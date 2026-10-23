سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به نقش مؤسسه بهمن سبز در توسعه سینماهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مؤسسه با در اختیار داشتن حدود یک‌سوم سالن‌های سینمایی کشور، طی سال‌های گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی در زمینه ساخت و افتتاح سالن‌های جدید و همچنین نمایش فیلم داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره طرح‌های بازسازی و توسعه سینماها توسط بهمن سبز گفت: در روزهایی که ما با شرایط فوق العاده‌ای مثل شرایط فعلی مواجه هستیم؛ فعالیت در حوزه فراغت و نشاط اجتماعی امر بسیار مهمی است که به تاب آوری مردم نیز بسیار کمک می‌کند.

وی بیان کرد: هم ساخت سالن‌ و هم نمایش فیلم‌ها مکمل هم در این راستا هستند و ما هم می‌دیدیم که حتی در ایام جنگ هم سینماها برقرار بودند و نمایش فیلم‌ها حتی در زیر بمباران هم وجود داشت.

صالحی در پایان درباره نقش موثر بهمن سبز در این مسیر توضیح داد: موسسه بهمن سبز هم در ساخت سالن‌ها و هم در نمایش فیلم‌ها کمک بسیاری کرده و نقش پررنگی دارد. بالاخره یک سوم سالن‌های سینمایی را در اختیار دارد و در تمام این سال‌ها تلاش‌های بسیاری کرده و تعداد قابل توجهی سالن افتتاح کرده و تعدادی را هم به افتتاح رسانده است.

موسسه سینمایی بهمن سبز روز پنجشنبه ٣٠ مهر، در ادامه طرح توسعه سینماهای خود در سراسر کشور، پردیس سینمایی «مهر هماگ بجنورد» را در استان خراسان شمالی به عنوان یکی از مدرن‌ترین پردیس‌های سینمایی در شمال شرق کشور با ۵ سالن سینما و مجهز به ۵٠٠ صندلی افتتاح کرد.

این موسسه از اواخر دهه نود تا امروز در راستای توسعه‌ عدالت فرهنگی، بیش از ١١٠ سالن سینمای جدید را در نقاط مختلف کشور ساخته تا زنجیره‌ سینمایی خود را به بیش از ٢٢٠ پرده نمایش در ۲۲ استان و ۴۱ شهر کشور برساند.