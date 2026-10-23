آیت الله فلاحتی:حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه رشت با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی اظهار کرد: مشکلات معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، واقعیتی انکارناپذیر است و افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه‌های مسکن در ماه‌های اخیر، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.

وی با بیان اینکه تلاش‌های انجام‌شده برای بهبود وضعیت اقتصادی هنوز نتوانسته است به نتایج مورد انتظار منجر شود، افزود: کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی از جمله مسائلی است که مسئولان باید برای رفع آن برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

اصلاح ساختارهای اقتصادی راهکار حل مشکلات معیشتی است

امام جمعه رشت با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره ضرورت کاهش بودجه دفاعی برای تأمین منابع معیشتی گفت: تقلیل بودجه دفاعی به‌عنوان راهکار حل مشکلات اقتصادی، رویکرد درستی نیست؛ زیرا کشور برای حفظ امنیت، کنترل مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و تقویت توان دفاعی به امکانات و تجهیزات نیاز دارد.

فلاحتی با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای مسلح تصریح کرد: مردم با حضور و پشتیبانی خود از نیروهای مسلح، بر اهمیت حفظ قدرت دفاعی کشور تأکید دارند و تقویت توان دفاعی و رسیدگی به معیشت مردم نباید در تقابل با یکدیگر تعریف شوند.

وی اصلاح ساختار بودجه، نظام پولی و شیوه‌های مدیریتی کشور را از ضرورت‌های بهبود وضعیت اقتصادی دانست و افزود: با اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریت صحیح منابع، می‌توان برای کاهش مشکلات معیشتی مردم اقدامات مؤثرتری انجام داد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان همچنین با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد، اما این اقدام به‌تنهایی راهکار بلندمدت حل مشکلات معیشتی نیست.

وی خواستار توجه بیشتر دولت به تأمین کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شد و تأکید کرد: سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای باشد که اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ و روغن با شرایط مناسب‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.

هشدار درباره پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو

امام جمعه رشت با اشاره به پدیده اقلیمی ال‌نینو اظهار کرد: این پدیده که در اقیانوس آرام شکل می‌گیرد، می‌تواند بر الگوهای آب‌وهوایی مناطق مختلف جهان تأثیر بگذارد و احتمال دارد پیامدهایی نیز برای شرایط جوی ایران داشته باشد.

فلاحتی با اشاره به احتمال تغییر الگوهای بارشی در نقاط مختلف کشور افزود: تغییرات اقلیمی می‌تواند در برخی مناطق موجب بارش‌های شدید و سیلاب و در مناطق دیگر زمینه‌ساز خشکسالی یا بارش برف سنگین شود.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مواجهه با پیامدهای احتمالی تغییرات جوی خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب، آمادگی برای مقابله با سیلاب و توجه به زیرساخت‌های لازم از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه رشت با بیان اینکه افزایش بارندگی لزوماً به معنای بهبود شرایط کشاورزی نیست، تصریح کرد: بارش‌ها زمانی می‌توانند برای بخش کشاورزی مفید باشند که در زمان مناسب و با شدت متعادل رخ دهند؛ در غیر این صورت، بارندگی‌های شدید ممکن است خسارت‌هایی به همراه داشته باشند.

وی با اشاره به اشتراکات دینی و مذهبی مردم ایران و جمهوری آذربایجان گفت: انتظار می‌رود دولت آذربایجان در مناسبات خارجی خود، منافع مردم این کشور و روابط با کشورهای اسلامی را مورد توجه قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با انتقاد از آنچه همکاری با رژیم صهیونیستی و فراهم‌کردن امکانات برای این رژیم خواند، اظهار کرد: چنین رویکردی به سود ملت‌های منطقه نیست و می‌تواند بر روابط میان کشورهای اسلامی تأثیر منفی بگذارد.

تأکید بر توجه رهبر انقلاب به جوانان ورزشکار

فلاحتی در ادامه با اشاره به پیام‌های رهبر انقلاب به کشتی‌گیران تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال، از توجه به جوانان و ورزشکاران کشور قدردانی کرد.

وی با تبریک موفقیت ورزشکاران ایرانی اظهار کرد: توجه به جوانان، نوجوانان و قهرمانان ورزشی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و باید زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.