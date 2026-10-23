به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با اشاره به مشکلات اقتصادی و عمرانی کردستان، خواستار پاسخ‌گویی شفاف مسئولان و تسریع در اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم شد.

امام جمعه سنندج با انتقاد از افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای تأمین نیازهای مردم، گرانی همچنان فشار زیادی بر خانوارها وارد می‌کند و کنترل بازار به اقدامات مؤثرتر نیاز دارد.

وی با اشاره به تفاوت قیمت کالاهای مشابه در واحدهای صنفی، بر ضرورت تشدید نظارت‌ها، جلوگیری از تخلفات و برخورد با گران‌فروشی تأکید کرد و افزود: مسئولان باید با حضور در میان مردم، مشکلات و مطالبات آنان را از نزدیک بشنوند و برای رفع آن‌ها راهکار عملی ارائه دهند.

هفت سال انتظار برای تکمیل یک جاده کوتاه

ماموستا رستمی با انتقاد از طولانی‌شدن اجرای طرح‌های عمرانی در کردستان، به پروژه جاده خروسه تا سه‌راه شویشه در محور مریوان اشاره کرد و گفت: قابل قبول نیست که احداث مسیری کمتر از هفت کیلومتر، پس از گذشت هفت سال همچنان به نتیجه نرسیده باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل و استانداردسازی راه‌های ارتباطی افزود: تأخیر در اجرای پروژه‌های جاده‌ای، به‌ویژه مسیرهای مرتبط با ایمنی مردم، می‌تواند خطرآفرین باشد و باید این طرح‌ها در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرند.

امام جمعه سنندج با اشاره به ظرفیت‌های تجاری و مرزی استان، خواستار روشن‌شدن موانع بهره‌مندی کردستان از فرصت‌های مناطق آزاد و توسعه تجارت مرزی شد.

وی ساماندهی مرزها و تقویت زیرساخت‌های تجاری را از نیازهای اساسی استان برشمرد و تصریح کرد: منافع فعالیت‌های مرزی باید به عموم مردم برسد و نباید فرصت‌های اقتصادی تنها در اختیار گروهی محدود قرار گیرد.

رستمی همچنین با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و ضرورت تقویت تولید داخلی، بر استفاده مؤثر از توان علمی، اقتصادی و ظرفیت‌های بومی کشور برای بهبود شرایط معیشتی تأکید کرد.

وفاق ملی با مشارکت اقوام و مذاهب تقویت می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مشارکت اقوام و مذاهب در مسئولیت‌های مدیریتی را زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی دانست و از رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت اهل سنت در عرصه مدیریت قدردانی کرد.

امام جمعه سنندج با اشاره به رویداد ملی «ایران جان» و تأکید بر توسعه همه استان‌ها گفت: هیچ منطقه‌ای نباید به دلیل تفاوت‌های قومی، زبانی یا مذهبی از فرصت‌های پیشرفت محروم بماند.

وی افزود: ایران متعلق به همه ایرانیان است و زبان، پوشش، مذهب و فرهنگ اقوام مختلف باید مورد احترام قرار گیرد؛ همچنین توجه به روستاهای محروم و مناطق کمتر برخوردار باید در برنامه‌های توسعه‌ای جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

ماموستا رستمی با بیان اینکه فشارهای خارجی نباید به تضعیف انسجام داخلی منجر شود، بر ضرورت تقویت همدلی، توجه به مطالبات مردم و حفظ وحدت ملی تأکید کرد.

حضور مردم در همایش جان‌فدا، نمایش اقتدار ملی بود

وی در ادامه با اشاره به حضور مردم در همایش «جان‌فدا» اظهار کرد: حضور مردم سنندج در این همایش، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و توانمندی ایران بود و پیام ایستادگی ملت در برابر دشمنان را به همراه داشت.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه دشمنان همواره در پی ضربه‌زدن به ملت ایران و جوامع اسلامی هستند، افزود: حفظ اتحاد و همدلی مردم در شرایط کنونی اهمیت بسیاری دارد.

رستمی همچنین با تأکید بر جایگاه ورزش در آموزه‌های اسلامی، فعالیت بدنی را یکی از عوامل مؤثر در سلامت جسم و روان دانست و گفت: جامعه‌ای که از سلامت کافی برخوردار نباشد، با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت ورزش در پیشگیری از افسردگی و آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: فراهم‌کردن زمینه فعالیت ورزشی برای جوانان می‌تواند به ارتقای سلامت جامعه و کاهش مشکلات اجتماعی کمک کند.

امام جمعه سنندج در پایان بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، رفع موانع اقتصادی و عمرانی و پیگیری جدی مطالبات مردم تأکید کرد و خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای تحقق توسعه متوازن در کردستان شد.