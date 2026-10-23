امام جمعه فومن: ایستادگی ملت محاسبات دشمنان را به چالش کشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داوری در خطبه‌های نماز جمعه فومن با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین جایگاه علمی، معنوی و بصیرتی آن حضرت پرداخت و اظهار کرد: حضرت زهرا (س) حقیقتی عظیم و نوری درخشان از عالم الهی است که شناخت ابعاد وجودی ایشان فراتر از توصیف‌های معمول بشری است.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: آن حضرت در قالب انسانی و زنی جوان، به جایگاهی ممتاز و منزلتی والا دست یافت و زندگی ایشان نمونه‌ای برجسته از تربیت اسلامی و بندگی خداوند است.

امام جمعه فومن با اشاره به جایگاه علمی حضرت زهرا (س)، خطبه فدکیه را جلوه‌ای از دانش و معرفت آن حضرت دانست و گفت: بصیرت و دشمن‌شناسی حضرت زهرا (س) در دفاع از مسیر امامت و ولایت، بیانگر درک عمیق ایشان از پیامدهای انحراف در مسیر رهبری جامعه اسلامی است.

داودی با اشاره به تأکید حضرت زهرا (س) بر نقش امامت در حفظ وحدت جامعه اسلامی تصریح کرد: امامت، عامل سامان‌یافتن امور جامعه و جلوگیری از تفرقه است و دورشدن از این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف و تضعیف امت اسلامی شود.

وی با دعوت از مردم برای حضور در مجالس عزاداری ایام فاطمیه، تصریح کرد: مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) در مساجد، محافل مذهبی و بیوت علما در شهرستان فومن برگزار می‌شود و مردم می‌توانند در این مجالس حضور یابند.

قدردانی امام جمعه فومن از برگزارکنندگان مراسم‌های فرهنگی و مردمی

امام جمعه فومن با قدردانی از برگزارکنندگان یادواره شهدای شهرستان، اظهار کرد: این مراسم با حضور حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، حاج صادق آهنگران، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی و همراهی مردم را به نمایش گذاشت.

وی همچنین از عوامل برگزارکننده اجتماع مردمی «جان‌فدا» و مجموعه‌های بسیج، سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی قدردانی کرد و این حضور را جلوه‌ای از همبستگی و انسجام مردم دانست.

داودی با اشاره به برگزاری برنامه پیاده‌روی ورزشی در شهرستان فومن با حضور استاندار گیلان و مسئولان محلی افزود: برگزاری برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی می‌تواند به افزایش نشاط عمومی و تقویت همدلی و وحدت در جامعه کمک کند.

تأکید بر رعایت قانون و عفاف و حجاب

امام جمعه فومن با اشاره به برگزاری نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان با موضوع بهبود فرهنگ عفاف و حجاب، از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با تخلفات و ناهنجاری‌های اجتماعی قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه رعایت قانون برای همه شهروندان و فعالان اقتصادی ضروری است، گفت: زندگی در جامعه اسلامی مستلزم پایبندی به قوانین است و قانون‌شکنی به مصلحت جامعه نیست.

داودی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی فرمانده انتظامی شهرستان درباره برخورد با ۱۱ موتورسوار به دلیل تخلفات قانونی، بر ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به برخورد با برخی واحدهای صنفی به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط عفاف و حجاب، خواستار پایبندی اصناف به قوانین و مقررات شد و اظهار کرد: انتظار می‌رود کسبه و فعالان اقتصادی با رعایت قوانین، در حفظ ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه مشارکت داشته باشند.

امام جمعه فومن با اشاره به پیشینه مذهبی و فرهنگی این شهرستان و تقدیم ۴۱۷ شهید، بر ضرورت توجه به ارزش‌های دینی و فرهنگی در فضای عمومی تأکید کرد.

امام جمعه فومن با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: دشمنان تصور می‌کردند با فشارهای نظامی و اقتصادی و ایجاد ناامنی می‌توانند نظام جمهوری اسلامی را در مدت کوتاهی با شکست مواجه کنند، اما حضور و ایستادگی مردم ایران، محاسبات آنان را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی با اشاره به سابقه طولانی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران افزود: مردم کشور طی دهه‌های گذشته با وجود محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی، بر حفظ استقلال و پایداری کشور تأکید داشته‌اند.

داودی با بیان اینکه فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است، تصریح کرد: ایستادگی و همراهی مردم در شرایط دشوار، نقش مهمی در حفظ انسجام و پایداری کشور دارد.

وی همچنین با اشاره به اعتراضات و ناآرامی‌های گزارش‌شده در برخی کشورهای اروپایی، این تحولات را نشانه‌ای از چالش‌های داخلی و اقتصادی این کشورها دانست و بر ضرورت توجه دولت‌ها به مطالبات مردم تأکید کرد.

فرهنگ ایثار و شهادت از عوامل پایداری ملت ایران است

داودی با اشاره به تجربه جنگ‌ها و پیامدهای آن‌ها اظهار کرد: برخی جنگ‌ها به دلیل درس‌ها و تجربه‌هایی که از آن‌ها به دست می‌آید، در مراکز علمی و نظامی مورد بررسی قرار می‌گیرند و تجربه‌های حاصل از آن‌ها می‌تواند برای نسل‌های آینده آموزنده باشد.

وی با تأکید بر نقش باورهای دینی در مقاومت ملت ایران گفت: اعتقاد به خداوند، پایبندی به ارزش‌های اسلامی و باور به پاداش الهی برای ایستادگی در راه حق، از عوامل مؤثر در پایداری مردم ایران است.

امام جمعه فومن با اشاره به فرهنگ شهادت افزود: در نگاه اسلامی، شهادت پایان زندگی نیست، بلکه تولدی دوباره و برخورداری از جایگاهی والا در پیشگاه خداوند است؛ مفهومی که درک آن در چارچوب نگاه مادی به جهان امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران تسلیم فشارهای دشمنان نخواهد شد، خاطرنشان کرد: ملت ایران با الهام از مکتب امام حسین (ع) و شعار «هیهات منا الذله»، بر حفظ عزت و استقلال خود تأکید دارد.