به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نوراله افشار در خطبه‌های نماز جمعه شهر چرام، با اشاره به جایگاه محبت حضرت فاطمه زهرا (س)، تحولات منطقه و مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت روحیه مقاومت و هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن تأکید کرد.

وی با اشاره به روایتی درباره جایگاه محبت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: در روایتی خطاب به سلمان، به آثار و برکات محبت حضرت زهرا (س) در مراحل مختلف زندگی انسان و عالم آخرت، از جمله هنگام مرگ، ورود به قبر، سنجش اعمال، برانگیخته‌شدن، عبور از صراط و حسابرسی اعمال اشاره شده است.

امام جمعه چرامبا تأکید بر اهمیت تقویت پیوند معنوی با اهل‌بیت (ع)، محبت و پیروی از خاندان پیامبر اکرم (ص) را از سرمایه‌های معنوی انسان دانست.

وحدت مسئولان؛ پشتوانه مقابله با تهدیدهای دشمن

وی با اشاره به شرایط منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ وحدت و هماهنگی میان مسئولان کشور تأکید کرد و گفت: موضع مسئولان کشور در برابر دشمن از وحدت رویه برخوردار است و این انسجام، پشتوانه مهمی برای مقابله با تهدیدها به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام افشار با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه افزود: به گفته برخی کارشناسان، آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقایسه با جنگ ۴۰روزه در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند؛ در مقابل، جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌ها و ابزارهای راهبردی متعددی برخوردار است که در صورت استفاده از آن‌ها، می‌تواند بر معادلات اقتصادی و راهبردی غرب تأثیر بگذارد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فناوری و هوش مصنوعی در منطقه تصریح کرد: آسیب‌پذیری زیرساخت‌های راهبردی و فناوری می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای چرخه‌های مالی و بانکی، حمل‌ونقل کالا و بازارهای فناوری به همراه داشته باشد.

هیچ امتیازی بدون اعتمادسازی و تحقق شروط ایران داده نمی‌شود

امام جمعه چرام با تأکید بر مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای و مذاکرات احتمالی اظهار کرد: صهیونیست‌ها بدانند که ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده ایران خارج نخواهد شد و تا زمانی که آمریکا اعتمادسازی نکند و شروط ایران محقق نشود، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود.

وی افزود: آمریکا تنها با اجرای شروط هفت‌گانه می‌تواند زمینه اعتماد ایران را فراهم کند و تهدیدهای نظامی نیز تأثیری بر تصمیمات جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام افشار با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده علیه ایران گفت: دشمنان ملت ایران اگر توان عملیاتی‌کردن تهدیدهای خود را داشتند، تاکنون به آن‌ها عمل کرده بودند.

وی ادامه داد: در جنگ‌های گذشته نیز دشمنان با طرح شعارهایی مانند سرنگونی جمهوری اسلامی، تجزیه و نابودی ایران وارد میدان شدند، اما ایران همچنان مقتدر و استوار ایستاده است.

امام جمعه چرام با بیان اینکه «ایران با شعار ساخته نشده که با شعار فرو بریزد»، تأکید کرد: این کشور با عزم و اراده مردان پولادین و تکیه بر ایدئولوژی حسینی استوار مانده است.

هشدار درباره محاسبات اشتباه دشمن

وی با اشاره به آنچه ضعف‌های راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند، درباره پیامدهای هرگونه اقدام جدید علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت: هرگونه خطای محاسباتی جدید، می‌تواند پاسخ‌هایی متفاوت‌تر و شدیدتر از گذشته در پی داشته باشد.

حجت‌الاسلام افشار افزود: هرکس تصور کند ایران همان پاسخ‌های گذشته را تکرار خواهد کرد، در اشتباه است و پاسخ بعدی، درسی خواهد بود که فراموش نخواهد شد.

وی با اشاره به عزم و اراده رهبری، ملت، مسئولان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: دشمنان بارها عزم و اراده ملت و نیروهای مسلح ایران را آزموده‌اند و باید بدانند که آزموده را آزمودن خطاست.

امام جمعه چرام تأکید کرد: تکرار اشتباهات گذشته می‌تواند پیامدهای جدی برای رژیم صهیونیستی و معادلات منطقه‌ای به دنبال داشته باشد.

جنگ روانی دشمن با بزرگ‌نمایی قدرت نظامی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوه‌های جنگ روانی دشمن اظهار کرد: یکی از روش‌های دشمن برای تضعیف اراده ملت‌ها، بزرگ‌نمایی توان نظامی و تهدید به واردکردن ضربات سنگین است.

حجت‌الاسلام افشار افزود: دشمن ممکن است از حمله به زیرساخت‌ها، تأسیسات هسته‌ای و مراکز راهبردی یا حتی تکرار فجایعی مانند هیروشیما سخن بگوید تا جامعه را به این باور برساند که مق

اومت بی‌فایده است و تنها راه باقی‌مانده، عقب‌نشینی و تسلیم در برابر خواسته‌های اوست.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، جامعه باید تهدیدهای دشمن را با واقع‌بینی ارزیابی کند و اجازه ندهد عملیات روانی، قدرت تصمیم‌گیری و اراده جمعی را مختل کند.

قرآن کریم؛ راهنمای مقابله با ترس‌افکنی دشمن

امام جمعه چرام با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم در مواجهه با تهدیدهای دشمن، به آیه ۱۷۵ سوره آل‌عمران اشاره کرد و گفت: این شیطان است که پیروان خود را می‌ترساند.

وی با بیان اینکه این آیه بر ضرورت حفظ استواری در برابر تهدیدها تأکید دارد، اظهار کرد: مؤمنان نباید اجازه دهند فضاسازی‌های دشمن به عاملی برای سستی، ناامیدی و از دست‌دادن اعتمادبه‌نفس جمعی تبدیل شود.

حجت الاسلام افشار افشار همچنین با اشاره به آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران، واکنش مؤمنان در برابر تهدیدهای دشمن را یادآور شد و افزود: قرآن کریم درباره کسانی که تلاش می‌کردند مؤمنان را از قدرت دشمن بترسانند، می‌فرماید: مؤمنان با شنیدن خبر تجمع نیروهای دشمن، دچار فروپاشی روحی نشدند، بلکه ایمانشان افزایش یافت و با توکل بر خداوند متعال، استواری خود را حفظ کردند.

وی بیان کرد: از منظر قرآن کریم، جامعه مؤمنان باید با حفظ بصیرت، توکل و اعتمادبه‌نفس در برابر تهدیدها و فضاسازی‌های دشمن ایستادگی کند و اجازه ندهد جنگ روانی، اراده جمعی و قدرت تصمیم‌گیری کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه چرام در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و تقویت روحیه مقاومت گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و فرهنگ حسینی در برابر تهدیدها ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عملیات روانی دشمن، مسیر تصمیم‌گیری و اراده ملی را تحت تأثیر قرار دهد.