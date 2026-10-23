امام جمعه قم: ایران با اقتدار در برابر تهدیدهای جدید دشمن خواهد ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه قم با اشاره به تحولات منطقه‌ای و پیامدهای جنگ تحمیلی علیه ایران اظهار کرد: این جنگ با اراده و تصمیم ایران آغاز نشد، بلکه آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود جریان داشتن مذاکرات، پیمان‌ها و تعهدات را زیر پا گذاشتند و با اهدافی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت وارد میدان شدند.



وی افزود: هدف اصلی دشمن، به زانو درآوردن ملت ایران، محور مقاومت و امت اسلامی و وادار کردن آنان به تسلیم بود و حتی در صورت نپذیرفتن خواسته‌های خود، از نابودی امکانات و ظرفیت‌های طرف مقابل سخن می‌گفتند، اما ایستادگی ملت ایران و نیروهای مقاومت، محاسبات آنان را با چالش مواجه کرد.



امام جمعه قم با بیان اینکه استمرار مقاومت ملت ایران در ماه‌های گذشته، جلوه‌ای از اراده ملی در برابر فشارهای گسترده دشمنان است، تصریح کرد: حضور مستمر مردم در صحنه و آمادگی رزمندگان در سنگرها، در کنار تبعیت از فرماندهی کل قوا، نشان می‌دهد که ملت ایران همچنان برای دفاع از کشور و ارزش‌های خود آماده است.



اعرافی با اشاره به اینکه تحولات جنگ، تصویری تازه از توانمندی‌ها و نقاط آسیب‌پذیر قدرت‌های متخاصم ارائه کرده است، گفت: تجربه این رویارویی نشان داد که برخورداری از ناوگان نظامی گسترده، توان اطلاعاتی و امکانات اقتصادی و سیاسی، به معنای مصونیت در برابر یک جنگ نامتقارن و پیچیده نیست.



وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران باید این واقعیت را در محاسبات خود لحاظ کند، خاطرنشان کرد: آمریکا با وجود برخورداری از قدرت گسترده، در برابر شیوه‌های جدید جنگ و ظرفیت‌های راهبردی ایران و محور مقاومت، با محدودیت‌ها و آسیب‌پذیری‌هایی روبه‌رو شده است.



آمریکا در عرصه جهانی با فرسایش اعتبار روبه‌روست



مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه، نخستین محور از ارزیابی خود درباره پیامدهای جنگ را کاهش اعتبار و سرمایه اجتماعی آمریکا در سطح بین‌المللی دانست و اظهار کرد: بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که در کشورهای غربی انجام شده، از افت اعتماد عمومی به آمریکا و افزایش نگاه منفی به این کشور حکایت دارد.



وی افزود: گسترش نارضایتی و احساسات منفی نسبت به آمریکا، به‌ویژه در جهان اسلام، از پیامدهایی است که نمی‌توان در تحلیل موقعیت بین‌المللی این کشور نادیده گرفت و چنین وضعیتی برای قدرتی که با ادعاهای گسترده در عرصه جهانی حضور دارد، یک ضعف جدی به شمار می‌رود.



اعرافی دومین پیامد را آشکار شدن آسیب‌پذیری توان نظامی آمریکا در جنگ‌های نامتقارن برشمرد و بیان کرد: این رویارویی نشان داد که قدرت نظامی و اطلاعاتی گسترده، لزوماً به معنای برتری مطلق در میدان نیست و مواجهه با جنگ‌های پیچیده و نامتقارن می‌تواند محدودیت‌های جدی ایجاد کند.



وی سومین تحول را نمایان شدن ظرفیت‌های راهبردی ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی عنوان کرد و گفت: اهمیت تنگه هرمز، تأثیر تحولات بر قیمت نفت و کالاها و همچنین شکنندگی زنجیره‌های اقتصادی و تجاری جهان، از جمله موضوعاتی است که در این جنگ بیش از گذشته آشکار شد.



امام جمعه قم با اشاره به نقش موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در تحولات منطقه‌ای افزود: این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های ایران و محور مقاومت در معادلات اقتصادی و راهبردی منطقه و جهان، قابل چشم‌پوشی نیست و پیامدهای هرگونه تقابل، فراتر از میدان نظامی گسترش می‌یابد.



رقابت‌های داخلی دشمن تشدید شده است



اعرافی چهارمین پیامد جنگ را تشدید اختلافات و رقابت‌های سیاسی در داخل آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و اظهار کرد: رقابت‌های داخلی در این دو مجموعه، در شرایط کنونی شدت بیشتری یافته و شکاف‌ها و دوقطبی‌های عمیق‌تری در میان آنان شکل گرفته است.



