به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال و مدیر روابط عمومی این فدراسیون با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های فوتبال اظهار داشت: در میان اتفاقات، اخبار و حواشی مختلف فوتبال، اتفاقات خوبی نیز رخ داده است که باید گزارش شود و به اطلاع مردم و افکار عمومی برسد. فدراسیون فوتبال در سال‌های اخیر موضوع امکانات، به‌روزرسانی تجهیزات و توسعه ساختارها را در برنامه‌های راهبردی خود قرار داده و در حوزه‌هایی مانند کمک‌داور ویدیویی (VAR) نیز اقداماتی انجام شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این سال‌ها مورد توجه قرار گرفته، توسعه امکانات فوتبال است. با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مرکز و با تأکیدات ریاست فدراسیون، مجموعه‌ای در مرکز ملی فوتبال ایجاد شده که ظرفیت مناسبی برای استعدادیابی و فعالیت تیم‌های مختلف دارد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال ادامه داد: تنها در فصل بهار امسال، حدود سه هزار نونهال و نوجوان در این مجموعه حضور پیدا کردند و مورد استعدادیابی قرار گرفتند. این همان مجموعه‌ای است که بازیکنان بزرگی مانند مهدی طارمی در آن تمرین می‌کنند و امکانات خوبی در آن فراهم شده است.

علوی با اشاره به امکانات موجود در مرکز ملی فوتبال گفت: هتل‌های متعدد، زمین‌های مختلف تمرینی، مرکز پزشکی و مرکز بدنسازی در این مجموعه وجود دارد و شرایط مناسبی برای میزبانی از تیم‌ها و برگزاری برنامه‌های مختلف فراهم شده است. در حال حاضر، باشگاه‌های مختلف و تیم‌هایی از استان‌های گوناگون از این امکانات استفاده می‌کنند و حتی برای برگزاری برخی جلسات فدراسیون نیز با محدودیت ظرفیت هتل‌ها مواجه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ساختمان اداری فدراسیون فوتبال نیز در حال ساخت است و ساختمان فوتبال ساحلی هم در کنار مجموعه خانه فوتسال در دست احداث قرار دارد. امیدواریم در گام بعدی، موزه بزرگ فدراسیون فوتبال نیز تأسیس شود. هدف از این اقدامات، کمک به انسجام فوتبال ملی و پشتیبانی بهتر از تیم‌های ملی است.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸ تیم ملی در رده‌ها و بخش‌های مختلف داریم که به اندازه تعداد تیم‌های یک لیگ برتر است و در این مجموعه فعالیت می‌کنند. امیدواریم توسعه زیرساخت‌ها بتواند شرایط بهتری برای آماده‌سازی این تیم‌ها فراهم کند.

نقد باید به توسعه فوتبال کمک کند

علوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر ضرورت توجه به اتفاقات مثبت فوتبال گفت: نقد و تفکر انتقادی اساساً از مسیرهای پیشرفت است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد؛ با این حال، گاهی از نقد عبور می‌کنیم و به سمت تخریب و ترولینگ می‌رویم؛ رویکردی که راهکار ارائه نمی‌دهد و کمکی به توسعه نمی‌کند.

وی افزود: باید نقد کنیم و حتی نقد تند داشته باشیم، اما در کنار آن، اقدامات مثبت را نیز ببینیم و درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی کنیم. گاهی حجم انتقادها و تخریب‌ها بسیار بیشتر از توجهی است که به اقدامات مثبت می‌شود و لازم است این نگاه اصلاح شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در ادامه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان بندرانزلی اظهار داشت: اتفاقات رخ‌داده در این مسابقه تلخ و ناراحت‌کننده بود و نباید اجازه دهیم چنین اتفاقاتی در فوتبال تکرار شود. تراکتور و ملوان دو باشگاه ریشه‌دار و برخوردار از هواداران پرشور و شریف هستند که سابقه رویارویی آن‌ها به سال‌های دور بازمی‌گردد. حیف است که مسابقه دو تیم با چنین سابقه‌ای به حاشیه کشیده شود و به‌درستی برگزار نشود.

علوی ادامه داد: بلافاصله پس از مسابقه و با دریافت گزارش ناظر، کمیته انضباطی رسیدگی به پرونده را آغاز کرد. دکتر حسن‌زاده و همکارانشان تا روز گذشته چندین جلسه در این زمینه برگزار کردند و تصاویر ویدیویی مسابقه و اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: حتی تصاویری از افرادی که روی سکوها حضور داشتند و اقدام به تحریک دیگران می‌کردند، دریافت شده است. من معتقدم افرادی که چنین رفتارهایی انجام می‌دهند، نماینده واقعی هواداران این دو باشگاه نیستند. تصاویر مربوط به این افراد به پرونده اضافه شده و در رأی نهایی، درباره محرومیت آن‌ها نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال با اشاره به جزئیات جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: جلسه روز گذشته حدود ۹ ساعت به طول انجامید. ابتدا اعضای کمیته انضباطی چهارمین جلسه خود را در روزهای اخیر برگزار کردند و جمع‌بندی‌های اولیه را انجام دادند. سپس نمایندگان باشگاه‌های ملوان بندرانزلی و تراکتور در جلسه حاضر شدند و توضیحات خود را ارائه کردند.

