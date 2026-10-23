رستاخیز: تنگه هرمز اقتصاد آمریکا و غرب را تحت فشار قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه شهرستان جاسک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) بانویی است که مقام و جایگاه ایشان فراتر از درک بشری است و در نقش‌های گوناگون همسری، مادری، معلمی، عبادت، مبارزه و حضور اجتماعی وظایف خود را به بهترین شکل انجام داد.

وی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) شخصیتی کامل و الگویی برای همه بشریت و سرور زنان عالم است. در زیارت‌نامه ایشان نیز می‌خوانیم که خداوند متعال پیش از خلقت حضرت را آزمود و ایشان را در این آزمون صابر یافت.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه پیروی از مکتب حضرت زهرا (س) زمینه شناخت حق و افزایش بصیرت را فراهم می‌کند، تصریح کرد: مکتب حضرت زهرا (س) دو حقیقت جدایی‌ناپذیر دارد، بصیرت و اخلاص در عمل. اگر انسان این مکتب را بشناسد، حق و باطل را تشخیص می‌دهد و درمی‌یابد که این دو ویژگی باید در کنار یکدیگر باشند، زیرا بصیرت بدون اخلاص و اخلاص بدون بصیرت معنا ندارد.

رستاخیز، ادامه داد: حضرت زهرا (س) بصیرت و اخلاص را به ما آموختند و هر کسی که این دو خصلت را داشته باشد، جبهه حق را می‌شناسد و پس از شناخت نیازهای این جبهه همه ظرفیت‌های فردی و اجتماعی خود را در مسیر امام زمان (عج) به کار می‌گیرد.

وی با اشاره به ایستادگی نیروهای مسلح و مردم در دفاع از کشور، گفت: امروز نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی و مردم پای کار هستند و از حضرت زهرا (س) درس گرفته‌اند. ما فرزندان حضرت زهرا (س) هستیم، بانویی که با شهادت خود حق را به ما معرفی کرد و حجت را بر همه اهل حق تا روز قیامت تمام کرد.

امام جمعه جاسک، تأکید کرد: همه باید زیر خیمه حضرت زهرا (س) همدل، همراه و منسجم باشیم، زیرا دشمن از مکتب حضرت زهرا (س)، امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع) می‌ترسد و تلاش می‌کند با دور کردن مردم از این مکتب و ایجاد اختلاف میان دل‌ها فاصله بیندازد.

رستاخیز، افزود: دشمن با ترفندهای مختلف بصیرت، اخلاص، اخلاق و فرهنگ جامعه را هدف قرار می‌دهد، بنابراین باید مراقب باشیم از مکتب حضرت زهرا (س) فاصله نگیریم و با حفظ تقوا، اخلاق، بصیرت و وحدت، اجازه ندهیم دشمن بر کشور ما مسلط شود.

قیام امام خمینی (ره) علیه قانون کاپیتولاسیون

وی در ادامه با اشاره به چهارم آبان‌ماه سالروز قیام امام خمینی (ره) علیه قانون کاپیتولاسیون، اظهار کرد: این قانون ننگین به معنای تسلط بیگانگان بر مسلمانان بود و امام خمینی (ره) علیه آن قیام کرد.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه منطق امام خمینی (ره)، امام شهید و رهبر معظم انقلاب مخالفت با تسلط کفار بر مؤمنان است، افزود: این موضوع بر اساس منطق قرآن کریم است که اجازه تسلط کافران بر مؤمنان را نمی‌دهد.

رستاخیز با اشاره به تحولات جمهوری آذربایجان، مدعی شد: با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور مسلمان و شیعه هستند، قانون کشف حجاب در آنجا اجرا می‌شود و دانش‌آموزان و معلمان به دلیل داشتن حجاب از ورود به مدرسه منع می‌شوند.

