به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت تقویت مقاومت اقتصادی در کنار مقاومت نظامی و فرهنگی، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی، زمینه ایستادگی مؤثر در برابر فشارهای دشمن را فراهم می‌کند و مردم و مسئولان باید با همدلی و مشارکت، این مسیر را دنبال کنند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» افزود: اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی است که باید به‌صورت مستمر دنبال شود؛ چراکه بدون تحقق آن، امکان مقاومت پایدار در برابر فشارهای اقتصادی دشمن فراهم نخواهد شد.

امام جمعه شیراز با اشاره به ناکامی دشمن در تحقق پیش‌بینی‌های خود درباره فروپاشی اقتصادی ایران، بر ضرورت حفظ وحدت میان مردم، دولت و قوای سه‌گانه تأکید کرد و گفت: تجربه ماه‌های گذشته نشان داد که با حضور مردم در صحنه و همکاری مسئولان، می‌توان توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشت.

رفتار عاقلانه و پرهیز از تندخویی، از نشانه‌های تقواست

آیت‌الله دژکام در بخش نخست خطبه‌ها با تبیین ویژگی‌های انسان باتقوا از منظر امیرالمؤمنین علی(ع)، رفتار عاقلانه، بردباری و خداترسی را از مهم‌ترین شاخصه‌های تقوا برشمرد و اظهار کرد: تندمزاجی و رفتارهای نسنجیده با سیره اهل‌بیت(ع) سازگار نیست و انسان باید در شرایط دشوار نیز عقلانیت و متانت خود را حفظ کند.

وی با بیان اینکه انقلابی‌گری به معنای تندخویی و بداخلاقی نیست، افزود: انقلابی‌گری یعنی هرکس وظیفه خود را در جایگاه درست انجام دهد؛ ازاین‌رو، اختلاف‌های کوچک نباید به کشمکش‌های گسترده میان مؤمنان تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) در میدان‌های دشوار، بر ضرورت الگوگیری از رفتار سنجیده اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و خواستار اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی بر پایه آموزه‌های دینی شد.

وی همچنین با اشاره به ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، روایتی از کتاب بحارالانوار درباره نگرانی پیامبر اکرم(ص)، حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع) از عذاب قیامت بیان کرد و گفت: یاد قیامت باید در رفتار روزمره انسان اثرگذار باشد و مانع ظلم، بی‌توجهی به حقوق دیگران و تمسخر نصیحت‌کنندگان شود.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر ضرورت جمع میان امید به شفاعت اهل‌بیت(ع) و توجه به مسئولیت‌های فردی، خاطرنشان کرد: محبت اهل‌بیت(ع) باید با تقوا، اصلاح رفتار و آمادگی برای حسابرسی روز قیامت همراه باشد.

گرامیداشت شهدای شاهچراغ(ع) وظیفه مردم شیراز است

امام جمعه شیراز با اشاره به چهارم آبان، سالروز حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)، یاد ۱۳ شهید این حادثه را گرامی داشت و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره شهدای حرم شاهچراغ(ع) گفت: این شهدا ستاره‌هایی هستند که باید یاد و نامشان همواره در ذهن مردم زنده بماند و مردم شیراز بیش از دیگران در گرامیداشت یاد آنان مسئولیت دارند.

آیت‌الله دژکام همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، خواستار یادکرد از شهدای حرم شاهچراغ(ع) در مجالس عزاداری حضرت زهرا(س) شد و بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های آنان در مسیر دفاع از اسلام تأکید کرد.

خون شهید آیت‌الله مصطفی خمینی زمینه‌ساز اوج‌گیری انقلاب شد

نماینده ولی‌فقیه در فارس با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله سیدمصطفی خمینی، فرزند امام خمینی(ره)، گفت: شهادت ایشان در سال ۱۳۵۶، زمینه‌ساز گسترش حرکت انقلابی مردم و شکل‌گیری موجی از اعتراض‌ها شد که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

وی با اشاره به جایگاه علمی و دینی آیت‌الله مصطفی خمینی در حوزه‌های فقه، عرفان، فلسفه و تفسیر قرآن، بر ضرورت پاسداشت شخصیت‌های اثرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی تأکید کرد.

آیت الله دژکام با اشاره به شرایط کنونی کشور و حضور مردم در صحنه‌های مختلف، ابراز امیدواری کرد که این مشارکت زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ‌تری در مقابله با آمریکا و گسترش عزت ایران و اسلام در منطقه شود.

صرفه‌جویی مردم، پشتوانه مقاومت اقتصادی کشور است

امام جمعه شیراز در بخش پایانی خطبه‌ها با تشریح تفاوت میان «اقتصاد مقاومتی» و «مقاومت اقتصادی» گفت: اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی برای تقویت توان داخلی کشور است و تحقق آن، امکان ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی دشمن را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» افزود: همه بخش‌های جامعه، از مردم تا مدیران و مسئولان، باید برای تحقق این هدف مشارکت کنند و اجازه ندهند فشارهای اقتصادی دشمن، انسجام ملی را تضعیف کند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره فشار اقتصادی بر ایران، تأکید کرد: وحدت مردم و مسئولان و حضور فعال جامعه در میدان، از عوامل مهم ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود بوده است.

وی صرفه‌جویی در مصرف بنزین و برق را از نمونه‌های اثرگذاری مشارکت عمومی دانست و گفت: اقدامات کوچک هر شهروند نیز می‌تواند در تقویت توان اقتصادی کشور مؤثر باشد؛ بنابراین، مردم نباید نقش خود را در این عرصه کم‌اهمیت بدانند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس همچنین با اشاره به اعلام سرمایه‌گذاری حدود ۹۰ هزار میلیارد تومانی در استان فارس در ماه‌های گذشته، بر ضرورت افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی مردم تأکید کرد.

وی در پایان با دعوت از مردم و مسئولان به استمرار همدلی و مشارکت در عرصه اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با تقویت وحدت ملی و افزایش توان داخلی، ایران در عرصه‌های مختلف مقابله با استکبار به پیروزی‌های بیشتری دست یابد.