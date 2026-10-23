به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه در مصلی امام خمینی (ره) اسفراین با اشاره به ایام فاطمیه اظهار کرد: وحدت و همدلی میان مردم، دولت و مجلس از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور است.

وی در ادامه افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) با وجود سختی‌ها و آسیب‌هایی که متحمل شد، از دفاع از ولایت و امامت دست نکشید و این موضوع درس بزرگی برای جامعه اسلامی است و همراهی با ولایت، حضور در میدان و حفظ مرزبندی با دشمنان از ویژگی‌های برجسته آن حضرت است.

امام جمعه اسفراین تصریح کرد: مشکلات و گرفتاری‌ها نباید موجب شود مردم میدان را خالی کنند، بلکه باید با همدلی و احساس مسئولیت، مسیر دفاع از ارزش‌های دینی را ادامه دهند.

موسوی با اشاره به ضرورت حفظ مرزبندی با دشمنان خاطرنشان کرد: استکبارستیزی و مقابله با ظلم از اصول مهم جامعه اسلامی است و بر لزوم حفظ استقلال کشور در برابر تهدیدهای آمریکا تأکید می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به مطالبه مردم درباره رسیدگی به پرونده عاملان جنایت‌ها و خون شهدای کشور، بر ضرورت پیگیری عادلانه این مطالبات از سوی دستگاه قضایی تأکید کرد.

امام جمعه اسفراین در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به آیات قرآن کریم، گناه و فاصله گرفتن از آموزه‌های الهی را از عوامل ذلت انسان‌ها و جوامع دانست و گفت: ظلم و ایستادگی در برابر رهبران الهی پیامدهایی به دنبال دارد و تاریخ، سرنوشت ظالمان را به‌عنوان عبرتی برای دیگران نشان می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به روز آمار و برنامه‌ریزی، بر ضرورت همکاری مردم در اجرای طرح‌های آماری تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه کشور و خدمت‌رسانی به مردم، به اطلاعات دقیق از جمعیت و سایر شاخص‌های مورد نیاز وابسته است.

موسوی افزود: کشور از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است و بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها به تدبیر، برنامه‌ریزی صحیح و توزیع عادلانه امکانات نیاز دارد.

امام جمعه اسفراین همچنین با اشاره به روایاتی از امام موسی کاظم (ع) درباره تقسیم اوقات زندگی، بر اهمیت ارتباط با خداوند، معاش و تلاش، مشورت با دوستان شایسته و تفریح سالم و حلال تأکید کرد.

وی در پایان، وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان، پرهیز از تفرقه و پایبندی به ارزش‌های دینی را از ضرورت‌های مهم جامعه دانست.