وی با بیان اینکه در نگاه جمهوری اسلامی ایران، جریان‌های سیاسی آمریکا تفاوتی در رویکرد خصمانه علیه ملت ایران ندارند، افزود: نباید تحلیل تحولات را بر مبنای جابه‌جایی جریان‌های سیاسی یا اختلافات داخلی دشمن بنا کرد، اما تشدید این اختلافات، یکی از واقعیت‌هایی است که در ارزیابی وضعیت کنونی باید مورد توجه قرار گیرد.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور پنجمین محور را افزایش ظرفیت‌های عملیاتی و گسترده‌تر شدن بانک اهداف ایران عنوان کرد و گفت: در صورت تکرار تجاوز و حمله از سوی دشمن، با مجموعه‌ای از اهداف و ظرفیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد که نسبت به گذشته توسعه یافته و برای وارد کردن ضربات مؤثرتر تمهید شده‌اند.



وی با اشاره به اینکه تحولات جنگ سوم در شکل‌گیری این آمادگی نقش داشته است، تصریح کرد: امکانات و ظرفیت‌های جدیدی در اختیار ایران قرار گرفته و این موضوع باید در محاسبات طرف مقابل لحاظ شود، چراکه هرگونه اقدام نظامی تازه می‌تواند با پاسخ سنگین‌تری همراه باشد.



اعرافی ششمین نتیجه را تغییر معادله تقابل و پایان یافتن دوره‌ای از ملاحظات گذشته دانست و خاطرنشان کرد: آنچه از سوی امام شهید مطرح شده بود، در تحولات اخیر جلوه بیشتری یافته و سیاست پاسخ به تجاوز و وارد کردن ضربات به دشمن، با اتکا به آمادگی نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا دنبال خواهد شد.



وی هفتمین محور را پایان یافتن دوره صبر راهبردی در برابر تجاوزات عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در گذشته با ملاحظات مختلف، از جمله توجه به شرایط کشورهای همسایه، رفتار خود را تنظیم می‌کرد، اما نباید تصور شود که این ملاحظات به معنای استمرار رویکرد پیشین در برابر اقدامات خصمانه خواهد بود.



اسرائیل و اقتصاد آمریکا آسیب‌پذیرند



امام جمعه قم هشتمین نکته در ارزیابی خود را تزلزل بنیان‌های رژیم صهیونیستی دانست و گفت: هرچند این رژیم در مقاطعی و در برخی مناطق از جمله سوریه و غزه، دستاوردهایی را به نمایش می‌گذارد، اما از بنیان‌های متزلزل‌تری برخوردار است و نمی‌توان آینده تحولات را بر اساس قدرت‌نمایی ظاهری آن ارزیابی کرد.



وی با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی از ظرفیت لازم برای ایفای نقشی باثبات در معادلات آینده برخوردار نیست، افزود: تحولات منطقه نشان داده است که نباید توان واقعی این رژیم را صرفاً بر مبنای نمایش‌های سیاسی و نظامی آن سنجید.



اعرافی نهمین پیامد جنگ را آشکار شدن آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا برشمرد و اظهار کرد: اگرچه اقتصاد آمریکا از ابعاد گسترده‌ای برخوردار است، اما در برابر اختلالات و فشارهای ناشی از جنگ مصون نیست و آسیب دیدن مناسبات اقتصادی و تجاری جهان، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.



وی دهمین محور را فرسایش اعتبار تمدنی آمریکا در نتیجه غرور، تکبر و رفتارهای سلطه‌گرانه این کشور عنوان کرد و گفت: ادبیات متکبرانه و تهدیدآمیز مقامات آمریکایی، به‌ویژه دونالد ترامپ، نشانه اقتدار پایدار نیست، بلکه در برابر افکار عمومی جهان می‌تواند به تضعیف اعتبار و جایگاه این کشور منجر شود.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور با جمع‌بندی این محورها تأکید کرد: این ده محور، بخشی از ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌هایی است که در جریان جنگ آشکار شده و طرف مقابل باید بداند که ورود به یک رویارویی تازه، بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها، نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌های بیشتر برای او نخواهد داشت.



وی خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران، با تکیه بر عزت و هویت خود، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه خواهد داد و در برابر هرگونه زیاده‌خواهی و تهدید، از استقلال و عظمت کشور دفاع خواهد کرد.



مسئولان نباید در برابر دشمن ضعف نشان دهند



اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ اقتدار و پرهیز از هرگونه ضعف در برابر دشمن را نخستین ضرورت پیش روی مسئولان دانست و اظهار کرد: کشور در مقطعی حساس و در دوراهی عزت و ذلت قرار دارد و کسانی که مسئولیت اداره امور را بر عهده دارند، باید با اقتدار و استواری در برابر دشمن بایستند.



وی افزود: شناخت دقیق دشمن و ارزیابی واقع‌بینانه توانایی‌ها و برنامه‌های او ضروری است، اما این شناخت نباید به ترس یا عقب‌نشینی منجر شود و در کنار هوشیاری، باید روحیه مقاومت و ایستادگی در تصمیم‌گیری‌ها حفظ شود.



