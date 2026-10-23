به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته دماوند، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی در برابر تهدیدات خارجی، دفاع از منافع ملی را مستلزم تقویت وحدت میان مردم و مسئولان، افزایش توان داخلی و هوشیاری در برابر اقدامات دشمنان دانست.

فتاح‌دماوندی با اشاره به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد که حفظ آرامش، واقع‌بینی و پرهیز از اظهارنظرهای ناامیدکننده و واکنش‌های شتاب‌زده، از ضرورت‌های شرایط کنونی جامعه است.

وی همچنین با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور و هماهنگی میان بخش‌های دیپلماسی و نظامی تأکید کرد و گفت که مقابله با تهدیدات خارجی باید با حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان همراه باشد.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تجربه تاریخی مخالفت امام خمینی (ره) با قانون کاپیتولاسیون، استقلال، آزادی و حفظ کرامت ملی را از اصول اساسی کشور برشمرد و بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری تصمیمات راهبردی و مهم بدون شفافیت عمومی تأکید کرد.

فتاح‌دماوندی نقش رسانه‌ها و نخبگان را در آگاه‌سازی جامعه درباره تصمیمات مهم کشور مهم دانست و افزود که تقویت آگاهی عمومی و شناخت ابعاد مسائل سیاسی و بین‌المللی می‌تواند در افزایش مشارکت آگاهانه مردم مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اهمیت تولید علم و تقویت ظرفیت‌های داخلی، بهره‌گیری از دانش جهانی را ارزشمند دانست و در عین حال نسبت به وابستگی علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به قدرت‌های خارجی هشدار داد.

امام جمعه دماوند همچنین با اشاره به نقش وحدت ملی در مواجهه با فشارهای خارجی، بر ضرورت حفظ اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان و پرهیز از اختلاف‌افکنی تأکید کرد و انسجام داخلی را عاملی مهم در صیانت از منافع ملی دانست.

فتاح‌دماوندی در ادامه، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در فرهنگ اسلامی، ایستادگی در مسیر حق، دفاع از ارزش‌ها و پایبندی به اصول اعتقادی را از آموزه‌های سیره آن حضرت برشمرد.