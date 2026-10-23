ترامپ خواستار استعفای ایلهان عمر از کنگره آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از ایلهان عمر، نماینده مسلمان دموکرات ایالت مینه‌سوتا خواست از کنگره استعفا دهد و مدعی شد او برای ورود به کنگره از نامی جعلی استفاده کرده است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد او با نام جعلی وارد کنگره شده و سوگند یاد کرده است.

این ادعاها سال‌هاست مطرح می‌شوند، اما شواهد عمومی معتبری برای اثبات آن‌ها ارائه نشده است. عمر بارها این ادعاها را رد کرده است. ترامپ با متهم کردن او به تقلب، از مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواست برای رسیدگی به این موضوع اقدام کند.

ترامپ همچنین مدعی شد عمر دیگر از نظر قانونی صلاحیت حضور در کنگره را ندارد، اما در پیام او به هیچ حکم دادگاهی که چنین محرومیتی را تأیید کند، اشاره‌ای نشده است.

ایلهان عمر، شهروند آمریکایی متولد سومالی، از سال ۲۰۱۹ نمایندگی ایالت مینه‌سوتا در کنگره را بر عهده دارد. او اتهام‌های مربوط به تقلب در ازدواج و مهاجرت را رد کرده و دولت ترامپ را به هدف قرار دادن خود با انگیزه‌های سیاسی متهم کرده است.

او از چهره‌های شناخته‌شده جناح مترقی حزب دموکرات و از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ است. اختلاف او با ترامپ تنها به رقابت حزبی محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند مهاجرت، اسلام‌هراسی، سیاست آمریکا در قبال فلسطین و رژیم صهیونیستی و هویت ملی نیز در آن نقش دارند.