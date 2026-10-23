وحدت و استقامت در برابر مستکبران از درس های فاطمیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر ایجرود با تبیین مسئله فدک گفت: فدک در ظاهر باغی حاصلخیز است که پیامبر الهی به حضرت زهرا (س) بخشیده اما در باطن فدک یک قطعه زمین نیست بلکه فدک رمزی از مجموع قلمرو حکومت اسلامی است و غصب فدک در حقیقت جلوه ای از مصادره حق حاکمیت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بود.

امام جمعه ایجرود با یادآوری سالروز اعتراض امام خمینی به قانون کاپیتولاسیون که به معنای مصونیت قضایی ماموران و اتباع آمریکایی در ایران بود و رژیم پهلوی این قانون را قبول کرده بود اگر یک آمریکایی جرمی در ایران مرتکب شود، دادگاه های ایران حق محاکمه او را نداشت، افزود: قیام امام علیه این قانون، برای ملت ایران یک سند افتخار در تاریخ استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی و پاسداری از گوهر ارزشمند استقلال ملی است.

وی با بیان اینکه استقلال کشور همواره مورد طمع و تهدید دشمنان انقلاب اسلامی بوده و هست، افزود: جنگ تحمیلی، تهدید، تحریم همه با هدف ضربه زدن به استقلال و عزت ملی ایران اسلامی است و نقشه شُوم تجزیه ایران نیز برای مقابله با استقلال ایران است.

خطیب جمعه ایجرود با تصریح به اینکه استقلال یعنی آزادی یک ملت و عدم وابستگی ملت و کشور به بیکانگان و نه به معنای قطع رابطه با کشورهای دیگر، گفت: دشمنان با استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران مخالفند حتی اگر نظام غیر جمهوری اسلامی هم باشد اما مستقل عمل کند، دشمنان آن را تحمل نمی کنند.

حسینی نسب به عوامل استقلال کشور اشاره کرد و با بیان اینکه ولایت فقیه یکی از عوامل استقلال ملی است، افزود: ولایت فقیه به عنوان عامل وحدت بخش، متضمن حاکمیت و استقلال سیاسی و تداوم بخش نظام جمهوری اسلامی در ایران است.

امام جمعه ایجرود از مردم بعنوان عامل دیگر استقلال و عزت ملی نام برد و گفت: مردم یکی از عوامل اصلی استقلال کشور هستند. دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه و ۴۰ روزه ثابت کرده، اگر مردم در صحنه باشند، دشمن در اهداف خود شکست می خورد.

وی با بیان اینکه ایمان و امید از دیگر عوامل استقلال کشور است و حفظ استقلال ملی و عزت ملی با ایمان و امید محقق می شود. لذا دشمنان تلاش می کنند ایمان و امید را از بین ببرند، ادامه داد: یکی از مصادیق شکست آمریکا این است که قدرت ندارد بر روحیه‌ی استقلال‌طلبی در ملّت ایران اثر بگذارد. تجمعات شبانه ۸ ماهه ملت ایران دلیل بر استقلال طلبی است.

خطیب جمعه ایجرود وحدت، بصیرت و استقامت در برابر مستکبران را از درسهای فاطمیه دانست و گفت: بصیرت فاطمی آن است که انسان در پرتو معرفت توحیدی و با پیروی از سیره حضرت زهرا (س) حق را بشناسد، جبهه حق را به‌درستی تشخیص دهد و از آن دفاع کند.

حسینی نسب با بیان اینکه حضرت زهرا (س) ام المومنین است و همه ما فرزندان مادر پهلو شکسته هستیم. مادری که بین در و دیوار ماند تا حق و حقیقت در غبار فتنه ها گم نشود، گفت: سیره حضرت زهرا (س) و راه شهدا به ما می‌آموزد که دفاع از ولایت، با شکستن دل مؤمنان و پراکندن صفوف آنان سازگار نیست.

امام جمعه ایجرود با تاکید بر اینکه نمی‌توان به نام انقلاب، اخلاق انقلابی را زیر پا گذاشت؛ نمی‌توان به نام دفاع از ارزش‌ها، حرمت انسان‌ها را شکست و به نام بصیرت، آتش اختلاف را شعله‌ور ساخت، ادامه داد: ولایت‌مداری حقیقی، هنر نزدیک‌کردن قلب‌ها، تبدیل اختلاف‌نظرها به فرصتی برای رشد و حفظ انسجام در عین پایبندی به حق است.

خطیب جمعه ایجرود گفت: ما نه عظمت فاطمه را شناختیم نه اهمیت فاطمیه را و البته خداوند عظمت زهرای اطهر را اینقدر والا قرار داده که معرفت او ممکن نیست. و لذا می فرماید" إنما سمیت فاطمه، فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها "خلق، نه انسان، بلکه جن و ملک تا اعلا علیین از شناخت زهرا عاجزند. لذا باید تلاش شود فاطمیه مثل عاشورا برگزار شود.

وی با تاکید بر برپایی مجالس فاطمی گفت: با شناختی که در این سه هفته از مردم شهرستان کسب کردم، مردمانی مومن، ولایتمدار و اهلبیتی هستند، به این خاطر انتظار می رود، مجالس فاطمیه را در مساجد، هیئات و حتی در منازل پرشورتر برگزار کنند.

حجت الاسلام حسینی نسب با اشاره به سالروز تأسیس سازمان ملل متحد و با بیان اینکه سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شد تا از جنگ های دیگر جلوگیری کند اما امروز رئیس و برخی اعضای اصلی آن از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه یا جنگ طلبند و یا از کشورهای جنگ طلب حمایت می کند، گفت: سازمان ملل خاصیت بین المللی خود را از دست داده و دیگر سازمان ملتها نیست و ترکیب اصلی آن باید تغییر کند.