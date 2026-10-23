مصلح: مردم اجازه ندهند دشمن با جنگ روانی آرامش جامعه را مختل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با اشاره به ضرورت تقویت ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی اظهار کرد: جامعه مؤمن باید در برابر تهدیدها هوشیار باشد و ضمن شناخت واقع‌بینانه خطرها، اجازه ندهد دشمن با ابزار ترس، اراده و انسجام مردم را تضعیف کند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: تهدید دشمن نباید موجب عقب‌نشینی از مسئولیت‌ها شود، بلکه باید زمینه‌ساز افزایش ایمان، آمادگی، تدبیر و استقامت باشد؛ چراکه اعتماد به خداوند به معنای کنار گذاشتن عقلانیت و تلاش نیست.

شایعات هراس‌آفرین به جنگ روانی دشمن کمک می‌کند

امام جمعه دشتستان با تأکید بر ضرورت پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده تصریح کرد: ترس از آینده می‌تواند انسان را از انجام وظیفه بازدارد و در مسائل اجتماعی نیز باید میان نگرانی واقع‌بینانه و ترساندن هدفمند تفاوت قائل شد.

مصلح ادامه داد: انتشار شایعات و اخبار هراس‌آفرین ممکن است ناخواسته در خدمت جنگ روانی دشمن قرار گیرد؛ ازاین‌رو، مؤمنان باید به جای گسترش اضطراب و ناامیدی، به حفظ آرامش و تقویت امید در جامعه کمک کنند.

اعتراض حق مردم است؛ تخریب و خشونت پذیرفتنی نیست

وی با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۱ و یادآوری شهادت آرمان علی‌وردی و سیدروح‌الله عجمیان بیان کرد: باید میان اعتراض به مشکلات و نقد عملکرد مسئولان با تخریب اموال عمومی، خشونت علیه انسان‌ها و ایجاد ناامنی تفاوت قائل شد.

امام جمعه دشتستان تأکید کرد: اعتراض و مطالبه‌گری حق مردم است، اما هیچ مطالبه‌ای مجوز تعرض به جان انسان‌ها و تخریب اموال عمومی نیست.

مصلح با اشاره به نقش مردم و نهادهای اجتماعی در حفظ امنیت افزود: خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، رسانه‌ها، نخبگان و گروه‌های مرجع در ایجاد و تقویت امنیت عمومی مسئولیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با آشوب نباید به معنای نادیده گرفتن مشکلات مردم باشد؛ بلکه باید مطالبات منطقی شنیده شود، زمینه‌های نارضایتی کاهش یابد، مسئولان پاسخ‌گو باشند و اعتماد عمومی تقویت شود.

فاطمیه؛ فرصتی برای شناخت و عمل به مکتب حضرت زهرا(س)

امام جمعه دشتستان در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، این مناسبت را فرصتی برای شناخت سیره و مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) و تجدید عهد با ارزش‌های دینی دانست.

مصلح با بیان اینکه ولایتمداری تنها به اظهار محبت و برگزاری مراسم محدود نمی‌شود، گفت: پیروی از حضرت زهرا(س) باید در رفتارهایی مانند صداقت، عدالت‌خواهی، امانتداری، خدمت به مردم و پرهیز از ظلم نمود پیدا کند.

وی استقامت بر حقیقت و دفاع از حق در شرایط دشوار را از مهم‌ترین درس‌های زندگی حضرت زهرا(س) برشمرد و تأکید کرد: ایام فاطمیه باید اشک را به معرفت، معرفت را به تعهد و تعهد را به عمل تبدیل کند.

تأکید بر ترویج ازدواج آسان و مقابله با تجمل‌گرایی

مصلح در خطبه نخست نماز جمعه نیز با تأکید بر جایگاه خانواده در آموزه‌های اسلامی، ترویج ازدواج آسان و حذف تشریفات دست‌وپاگیر را از ضرورت‌های جامعه دانست.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ازدواج و وعده الهی برای گشایش در زندگی زوج‌های جوان اظهار کرد: در نگاه اسلام، خانواده کانون آرامش روانی، تربیت نسل و رشد معنوی است و نباید تجمل‌گرایی و تشریفات غیرضروری، مسیر تشکیل خانواده را دشوار کند.

امام جمعه دشتستان با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ ازدواج آسان خاطرنشان کرد: جامعه و خانواده‌ها باید با کاهش هزینه‌های غیرضروری و کنار گذاشتن توقعات نامتعارف، زمینه ازدواج جوانان را تسهیل کنند.