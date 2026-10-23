مدرسه ۹ کلاسه خاقانی در روستای قولنجی ارومیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌غربی پیش از ظهر جمعه در آیین افتتاح این مدرسه با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای آموزشی، نقش مدارس را در ارتقای کیفیت آموزش و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر تحصیلی برای دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق روستایی، مهم دانست.

افتتاح این مدرسه در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی روستای قولنجی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌ آموزان این منطقه انجام شد.

۳۱ هزار مترمربع از معابر روستای قولنجی ارومیه آسفالت شد

هم‌زمان با برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های روستایی در شهرستان ارومیه، طرح آسفالت معابر روستای قولنجی در قالب اجرای طرح هادی، با حضور علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

این طرح با اجرای آسفالت در سطحی بالغ بر ۳۱ هزار مترمربع، با هدف بهسازی معابر و بهبود شرایط تردد و دسترسی اهالی روستا به بهره‌برداری رسید.

اجرای طرح‌های هادی و بهسازی معابر روستایی، از اقدامات مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، بهبود سیمای روستا و تقویت زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه مناطق روستایی به شمار می‌رود.

طرح سنگ‌فرش ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع از معابر روستای قره‌باغ ارومیه افتتاح شد

طرح سنگ‌فرش معابر روستای قره‌باغ از توابع شهرستان ارومیه، با حضور علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این طرح با اجرای سنگ‌فرش در مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتبار اعلام‌شده ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون اجرا شده است.

اجرای این طرح در راستای بهسازی معابر، بهبود سیمای روستا و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی و کیفیت زندگی اهالی قره‌باغ انجام شده است.