امام جمعه قم دومین ضرورت را آمادگی همه‌جانبه برای مواجهه با هرگونه تحول و احتمال بروز درگیری جدید عنوان کرد و گفت: همه تدابیر لازم در حوزه‌های مختلف، از جمله اقتصاد و معیشت مردم، باید با قوت بیشتری دنبال شود تا زمینه بازدارندگی در برابر محاسبات و نقشه‌های دشمن فراهم آید.



وی با قدردانی از اقداماتی که در زمینه مدیریت مسائل اقتصادی و معیشتی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: دولت، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مسئول باید با بسیج تمام ظرفیت‌ها، آمادگی لازم را برای شرایط مختلف فراهم کنند و اجازه ندهند دشمن با تصور ضعف یا غافلگیری، به فکر تکرار تجاوز بیفتد.



اعرافی سومین ضرورت را حفظ همبستگی ملی و انسجام اجتماعی دانست و اظهار کرد: اتحاد مقدس حول محور ایران و اسلام، همگرایی و هم‌افزایی مردم و مسئولان و تبعیت از رهبری معظم انقلاب، از الزامات اساسی عبور از شرایط کنونی است.



وی با اشاره به جایگاه فرماندهی کل قوا در هدایت کشور افزود: انسجام ملی و همراهی ملت با نیروهای مسلح و رهبری، پشتوانه مهمی برای حفظ اقتدار ایران و تقویت توان بازدارندگی در برابر دشمنان به شمار می‌رود.



حضور مردم در خیابان‌ها ادامه می‌یابد



مدیر حوزه‌های علمیه کشور چهارمین محور را ضرورت آمادگی مستمر نیروهای مسلح و تداوم حضور مردم در صحنه دانست و گفت: در کنار آمادگی نیروهای مسلح، حضور خیابانی مردم نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و ملت ایران با حضور خود در میدان‌ها و اجتماعات، پیام روشنی از ایستادگی و وفاداری به آرمان‌های کشور مخابره کرده است.



وی با تجلیل از حضور مردم در مراسم‌های دینی و اجتماعات مردمی خاطرنشان کرد: حضور در جمعه‌ها و جماعت‌ها، پاسداشت شعائر دینی و اجتماع زیر پرچم اسلام و پرچم عزت و خون‌خواهی، جلوه‌هایی از پیوند هویت دینی و ملی ملت ایران است و این حرکت باید استمرار یابد.



اعرافی با اشاره به هم‌زمانی سخنان خود با آغاز ایام فاطمیه، بر ضرورت پاسداری از ارزش‌های دینی و هویت اسلامی تأکید کرد و در تذکری خطاب به دولت جمهوری آذربایجان اظهار کرد: صدور دستورهایی برخلاف شرع و ارزش‌های مورد اتفاق علمای اسلام و قرار دادن مردم علاقه‌مند به رعایت حجاب در معرض فشار و آزار، اقدامی ناپسند و غیرقابل پذیرش برای امت اسلامی است.



وی افزود: انتظار علمای اسلام از دولت‌ها و ملت‌های مسلمان آن است که حرمت ارزش‌های الهی را پاس بدارند و زمینه رعایت این ارزش‌ها را فراهم کنند، چراکه حجاب نماد پاکی و یکی از نشانه‌های هویت اسلامی و عاملی در مسیر سعادت جامعه به شمار می‌رود.



امام جمعه قم ابراز امیدواری کرد که روند محدودیت‌ها و اقدامات ضدحجاب در جمهوری آذربایجان متوقف شود و تصریح کرد: حجاب، مسئله‌ای بنیادین در هویت اسلامی است و باید در میان زنان و جوامع مسلمان به عنوان یکی از ارزش‌های دینی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.



آزادی زندانیان بحرین و عربستان پیگیری شود



اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان در بحرین و عربستان اظهار کرد: سال‌هاست که شماری از جوانان، مردم شریف و علمای این دو کشور با احکام طولانی‌مدت حبس و مشکلات متعدد در زندان به سر می‌برند و این وضعیت موجب تأثر مراجع تقلید، علما، حوزه‌های علمیه و ملت‌های مسلمان شده است.



وی افزود: حضور جوانان پاک‌سرشت و غیور و جمعی از علمای برجسته در زندان‌های بحرین و عربستان، موضوعی نگران‌کننده است و انتظار می‌رود دولت‌های این کشورها از رفتارهای ظالمانه دست بردارند و برای پایان دادن به این وضعیت اقدام کنند.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین از دستگاه‌های دیپلماسی کشورهای اسلامی و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خواست که موضوع آزادی جوانان، مردم و علمای زندانی در بحرین و عربستان را با جدیت دنبال کنند.