به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضایی در خطبه‌های نماز جمعه اردستان با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: حضرت زهرا (س) در ابعاد مختلف زندگی فردی، عبادی، اجتماعی و سیاسی، الگویی ارزشمند برای بانوان مسلمان و همه مؤمنان هستند و سیره ایشان درس‌های مهمی در زمینه عفاف، عبادت، ولایت‌مداری و مسئولیت‌پذیری دارد.

وی افزود: پوشش حضرت زهرا (س) هنگام حضور در اجتماع، نشان‌دهنده توجه ویژه ایشان به عفاف و حجاب بود؛ به‌گونه‌ای که در روایات آمده است پوشش بلند ایشان گاهی زیر پای مبارکشان قرار می‌گرفت. این سیره، الگوی روشنی برای بانوان مسلمان در زمینه رعایت حجاب و حضور در جامعه است.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به جایگاه عبادی حضرت فاطمه زهرا (س) خاطرنشان کرد: در روایات آمده است هنگامی که حضرت زهرا (س) به نماز می‌ایستادند، نور وجود ایشان برای اهل آسمان می‌درخشید؛ همان‌گونه که نور ستارگان برای اهل زمین درخشندگی دارد و خداوند متعال به عبادت و خشوع ایشان در برابر فرشتگان مباهات می‌کرد.

رضایی تصریح کرد: سیره سیاسی حضرت زهرا (س) نیز سرشار از درس‌های مهم برای جامعه اسلامی است؛ چراکه ایشان در مسیر دفاع از ولایت، جان خود را فدا کردند و به همه مؤمنان آموختند که باید با تمام توان از ولایت و رهبری جامعه اسلامی دفاع کنند.

وی بیان کرد: امیدواریم مردم و مؤمنان در ایام فاطمیه از مجالس عزاداری و برنامه‌های مذهبی بهره کافی ببرند. همچنین از مبلغان دینی که در این ایام برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع) در میان مردم حضور پیدا می‌کنند، قدردانی می‌کنیم.

امام‌جمعه موقت اردستان در ادامه با اشاره به نام‌گذاری اول آبان به‌عنوان روز آمار و برنامه‌ریزی ادامه داد: برنامه‌ریزی نقش مهمی در مدیریت زندگی فردی و استفاده صحیح از فرصت عمر دارد و در سطح کلان نیز برای اداره کشور، توزیع امکانات و تحقق عدالت اجتماعی ضروری است.

رضایی اضافه کرد: در روایتی از امام رضا (ع) بر تقسیم شبانه‌روز به چهار بخش تأکید شده است؛ بخشی برای عبادت، بخشی برای تأمین معاش و کسب‌وکار، بخشی برای معاشرت با دوستان مورد اعتماد که انسان را از عیوب خود آگاه می‌کنند و بخشی نیز برای بهره‌مندی از لذت‌های حلال و استراحت. توجه به این تقسیم‌بندی می‌تواند به مدیریت بهتر زندگی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: در سطح ملی نیز برنامه‌ریزی صحیح نیازمند آمار دقیق و شناخت واقعیت‌های جامعه است. برای نمونه، در اجرای طرح‌های حمایتی و هدفمندسازی یارانه‌ها باید وضعیت اقتصادی و میزان درآمد خانوارها به‌درستی مشخص شود تا امکانات و حمایت‌ها بر اساس نیاز و استحقاق افراد توزیع شود.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی در اول آبان ۱۳۵۶ در نجف اشرف تصریح کرد: ایشان از شخصیت‌های برجسته علمی و سیاسی بودند که در زمینه‌های فقه، اصول و تفسیر صاحب‌نظر بودند و در دوران مبارزات امام خمینی (ره) نیز همواره در کنار ایشان حضور داشتند.

رضایی بیان کرد: آیت‌الله سید مصطفی خمینی پس از تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه، به این کشور تبعید شد و سپس همراه ایشان به عراق رفت و در کنار فعالیت‌های علمی، مبارزات سیاسی خود را نیز ادامه داد. بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، شهادت ایشان در پی مسمومیت رخ داد و امام خمینی (ره) این حادثه را از الطاف خفیه الهی دانستند؛ واقعه‌ای که موجب تقویت وحدت و شتاب گرفتن مبارزات انقلابی شد.

وی در ادامه با اشاره به سالروز سخنرانی تاریخی امام خمینی (ره) علیه قانون کاپیتولاسیون در چهارم آبان اظهار کرد: کاپیتولاسیون به معنای اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران بود؛ قانونی که بر اساس آن، مستشاران آمریکایی در صورت ارتکاب جرم در ایران، از رسیدگی قضایی عادی در کشور مصون می‌ماندند.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۴۳ و در دوران نخست‌وزیری اسدالله علم، موضوع اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی مطرح و پس از طی مراحل قانونی تصویب شد. امام خمینی (ره) در چهارم آبان همان سال با ایراد سخنرانی تاریخی خود، این اقدام را تعرض به استقلال و عزت ملت ایران دانستند و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند.

رضایی تصریح کرد: امام خمینی (ره) در آن سخنرانی با لحنی صریح به تبعات کاپیتولاسیون اشاره کردند و این قانون را نشانه خدشه‌دار شدن استقلال کشور دانستند. ایشان تأکید کردند که حتی در صورت ارتکاب جرم از سوی یک تبعه آمریکایی، دستگاه قضایی ایران امکان برخورد مستقل با او را نخواهد داشت؛ موضوعی که اعتراض گسترده مردم را به دنبال داشت.

وی بیان کرد: بررسی تحولات تاریخی نشان می‌دهد که استقلال، عزت ملی و حفظ حاکمیت کشور از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی بوده است. امروز نیز مسئولان و مردم باید با حفظ وحدت و پایبندی به اصول استقلال‌طلبی، از منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه داد: حفظ عزت و استقلال کشور نیازمند ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها و اتخاذ مواضع قاطع در دفاع از منافع ملی است. مسئولان سیاسی و فرماندهان نظامی کشور نیز باید با هوشیاری و اقتدار، در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی عمل کنند.

رضایی اضافه کرد: وحدت میان مسئولان و همراهی مردم با رهبری، از عوامل مهم حفظ اقتدار کشور به شمار می‌رود. حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی نیز می‌تواند نقش مؤثری در تقویت انسجام ملی و حمایت از منافع کشور داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: استمرار حضور آگاهانه مردم در اجتماعات و صحنه‌های اجتماعی، از موضوعاتی است که بر اهمیت آن تأکید شده است. همراهی مردم و مسئولان در شرایط حساس می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت و افزایش توان کشور در مواجهه با چالش‌ها باشد.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به ضرورت تعریض خیابان مسجد جامع اردستان تصریح کرد: با توجه به اهمیت تاریخی مسجد جامع، رفت‌وآمد گردشگران و برگزاری نماز جمعه در این مکان مقدس، تعریض خیابان منتهی به آن ضرورتی جدی دارد و لازم است این موضوع با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر در دستور کار قرار گیرد.

رضایی یادآور شد: برای اجرای این طرح می‌توان تملک املاک واقع در مسیر را به‌صورت تدریجی آغاز کرد و هر سال بخشی از مسیر را پیش برد تا در نهایت، پس از چند سال، این پروژه به سرانجام برسد. از شهردار اردستان انتظار داریم با توجه ویژه به این موضوع، اقدامات اولیه را آغاز کند؛ چراکه شروع چنین طرح‌هایی می‌تواند زمینه تکمیل آن‌ها را در آینده فراهم سازد.