وحدت مردم و مقاومت نیروهای مسلح عامل اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر اهمیت تقوا، پرهیزکاری و پایبندی به ارزش‌های دینی تأکید کرد.

وی با استناد به سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، جهاد، صبر و بصیرت را از ویژگی‌های برجسته آن حضرت برشمرد و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت با تمام وجود ایستادگی کردند و در تشخیص حق از باطل و حمایت از امیرالمؤمنین علی(ع) الگویی ماندگار برای مسلمانان هستند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، گفت: ایستادگی و مقاومت مردم ایران در این حوادث، به گفته وی، موجب افزایش عزت و سربلندی کشور شده و نگاه جهانیان به ایران و ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران مازندرانی در رقابت‌های کشتی آزاد، کشتی فرنگی و دیگر رشته‌های ورزشی، از مدال‌آوری ورزشکاران کشور قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به توسعه ورزش و رسیدگی به دغدغه‌های ورزشکاران شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مطالبات کشاورزان درباره توقف خرید دانه‌های روغنی، خواستار پیگیری موضوع از سوی مسئولان جهاد کشاورزی و تداوم خرید محصولات کشاورزان شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با قدردانی از خادمان اجتماعات خیابانی و میدانی و راهپیمایی‌ها، از تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری رزمایش «جان‌فدا» نیز تشکر کرد و این برنامه را باشکوه توصیف کرد.

وی با اشاره به برآورد حضور بیش از ۵۰ هزار نفر در این رزمایش، از سپاه، مسئولان، شورای تأمین و عوامل اجرایی قدردانی کرد و نقش رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیمای مرکز مازندران و رسانه ملی، در پوشش اجتماعات مردمی را مورد توجه قرار داد.

انتقاد از کاپیتولاسیون و سیاست‌های آمریکا

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به سالروز اعتراض تاریخی امام خمینی(ره) به قانون کاپیتولاسیون، این واقعه را از مقاطع مهم مبارزه با سلطه خارجی دانست و گفت: مخالفت امام راحل با این قرارداد نشان داد که نهضت اسلامی علاوه بر مقابله با رژیم طاغوت، با سلطه آمریکا و سیاست‌های استعماری نیز مخالف است.

وی با انتقاد از طرح دیدگاه‌هایی درباره امتیازدهی به آمریکا برای کاهش فشارها، بر ضرورت توجه به تجربه تاریخی قراردادهای تحمیلی و حفظ استقلال کشور تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با اشاره به اعتراضات در برخی کشورهای غربی، از جمله فرانسه، این تحولات را نشانه‌ای از اعتراض به سیاست‌های دولت‌های غربی دانست و با مقایسه برخورد پلیس در این کشورها با عملکرد نیروهای انتظامی ایران، بر نقش حضور مردم در حفظ امنیت کشور تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های گذشته، مدعی شد که آمریکا و برخی کشورهای غربی از عوامل مؤثر در حمایت از جریان‌های خشونت‌طلب در ایران بوده‌اند و حضور مردم در صحنه را عاملی برای جلوگیری از ناامنی دانست.

انتقاد از عملکرد سازمان ملل در قبال فلسطین

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به سالروز تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، هدف اولیه این نهاد را حفظ صلح جهانی و جلوگیری از جنگ عنوان کرد و با انتقاد از عملکرد آن در قبال مسئله فلسطین گفت: شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و تداوم حمایت برخی قدرت‌های غربی از آن، با اهداف اعلام‌شده سازمان ملل در زمینه صلح و امنیت جهانی در تعارض است.

وی آمریکا و رژیم صهیونیستی را از عوامل اصلی ناامنی در منطقه دانست و با انتقاد از آنچه رویکرد دوگانه سازمان ملل در برابر تحولات بین‌المللی خواند، خواستار ایفای نقش مؤثرتر این نهاد در مقابله با ظلم و حمایت از ملت فلسطین شد.

هشدار درباره تهدید زیرساخت‌های ارتباطی منطقه

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری در جهان اشاره کرد و با طرح موضوع کابل‌های ارتباطی عبوری از تنگه هرمز و بستر خلیج فارس، درباره پیامدهای گسترش جنگ به زیرساخت‌های حیاتی هشدار داد.

وی با حمایت از مواضع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای خارجی، اظهار کرد: در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی، باید نسبت به پیامدهای چنین اقدامی هوشیار بود.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان خطبه‌ها برای حفظ امنیت و سربلندی ایران اسلامی، سلامتی رهبر انقلاب، پاسداری از ارزش‌های دینی و ملی و دفع شر دشمنان دعا کرد.