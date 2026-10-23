حفظ انسجام ملی و تقویت قدرت بازدارندگی، راه مقابله با تهدیدات دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با اشاره به سالروز افشای لایحه کاپیتولاسیون در ۱۸ آبان ۱۳۴۳ توسط امام خمینی (ره)، اظهار کرد: کاپیتولاسیون به معنای سلب حق رسیدگی قضایی محاکم داخلی به جرائم مستشاران و نظامیان آمریکایی در ایران بود، موضوعی که از آن به‌عنوان نمادی از تضعیف استقلال و حاکمیت ملی یاد می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس این لایحه، مستشاران آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار می‌شدند و همین مسئله با واکنش شدید امام خمینی (ره) مواجه شد، افزود: امام راحل با شجاعت در برابر این اقدام و آنچه وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان می‌دانست، ایستادگی کرد.

امام جمعه یاسوج با اشاره به مداخلات تاریخی قدرت‌های خارجی در ایران تصریح کرد: از تحولات دوران مشروطه و ترور امیرکبیر تا روی کار آمدن حکومت پهلوی، همواره موضوع استقلال کشور و مقابله با نفوذ بیگانگان از مسائل مهم تاریخ ایران بوده است.

وی با بیان اینکه فشارهای خارجی در شرایط کنونی نیز ادامه دارد، گفت: دشمنان امروز از ابزارهایی مانند تحریم و جنگ اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور استفاده می‌کنند و عبور از این شرایط نیازمند هوشیاری، برنامه‌ریزی و مشارکت مردم است.

ضرورت مدیریت مصرف انرژی

آیت الله حسینی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع انرژی در شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: رعایت الگوی مصرف در بخش‌های مختلف، به‌ویژه گاز و انرژی، ضروری است و همکاری مردم و مسئولان می‌تواند به مدیریت بهتر منابع و عبور از شرایط دشوار کمک کند.

وی همچنین با اشاره به نارضایتی‌های موجود درباره کیفیت پخت نان در برخی مناطق استان، خواستار نظارت بیشتر دستگاه‌های مسئول بر عملکرد نانوایی‌ها شد.

امام جمعه یاسوج با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نان افزود: نان از نعمت‌های ارزشمند الهی است و مسئولان مربوطه باید با نظارت دقیق‌تر و ارائه آموزش‌های لازم به نانوایان، زمینه افزایش کیفیت نان، جلوگیری از هدررفت این نعمت و جلب رضایت مردم را فراهم کنند.

وحدت ملی؛ عامل مقابله با توطئه‌های دشمن

وی وحدت و انسجام داخلی را از عوامل مهم مقابله با تهدیدات خارجی دانست و بیان کرد: پیوند میان مردم، دولت و حاکمیت می‌تواند در خنثی‌سازی توطئه‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

آیت الله حسینی با اشاره به آنچه جنگ اقتصادی علیه کشور خواند، خاطرنشان کرد: حفظ هوشیاری، افزایش آگاهی عمومی و حضور مسئولانه مردم در عرصه‌های مختلف، از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند به کاهش آثار فشارهای خارجی کمک کند.

تأکید بر تقویت توان دفاعی و بازدارندگی کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات خارجی، بر ضرورت تقویت توان دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور تأکید کرد و گفت: به اعتقاد وی، دشمنان با استفاده از ظرفیت‌های مختلف درصدد تضعیف ایران هستند و مقابله با این تهدیدات، آمادگی همه‌جانبه و حفظ اقتدار ملی را می‌طلبد.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه توان دفاعی نقش مهمی در بازدارندگی و جلوگیری از تعرض به کشور دارد، افزود: ایران باید متناسب با تهدیدات موجود، توانمندی‌های دفاعی و فناوری‌های پیشرفته خود را تقویت کند تا امکان مقابله با تهدیدات و حفظ امنیت و استقلال کشور فراهم باشد.

ایام فاطمیه؛ فرصتی برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع)

وی در پایان سخنان خود با اشاره به ابعاد شخصیتی و فضائل حضرت فاطمه زهرا (س)، ایام فاطمیه را فرصتی برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع) و آشنایی بیشتر جامعه با سیره و جایگاه آن حضرت دانست.

آیت الله حسینی همچنین با اشاره به مظلومیت حضرت زهرا (س) و مصائب وارده بر اهل‌بیت (ع)، بر اهمیت برگزاری مراسم عزاداری و تبیین آموزه‌های دینی در این ایام تأکید کرد.