علوی خاطرنشان کرد: جلسه با حضور نمایندگان دو باشگاه تا حدود ساعت پنج ادامه داشت و پس از خروج آن‌ها نیز بررسی‌ها و جمع‌بندی‌ها ادامه پیدا کرد. در نهایت، مقدمات صدور رأی فراهم شده و امیدواریم در روزهای آینده، پس از تکمیل بررسی‌ها، رأی نهایی اعلام شود.

وی با تأکید بر ضرورت پایان یافتن حواشی این پرونده اظهار داشت: این اتفاق نباید رخ می‌داد و رفتارهای صورت‌گرفته نیز محکوم است؛ اما امیدواریم پس از اعلام رأی، موضوع بیش از این کش پیدا نکند. منظورم این نیست که باشگاه‌ها حق اعتراض ندارند، بلکه امیدوارم روند رسیدگی و تصمیم‌گیری به شکلی پیش برود که پرونده در مسیر قانونی خود به نتیجه برسد و شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.

سخنگوی فدراسیون فوتبال افزود: این اتفاق تجربه‌ای تلخ و ناراحت‌کننده بود و همه باید از آن درس بگیریم تا در آینده شاهد چنین صحنه‌هایی نباشیم. فدراسیون نیز در این زمینه پیگیری‌هایی انجام داده و تصاویر دریافت‌شده از افراد حاضر در سکوها، با همکاری سازمان لیگ در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفته است.

علوی ادامه داد: با ستادها و مراجع ذی‌ربط نیز هماهنگی‌هایی انجام شده تا اسامی و مشخصات این افراد در اختیار کمیته انضباطی قرار بگیرد. در تمام دنیا با افرادی که نظم ورزشگاه را مختل می‌کنند، برخورد می‌شود و حتی ممکن است از ورود آن‌ها به ورزشگاه جلوگیری شود. معتقدم این اقدام می‌تواند به حفظ نظم مسابقات و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی کمک کند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در عربستان سعودی نیز گفت: فکر می‌کنم حدود یک ساعت پیش از این گفت‌وگو، کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا به پایان رسید. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و نایب‌رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، به همراه مومنی و سرپرست دبیرکلی فدراسیون در این کنگره حضور داشتند و موضوعات مختلفی در آن مطرح شد.

وی افزود: یکی از بحث‌های داغ این روزها، وضعیت برگزاری جام ملت‌های آسیا با توجه به شرایط منطقه و این موضوع است که آیا مسابقات طبق برنامه در عربستان برگزار خواهد شد یا خیر. شب گذشته نیز با رئیس فدراسیون در این زمینه گفتگو و تبادل نظر داشتم.

علوی خاطرنشان کرد: قرار است تا آبان‌ماه و هم‌زمان با برگزاری مراسم انتخاب مرد سال فوتبال آسیا در بانکوک تایلند، جمع‌بندی‌های لازم درباره این موضوع صورت بگیرد و وضعیت برگزاری رقابت‌ها مشخص شود.

وی ادامه داد: قرار است ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا بازدیدهایی انجام دهند و ارزیابی‌های محیطی لازم صورت بگیرد. نتایج این بررسی‌ها در کنار جمع‌بندی‌های هیئت اجرایی و هیئت‌رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد توجه قرار خواهد گرفت تا پیش از مراسم انتخاب مرد سال آسیا در بانکوک، تصمیم‌گیری درباره وضعیت برگزاری جام ملت‌ها انجام شود.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال با اشاره به برنامه‌های تیم ملی ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا گفت: از همین امروز ۷۷ روز تا بازی‌های موردنظر باقی مانده است و فدراسیون و کادر فنی تیم ملی در حال برنامه‌ریزی و پیگیری امور هستند. اگر مسابقات طبق برنامه برگزار شود، امیدواریم تیم ملی با بهترین شرایط در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.

علوی همچنین درباره حضور اعضای کادر فنی تیم ملی در ورزشگاه‌ها اظهار داشت: در یکی از گفت‌وگوهای قبلی، درباره حضور همکاران امیر قلعه‌نویی در ورزشگاه‌ها صحبت کرده بودیم. در دو هفته اخیر، تمام بازی‌ها به‌صورت حضوری و همچنین از طریق آنالیز ویدیویی رصد شده‌اند و کادر فنی تیم ملی با جدیت در حال بررسی مسابقات و برنامه‌ریزی برای ادامه مسیر است.

