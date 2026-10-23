امام جمعه بم: هدف استکبار از مذاکره تصاحب دستاوردهای ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر بم، با استعانت از آیات الهی و دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، بر لزوم تفکر و اندیشیدن در ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی تأکید کرد و گفت: قرآن کریم همواره ما را به سیر در تاریخ و نگاه به سرگذشت پیشینیان فراخوانده است تا با بررسی عاقبت کسانی که در مسیر درست یا بی‌توجهی به آن گام برداشته‌اند، آینده خود را ترسیم کنیم.

لجبازی؛ پدیده‌ای دور از تدبیر

امام جمعه بم با اشاره به چالش‌های تربیتی نسل امروز افزود: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی که نوجوانان و جوانان را تهدید می‌کند، پدیده «لجبازی» در برابر نصایح مربیان، معلمان و والدین است؛ در حالی که طبق فرمایش امیرالمومنین علی (ع)، فرد لجباز از تدبیر تهی است و نمی‌تواند تصمیمات صحیحی اتخاذ کند.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای ناگوار بی‌تدبیری در زندگی مشترک و افزایش طلاق خاطرنشان کرد: زندگی‌هایی که بر پایه بی‌توجهی و راه‌حل‌های سلبی بنا شده‌اند، هرگز به آبادانی نرسیده‌اند.

آمریکا؛ کانون نا آرام‌سازی جهان و حامی صهیونیسم

حجت‌الاسلام دهقانی، در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، ماهیت خطرناک استکبار جهانی را تبیین و تصریح کرد: امام راحل به‌حق آمریکا را «شیطان اکبر» نامیدند؛ دولتی که تنها مأموریت خود در جهان را ناامن‌سازی برای تأمین منافع مستکبران و صهیونیست‌ها قرار داده است.

وی نفوذ در ارکان دولت‌ها، تحمیل قوانین استعماری همچون کاپیتولاسیون در دوران پهلوی که با قاطعیت امام (ره) خنثی شد، ترور شخصیت‌های برجسته و نخبگان را از شیوه‌های دشمن برای تسلط بر ملت‌ها برشمرد و با اشاره به حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) تأکید کرد: این‌گونه وقایع تلخ و تاریخی، همانند عاشورا، غدیر و ایام فاطمیه، باید زنده نگه داشته شوند تا ماهیت پلید تروریسم فراموش نشود.

جنگ و مذاکره؛ تداوم توطئه دشمن

خطیب جمعه بم در ادامه به موضوع جنگ و مذاکره اشاره کرد و گفت: هدف استکبار از تحمیل فشارها و سپس کشاندن طرف مقابل به میز مذاکره، به دست آوردن همان اهدافی است که در میدان جنگ نتوانسته به آن دست یابد؛ بنابراین در این عرصه نیز باید با هوشیاری، بصیرت و تکیه بر تحلیل‌های دقیق رسانه‌ای حرکت کرد. وی همچنین بر ضرورت تقویت جریان‌های رسانه‌ای تحلیل‌محور در سطح شهرستان بم تأکید کرد.

ایستادگی ملت ایران در میانه جنگ همه‌جانبه

حجت‌الاسلام دهقانی، با اشاره به تحولات سیاسی و فشارهای اقتصادی نظام سلطه افزود: در شرایطی که دشمنان با تمام توان برای اعمال فشار تمرکز کرده‌اند، ماهیت پوشالی مدعیان دروغین آزادی و حقوق بشر در غرب بیش از پیش آشکار شده است.

وی با بیان اینکه کشورهای مدعی همچون فرانسه، آلمان و بلژیک با کارنامه‌ای شکست‌خورده در برابر اراده ملت ایران قرار دارند، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ایستادگی و شرافت این ملت بزرگ، در میانه جنگ همه‌جانبه دشمنان با اقتدار ایستاده است و هیچ‌گونه تغییر رویکردی در سیاست‌های خصمانه آمریکا با جابجایی مهره‌ها ایجاد نخواهد شد.