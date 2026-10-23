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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

نوری: تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد

نوری: تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد

بجنورد- امام جمعه بجنورد با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای آمریکا علیه ملت ایران گفت: ملت ایران شروط منطقی خود را مطرح کرده است و تا زمانی که این شروط محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی (ره) ایراد شد، اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که اهل منطق و گفت‌وگو بوده و جنگ‌طلب نیست، بلکه جنگ‌ها همواره بر این ملت تحمیل شده است.

وی در ادامه افزود: آمریکا با اعمال تحریم‌های مختلف تلاش کرده است ملت ایران را با مشکلات و سختی‌های اقتصادی مواجه کند و حتی داروهایی را که کاربرد نظامی ندارند نیز از تحریم‌ها مستثنا نکرده است.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: وقتی دشمن اجازه صادرات نفت را نمی‌دهد و انواع فشارها را بر کشور تحمیل می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که کالاهای خود را به‌راحتی از منطقه و سرزمین ما جابه‌جا کند و ملت ایران نیز شروط منطقی خود را مطرح کرده و انتظار دارد تحریم‌ها و تهدیدها برداشته شود.

نوری بیان کرد: آمریکا و دشمنان ملت ایران را در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان آزمودند، اما ملت ایران در برابر فشارها ایستادگی کرد و دشمنان بار دیگر شکست خواهند خورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتخارآفرینی جوانان ایرانی در مسابقات کشتی گفت: جوانان ایران در کشور دشمن به میدان رفتند و با قهرمانی در جهان، موجب خوشحالی مردم شدند و پرچم کشورمان در همان سرزمین به اهتزاز درآمد و مردم جهان شاهد افتخارآفرینی جوانان ایرانی بودند.

امام جمعه بجنورد افزود: دشمن نمی‌خواهد سربلندی ایران اسلامی را ببیند، اما ایران اسلامی هیچ‌گاه در برابر کافران و زورگویان زانو نخواهد زد و دشمنان همچنان ملت ایران را به‌درستی نشناخته‌اند.

نوری در ادامه با تأکید بر اهمیت جایگاه خانواده در سلامت اجتماعی تصریح کرد: خانواده رکن اصلی جامعه است و اگر خانواده‌ها از سلامت و استحکام برخوردار باشند، جامعه نیز سالم خواهد بود؛ اما فروپاشی خانواده‌ها زمینه‌ساز بروز آسیب‌های مختلف اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به تأکید قرآن کریم و آموزه‌های دینی بر اهمیت خانواده سالم خاطرنشان کرد: خانواده حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی برای زنان و مردان است و همه خانواده‌ها باید از ویژگی‌ها و سبک زندگی ایشان درس بگیرند.

امام جمعه بجنورد تأکید کرد: بخش‌های مختلف زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) باید برای خانواده‌ها تبیین شود تا جامعه از این الگوی دینی در زندگی فردی و خانوادگی بهره بگیرد.

کد مطلب 6986993

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