وی ادامه داد: دشمنان تنها به دنبال منافع مادی نیستند، بلکه در صورت تسلط، فرهنگ، دین و اعتقادات جوامع اسلامی را نیز هدف قرار می‌دهند. از این رو باید سختی‌ها و مشکلات را تحمل کنیم و با اطاعت از ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در مسیر پیروزی نهایی حرکت کنیم.

قهرمانی کشتی‌گیران ایرانی نشانه توانمندی ملی است

امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب به مناسبت قهرمانی کشتی‌گیران نوجوان و جوان ایران در رشته‌های آزاد و فرنگی، اظهار کرد: کسب عنوان قهرمانی جهان توسط تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در قلب آمریکا، آن هم در شرایط تحریم و تهدید دستاورد بزرگی است.

رستاخیز، افزود: این قهرمانی‌ها نشان دهنده توانمندی ملی ایران اسلامی در شرایط فشار خارجی است و ثابت می‌کند که می‌توان در سخت‌ترین شرایط تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و به پیروزی‌های بزرگ دست یافت.

وی با بیان اینکه پیام رهبر معظم انقلاب نیز بر همین ظرفیت تأکید دارد، گفت: ملت ایران می‌تواند در دشوارترین شرایط به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کند.

دشمن در کنار جنگ نظامی، جنگ رسانه‌ای را دنبال می‌کند

امام جمعه جاسک در ادامه با اشاره به احتمال آغاز جنگ و تحرکات در تنگه هرمز، اظهار کرد: اگر دشمن جنگی را آغاز کند، تنها با یک بسته نظامی وارد میدان نمی‌شود، بلکه بسته رسانه‌ای و جنگ روانی نیز در کنار آن قرار دارد.

وی افزود: دشمن در ساعات اولیه جنگ تلاش می‌کند با سیاه‌نمایی و ناامید کردن مردم جنگ رسانه‌ای تمام‌عیاری به راه بیندازد و با استفاده از شبکه‌های مختلف، مردم را از صحنه خارج کند زیرا می‌بیند که مردم وارد میدان شده‌اند و ایستادگی می‌کنند.

رستاخیز، تأکید کرد: باید آگاه و هوشیار باشیم و هر خبری را که دشمن منتشر می‌کند، نپذیریم زیرا به گفته وی، دشمن اخبار راست و دروغ را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا در لحظات اولیه شوک شناختی ایجاد کند و تاب‌آوری مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: مردم ایران تاکنون نشان داده‌اند که حتی از برخی تحلیلگران و مسئولان نیز آگاه‌تر هستند و با درک شرایط وحدت ملی را حفظ کرده‌اند. مردم تا پیروزی نهایی و قطعی از نظام انقلاب و رهبر معظم انقلاب حمایت خواهند کرد.

تنگه هرمز اقتصاد آمریکا و غرب را تحت فشار قرار داده است

امام جمعه جاسک در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تنگه هرمز، اظهار کرد: امروز تنگه هرمز اقتصاد آمریکا و غرب را به‌ شدت تحت فشار قرار داده و این فشار تنها به حوزه انرژی محدود نیست، بلکه تورم در حوزه مواد غذایی و کشاورزی نیز آمریکا و کشورهای غربی را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند و جنگ دیگری آغاز شود، شرایط آمریکا و غرب دشوارتر خواهد شد از این رو آنها به دنبال وارد کردن ضربه‌ای فوری به ایران اسلامی و سپس خروج از جنگ هستند.

رستاخیز با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: اگر جنگی را آغاز کنید، پایان آن را ما ترسیم می‌کنیم و دیگر شما را رها نخواهیم کرد.

وی در پایان با بیان اینکه تا نابودی کامل آمریکا و اسرائیل در منطقه و نابودی زیرساخت‌های اینترنتی در تنگه هرمز دست از مبارزه برنخواهیم داشت، سخنان خود را با شعارهایی در حمایت از رزمندگان اسلام، شهدا و جمهوری اسلامی ایران و دعا برای فرج امام زمان (عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب و قرار گرفتن در زمره سربازان واقعی امام زمان (عج) به پایان رساند.