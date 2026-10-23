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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

موسوی: وحدت و همدلی مهم‌ترین ضرورت امروز کشور است

موسوی: وحدت و همدلی مهم‌ترین ضرورت امروز کشور است

اسفراین- امام جمعه اسفراین گفت: امروز دشمن به دنبال ایجاد دوقطبی و تفرقه در جامعه است و همه باید مراقب باشند تا با رفتار و گفتار خود زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه در مصلی امام خمینی (ره) اسفراین با اشاره به ایام فاطمیه اظهار کرد: وحدت و همدلی میان مردم، دولت و مجلس از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور است.

وی در ادامه افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) با وجود سختی‌ها و آسیب‌هایی که متحمل شد، از دفاع از ولایت و امامت دست نکشید و این موضوع درس بزرگی برای جامعه اسلامی است و همراهی با ولایت، حضور در میدان و حفظ مرزبندی با دشمنان از ویژگی‌های برجسته آن حضرت است.

امام جمعه اسفراین تصریح کرد: مشکلات و گرفتاری‌ها نباید موجب شود مردم میدان را خالی کنند، بلکه باید با همدلی و احساس مسئولیت، مسیر دفاع از ارزش‌های دینی را ادامه دهند.

موسوی با اشاره به ضرورت حفظ مرزبندی با دشمنان خاطرنشان کرد: استکبارستیزی و مقابله با ظلم از اصول مهم جامعه اسلامی است و بر لزوم حفظ استقلال کشور در برابر تهدیدهای آمریکا تأکید می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به مطالبه مردم درباره رسیدگی به پرونده عاملان جنایت‌ها و خون شهدای کشور، بر ضرورت پیگیری عادلانه این مطالبات از سوی دستگاه قضایی تأکید کرد.

امام جمعه اسفراین در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به آیات قرآن کریم، گناه و فاصله گرفتن از آموزه‌های الهی را از عوامل ذلت انسان‌ها و جوامع دانست و گفت: ظلم و ایستادگی در برابر رهبران الهی پیامدهایی به دنبال دارد و تاریخ، سرنوشت ظالمان را به‌عنوان عبرتی برای دیگران نشان می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به روز آمار و برنامه‌ریزی، بر ضرورت همکاری مردم در اجرای طرح‌های آماری تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه کشور و خدمت‌رسانی به مردم، به اطلاعات دقیق از جمعیت و سایر شاخص‌های مورد نیاز وابسته است.

موسوی افزود: کشور از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است و بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها به تدبیر، برنامه‌ریزی صحیح و توزیع عادلانه امکانات نیاز دارد.

امام جمعه اسفراین همچنین با اشاره به روایاتی از امام موسی کاظم (ع) درباره تقسیم اوقات زندگی، بر اهمیت ارتباط با خداوند، معاش و تلاش، مشورت با دوستان شایسته و تفریح سالم و حلال تأکید کرد.

وی در پایان، وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان، پرهیز از تفرقه و پایبندی به ارزش‌های دینی را از ضرورت‌های مهم جامعه دانست.

کد مطلب 6986983

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