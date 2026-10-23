بخشی از مطالبات پیمانکاران وزارت کار پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدجواد رضوی در دومین نشست تخصصی مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور با اشاره به ضرورت استمرار در فرآیند بهبود عملکرد تصریح کرد: تاب‌آوری در برابر دشواری‌های مسیر تغییر و پایبندی به برنامه‌های اصلاحی، از الزامات بهبود پایدار عملکرد در سازمان‌ها به شمار می‌رود.

به گفته وی مدیریت صحیح زمان، هدفمندی اقدامات، ارزش‌آفرینی، همکاری سازمانی و استمرار در اصلاح فرآیندها از محورهای اساسی توجه به بهره‌وری در نظام مدیریتی به شمار می‌رود.

رضوی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی اظهار کرد: موضوع آموزش و یادگیری مؤثر باید با شتاب بیشتری دنبال شود و در حوزه منابع انسانی، آموزش اولویت نخست ماست.

وی با اشاره به ورود نیروهای تازه‌استخدام به مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰ نفر از نیروهای جدید با سطح مشخصی از توانایی و قابلیت، مراحل اداری را پشت سر گذاشته‌اند و باید برای آشنایی با مباحث سازمانی و آماده‌سازی آن‌ها برای ادامه مسیر کاری، اقدامات لازم انجام شود.

رضوی با اشاره به افتتاح ۱۸ پروژه عمرانی در سال ۱۴۰۴ گفت: در ۱۰ سال گذشته بیشترین تعداد پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده در یک سال ۹ پروژه بوده است.

وی افزود: با آسیب‌شناسی پروژه‌های معطل‌مانده، بر اساس راهبردی مشخص اقدامات لازم انجام شد و بخشی از مطالبات پیمانکاران مربوط به سال قبل نیز پرداخت شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه پشتیبانی و مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: در حوزه پشتیبانی، اقداماتی برای کاهش مصرف انرژی صورت گرفت که آثار آن در قبض برق وزارتخانه نیز قابل مشاهده است.

رضوی با اشاره به ضرورت انضباط مالی در ستاد و استان‌ها گفت: مدیران کل استان‌ها باید به موضوع انضباط مالی و تسویه به موقع اسناد توجه جدی داشته باشند.

دومین نشست تخصصی مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدمحمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، سیدجواد رضوی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پروانه رضایی بختیاری معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجید صرفی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور در مجموعه فرهنگی تلاش گشایش یافت.

در طول سه روز برگزاری این نشست تخصصی، پنل‌هایی با حضور معاونان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد تا زمینه طرح دیدگاه‌ها و بررسی راهکارهای ارتقای بهره‌وری مدیریتی، توانمندسازی نیروی انسانی، بهبود عملکرد سازمانی و تقویت انضباط مالی فراهم شود.