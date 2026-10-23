امام جمعه تالش: میزبانی چوکا در خانه مطالبه جدی هواداران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی نورزاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان تالش، با اشاره به جایگاه ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت امید در جامعه اظهار کرد: ورزش از مؤثرترین و در دسترس‌ترین مسیرهای ایجاد نشاط فردی و اجتماعی، تعمیق باورهای ملی و اخلاقی و توجه دادن جوانان و آحاد جامعه به ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از جوانان ورزشکار افزود: یک جوان ورزشکار با کمترین توقع، انتظار و هزینه، می‌تواند بیشترین اثرگذاری و بازدهی را برای جامعه پیرامونی خود به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، حمایت از ورزش و فراهم کردن امکانات لازم برای فعالیت تیم‌های بومی، مسئولیتی مهم بر دوش مدیران است.

امام جمعه تالش با تأکید بر ضرورت جلوگیری از برگزاری مسابقات چوکا در خارج از خانه تصریح کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان و سایر مسئولان ذی‌ربط باید هرچه زودتر پیش‌نیازهای میزبانی چوکا را فراهم کنند تا این تیم بتواند در خانه خود به میدان برود و زمین چمن پوریای ولی نیز هرچه سریع‌تر نهایی شود.

نورزاد با اشاره به جایگاه ویژه چوکا در میان مردم تالش تصریح کرد: هواداران باغیرت این تیم مطالبه‌ای شخصی ندارند، بلکه دغدغه آنان نام و اعتبار تالش است. روی پای خود ایستادن این تیم ریشه‌دار همواره یکی از معدود دلخوشی‌های جوانان و ورزش‌دوستان این شهر بوده و نباید با بی‌توجهی به نیازهای آن، این سرمایه اجتماعی را تضعیف کرد.

تالش؛ مقصدی برای ادامه تحصیل دختران محجبه جمهوری آذربایجان

امام جمعه تالش با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی، زبانی، جغرافیایی و عاطفی مردم ایران و جمهوری آذربایجان، از دختران محجبه آذربایجانی برای ادامه تحصیل در تالش ایران دعوت کرد.

وی با بیان اینکه نزدیکی‌های فرهنگی و جغرافیایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ارتباطات علمی و انسانی میان دو سوی مرز باشد، اظهار کرد: تالش به دلیل برخورداری از قرابت‌های فرهنگی، زبانی و تاریخی با مردم جمهوری آذربایجان، می‌تواند مقصد مناسبی برای ادامه تحصیل دخترانی باشد که در پی برخورداری از فرصت‌های آموزشی متناسب با باورها و ارزش‌های خود هستند.

نورزاد با تأکید بر اهمیت پیوندهای عمیق میان دو ملت، این ظرفیت را فرصتی برای توسعه تعاملات علمی، فرهنگی و انسانی دانست و بر نقش اشتراکات تاریخی و عاطفی در تقویت ارتباطات میان مردم دو کشور تأکید کرد.

ایستادگی مردم، ۱۴ انگاره نادرست را در هم شکست

امام جمعه تالش همچنین با اشاره به آنچه صلابت و ایستادگی مردم در جنگ‌های تحمیلی اخیر و نبرد رمضان خواند، اظهار کرد: این ایستادگی موجب فروپاشی ۱۴ انگاره و تصویرسازی نادرست درباره ایران، مردم و جبهه مقاومت شد.

وی از جمله این انگاره‌ها را غیرممکن دانستن هماوردی با آمریکا، عقب‌ماندگی علمی و صنعتی ایران، محدود دانستن دشمنی آمریکا به نظام و نه مردم، بی‌نقش دانستن مردم در تصمیمات کلان، فرار مدیران در بحران‌ها و منزوی بودن ایران در عرصه جهانی برشمرد.

نورزاد، هزینه‌زا دانستن مقاومت برای ایران، الگو معرفی کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس، دلسوز دانستن بخشی از اپوزیسیون، عقلانی و عادلانه فرض کردن عملکرد جامعه بین‌الملل در موضوع حقوق بشر، یکپارچگی غرب و اروپا، اقلیت دانستن جریان انقلاب، فروپاشی نظام پس از شهادت رهبر شهید و دلسوز جلوه دادن جریان‌های غرب‌گرا را از دیگر انگاره‌هایی دانست که به گفته وی، در پرتو ایستادگی مردم به چالش کشیده شدند.

وی در پایان تأکید کرد: حضور و ایستادگی مردم نشان داد که بسیاری از تصویرسازی‌های مطرح‌شده درباره ایران و جامعه ایرانی با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و نقش مردم در حفظ انسجام و اقتدار کشور، نقشی تعیین‌کننده است.