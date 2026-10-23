ادعای والتز: آمریکا برای رویارویی بلندمدت با ایران آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل مدعی شد واشنگتن برای رویارویی بلندمدت با ایران آماده است و تا زمان تعیین تکلیف مواد هسته‌ای با غنای بالا و دستیابی به توافق درباره فعالیت‌های غنی‌سازی ایران، اهداف راهبردی خود را محقق‌شده نمی‌داند.

والتز در اظهاراتی که روزنامه فایننشال تایمز منتشر کرده است، گفت دستیابی به اهداف آمریکا مستلزم رسیدگی به موضوع مواد هسته‌ای با غنای بالا و توافقی روشن درباره آینده فعالیت‌های غنی‌سازی ایران است.

او همچنین با اشاره به وضعیت لبنان گفت زمان خروج نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) فرا رسیده است. به گفته والتز، آمریکا در حال رایزنی با فرانسه، رژیم صهیونیستی و لبنان درباره شکل احتمالی آینده نیروهای حافظ صلح در این کشور است.