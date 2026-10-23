نوری: تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی (ره) ایراد شد، اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که اهل منطق و گفت‌وگو بوده و جنگ‌طلب نیست، بلکه جنگ‌ها همواره بر این ملت تحمیل شده است.

وی در ادامه افزود: آمریکا با اعمال تحریم‌های مختلف تلاش کرده است ملت ایران را با مشکلات و سختی‌های اقتصادی مواجه کند و حتی داروهایی را که کاربرد نظامی ندارند نیز از تحریم‌ها مستثنا نکرده است.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: وقتی دشمن اجازه صادرات نفت را نمی‌دهد و انواع فشارها را بر کشور تحمیل می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که کالاهای خود را به‌راحتی از منطقه و سرزمین ما جابه‌جا کند و ملت ایران نیز شروط منطقی خود را مطرح کرده و انتظار دارد تحریم‌ها و تهدیدها برداشته شود.

نوری بیان کرد: آمریکا و دشمنان ملت ایران را در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان آزمودند، اما ملت ایران در برابر فشارها ایستادگی کرد و دشمنان بار دیگر شکست خواهند خورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتخارآفرینی جوانان ایرانی در مسابقات کشتی گفت: جوانان ایران در کشور دشمن به میدان رفتند و با قهرمانی در جهان، موجب خوشحالی مردم شدند و پرچم کشورمان در همان سرزمین به اهتزاز درآمد و مردم جهان شاهد افتخارآفرینی جوانان ایرانی بودند.

امام جمعه بجنورد افزود: دشمن نمی‌خواهد سربلندی ایران اسلامی را ببیند، اما ایران اسلامی هیچ‌گاه در برابر کافران و زورگویان زانو نخواهد زد و دشمنان همچنان ملت ایران را به‌درستی نشناخته‌اند.

نوری در ادامه با تأکید بر اهمیت جایگاه خانواده در سلامت اجتماعی تصریح کرد: خانواده رکن اصلی جامعه است و اگر خانواده‌ها از سلامت و استحکام برخوردار باشند، جامعه نیز سالم خواهد بود؛ اما فروپاشی خانواده‌ها زمینه‌ساز بروز آسیب‌های مختلف اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به تأکید قرآن کریم و آموزه‌های دینی بر اهمیت خانواده سالم خاطرنشان کرد: خانواده حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی برای زنان و مردان است و همه خانواده‌ها باید از ویژگی‌ها و سبک زندگی ایشان درس بگیرند.

امام جمعه بجنورد تأکید کرد: بخش‌های مختلف زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) باید برای خانواده‌ها تبیین شود تا جامعه از این الگوی دینی در زندگی فردی و خانوادگی بهره بگیرد.