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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

«تقاطع خیابان روزولت»؛ روایت تاریخ شفاهی رایزن اقتصادی آمریکا در ایران

«تقاطع خیابان روزولت»؛ روایت تاریخ شفاهی رایزن اقتصادی آمریکا در ایران

کتاب «تقاطع خیابان روزولت؛ تاریخ شفاهی ویلیام لهفلد، رایزن اقتصادی ایالات متحده در ایران»، از سوی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شد.

به گزارش خبرنگار، کتاب «تقاطع خیابان روزولت؛ تاریخ شفاهی ویلیام لهفلد، رایزن اقتصادی ایالات متحده در ایران» مجموعه‌ای از مصاحبه‌های تاریخ شفاهی ویلیام لهفلد است که به بررسی زندگی، فعالیت‌ها و نقش او در روابط اقتصادی و سیاسی ایران و آمریکا می‌پردازد.

این اثر با گردآوری دو بخش از مصاحبه‌های لهفلد، موضوعاتی همچون تأثیر سیاست‌های آمریکا بر تصمیم‌های اقتصادی شاه و دولتمردان ایران، مناسبات تجاری دو کشور و رقابت قدرت‌های خارجی برای گسترش نفوذ اقتصادی در ایران را بررسی می‌کند.

مصاحبه‌های این مجموعه، بخش‌های مختلفی از زندگی لهفلد، از دوران کودکی و تحصیل تا فعالیت‌های نظامی، دانشگاهی و دیپلماتیک او را در بر می‌گیرد. همچنین مأموریت اقتصادی و تجاری وی در تهران در سال ۱۹۶۹ میلادی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این کتاب است.

کتاب «تقاطع خیابان روزولت» به قلم سید حسین خاتمی سبزواری و حسین باقری، در ۲۱۶ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه، در قطع رقعی از سوی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای مطالعه معرفی کامل کتاب می‌توانند به نشانی https://rbo.ir/__a-4677.aspx مراجعه کنند. همچنین امکان سفارش این اثر از طریق پایگاه https://pbshop.ir/__p-768.aspx فراهم است.

کد مطلب 6987012
سیده فاطمه سادات کیایی

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