علوی در واکنش به پرسشی درباره پذیرش فسخ قرارداد یاسر آسانی از سوی باشگاه استقلال و ایمیل مطرح‌شده در این زمینه گفت: این موضوع را در فضای رسانه‌ای دیده‌ام و تمام مدارک، از جمله همین مدرک مورد اشاره، در اختیار کمیته استیناف قرار دارد.

وی افزود: در گفتگویی که با صالحی داشتم، مشخص شد که این موضوع و ترجمه مدارک نیز در حال پیگیری است. با توجه به اینکه پرونده در مرحله رسیدگی کمیته استیناف قرار دارد، باید اجازه دهیم بررسی‌ها انجام شود و جمع‌بندی نهایی از سوی این کمیته اعلام شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال تأکید کرد: کمیته انضباطی پیش‌تر درباره حضور بازیکن استقلال در مسابقات رأی خود را صادر کرده بود و اکنون موضوع در کمیته استیناف در حال بررسی است. بنابراین باید منتظر نتیجه نهایی رسیدگی باشیم.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره انتخاب یحیی گل‌محمدی به‌عنوان سرمربی تیم ملی امید ایران نیز گفت: فدراسیون فوتبال همواره به دنبال این بوده است که از ظرفیت‌ها و امکانات موجود بهترین استفاده را داشته باشد و مناسب‌ترین انتخاب‌ها را برای تیم‌های ملی انجام دهد.

وی افزود: به یاد دارم زمانی که مجید جلالی در کمیته فنی حضور داشت، یحیی گل‌محمدی یکی از گزینه‌های موردنظر فدراسیون برای هدایت تیم ملی امید بود. امیر قلعه‌نویی نیز در آن مقطع در کمیته فنی حضور داشت و بر این انتخاب تأکید می‌کرد. در گفت‌وگوهای اخیر با رئیس فدراسیون نیز همین نگاه وجود داشت.

علوی با اشاره به سوابق گل‌محمدی اظهار داشت: یحیی گل‌محمدی در فوتبال ایران افتخارات زیادی کسب کرده و جام‌های متعددی به دست آورده است. انتخاب او با توجه به تجربه و سوابقش می‌تواند در مسیر توسعه فوتبال ملی مؤثر باشد.

وی ادامه داد: گل‌محمدی در گفت‌وگوهایی که با مسئولان فدراسیون داشته، تأکید کرده است که تمرکز و نگاهش به‌طور کامل معطوف به تیم ملی امید و حضور در مسابقات المپیک است. امیدواریم با برنامه‌ریزی انجام‌شده، شاهد پیشرفت این تیم باشیم.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره مدت قرارداد سرمربی جدید تیم ملی امید گفت: برنامه گل‌محمدی چهارساله است. او در جلسه اخیر هیئت‌رئیسه نیز اعلام کرد که با وجود اینکه هنوز سرمربی تیم ملی در جام ملت‌ها نشده، برنامه‌ای را با همکاری همکارانش آماده کرده است تا بتوان از آن برای آینده فوتبال ملی استفاده کرد.

علوی افزود: نکته مهم این است که برنامه‌ریزی برای تیم ملی امید نباید صرفاً به حضور یک فرد وابسته باشد. گل‌محمدی تأکید کرده است که حتی اگر در آینده فرد دیگری هدایت تیم را برعهده بگیرد، برنامه آماده‌شده می‌تواند برای ادامه مسیر و توسعه فوتبال ملی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حضور در تیم ملی امید گفت: در مذاکرات انجام‌شده، این موضوع نیز مورد تأکید قرار گرفته که هدایت تیم ملی امید و کمک به فوتبال ملی، حتی با وجود مسئولیت‌های دیگر، اهمیت زیادی دارد. امیدواریم تجربه و نگاه فنی گل‌محمدی در کنار برنامه‌ریزی بلندمدت، به تقویت این تیم و شناسایی استعدادهای فوتبال ایران کمک کند.

علوی در بخش پایانی صحبت‌های خود به احتمال برگزاری رقابت‌های داخلی در صورت برگزار نشدن جام ملت‌های آسیا اشاره کرد و گفت: در این زمینه طرحی از سوی مسئولان سازمان لیگ، از جمله بهاروند و همکارانشان، در حال بررسی است.

وی افزود: برخی باشگاه‌ها نیز پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کرده‌اند. برای مثال، مسئولان باشگاه پرسپولیس و همچنین تاتار در گفتگوهایی که با من داشتند، بر این موضوع تأکید کردند که اگر جام ملت‌های آسیا برگزار نشود، می‌توان از این فرصت برای برگزاری رقابت‌هایی استفاده کرد که به فوتبال باشگاهی کمک کند.