات را انجام خواهد داد.

رضایی با بیان اینکه تاکنون مجوز لازم برای ثبت‌نام نامزدهای هیئت صادر نشده است، خاطرنشان کرد: این اداره‌کل در انتظار دریافت مجوز از فدراسیون است تا مراحل بعدی مطابق ضوابط قانونی پیگیری شود.

پیگیری ایجاد پیست تخصصی در البرز

وی در ادامه به ضرورت توسعه زیرساخت‌های موتورسواری و اتومبیلرانی اشاره کرد و گفت: محل برگزاری همایش خودروهای کلاسیک و آفرودی در مجموعه ورزشی انقلاب، فضای پارکینگ این مجموعه است و چنین فضایی نمی‌تواند جایگزین یک پیست تخصصی و استاندارد برای فعالیت مستمر ورزشکاران شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان البرز افزود: پیگیری‌هایی برای ترغیب شهرهای اقماری کرج به اختصاص زمین مناسب انجام شده است تا بتوان با فراهم کردن مقدمات لازم، زمینه ایجاد یک پیست در شأن استان البرز را در محدوده کرج یا یکی از شهرهای اطراف فراهم کرد.

رضایی همچنین با اشاره به محدودیت فضاهای در اختیار برخی هیئت‌های ورزشی، بر ضرورت توجه به تأمین زمین و امکانات مناسب برای فعالیت رشته‌های مختلف تأکید کرد.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی با محوریت سرمایه‌گذاری در ورزش در ابتدای هفته آینده خبر داد و گفت: در این نشست، موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ورزشی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران پیگیری خواهد شد.

سرپرست ورزش البرز در پایان گفت: توسعه ورزش‌های تخصصی در استان البرز، به‌ویژه موتورسواری و اتومبیلرانی، نیازمند تعیین تکلیف سریع مدیریت هیئت، تسریع در فرایند انتخابات و برنامه‌ریزی عملی برای تأمین زمین و ایجاد پیست استاندارد است.