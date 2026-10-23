به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین امان اله صدرا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، با اشاره به جایگاه قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی گفت: تلاوت قرآن، عمل به آیات الهی و الگوگیری از سیره پیامبر اسلام و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها باید در زندگی مسلمانان مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه، حضرت زهرا (س) در زندگی خود به عبادت، انفاق و دستگیری از نیازمندان اهمیت ویژه‌ای می‌دادند، افزود: کمک به مستمندان، گره‌گشایی از مشکلات مردم و خوشحال کردن دیگران از ارزشمندترین کارهای نیک است و هر فرد باید به اندازه توان خود در این مسیر قدم بردارد.

صدرا با اشاره به انفاق حضرت زهرا (س) و خانواده ایشان در جریان وفای به نذر و اطعام نیازمندان، بر ضرورت توجه به محرومان و تقویت روحیه ایثار و فداکاری در جامعه تأکید کرد.

توجه به اعمال نیک و آمادگی برای آخرت

امام جمعه موقت سیریک با اشاره به اهمیت توجه به آخرت اظهار کرد: انسان در لحظات پایانی عمر خود با خانواده، دارایی و اعمالش روبه‌رو می‌شود، اما آنچه در نهایت همراه او باقی می‌ماند، اعمال اوست.

وی افزود: مؤمنان باید با انجام کارهای خیر، کمک به نیازمندان، رعایت حقوق دیگران و عمل به دستورات پیامبر اسلام، برای آخرت خود توشه‌ای ارزشمند فراهم کنند.

تأکید بر استحکام خانواده و پرهیز از دروغ و خیانت

حجت‌الاسلام والمسلمین صدرا با اشاره به سیره خانوادگی حضرت فاطمه زهرا (س) و امیرالمؤمنین علی (ع)، بر اهمیت صداقت، وفاداری و احترام متقابل در زندگی مشترک تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خانواده یکی از مهم‌ترین پایه‌های سلامت جامعه است، افزود: زن و شوهر باید با پرهیز از دروغ، خیانت و ناسازگاری، برای تحکیم بنیان خانواده تلاش کنند و فرزندان خود را با آموزه‌های دینی و اخلاقی پرورش دهند.

هشدار درباره جنگ روانی و فتنه‌های دشمنان

امام جمعه موقت شهرستان سیریک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدها و فشارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان علاوه بر تهدیدهای نظامی و اقتصادی، از جنگ روانی و فضای مجازی برای تضعیف روحیه مردم، ایجاد اختلاف و آسیب زدن به بنیان خانواده‌ها استفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی و بصیرت عمومی افزود: مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان باید اخبار و مطالب منتشرشده در فضای مجازی را با دقت بررسی کنند و اجازه ندهند شایعات و عملیات روانی دشمن، موجب ناامیدی و اختلاف در جامعه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صدرا با اشاره به حضور و پایداری مردم در صحنه‌های مختلف، بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری و تقویت روحیه مقاومت در برابر تهدیدهای دشمنان تأکید کرد.

قدردانی از افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی

وی همچنین با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره افتخارآفرینی جوانان ایرانی در رقابت‌های کشتی، بر اهمیت حمایت از استعدادهای جوانان و تقویت روحیه خودباوری در جامعه تأکید کرد.

امام جمعه موقت سیریک افزود: موفقیت جوانان ایرانی در عرصه‌های ورزشی، باوجود محدودیت‌ها و فشارهای مختلف، نشان‌دهنده توانمندی، اراده و ظرفیت بالای نسل جوان کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صدرا با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، از مردم خواست در مجالس عزاداری و برنامه‌های این ایام حضور پررنگ داشته باشند.

وی با بیان اینکه سیره حضرت زهرا (س) سرشار از درس‌های ایمان، استقامت، وفاداری و دفاع از ارزش‌های دینی است، اظهار کرد: جامعه اسلامی باید با الگوگیری از مکتب فاطمی، روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های دینی را در خود تقویت کند.

امام جمعه موقت شهرستان سیریک در ادامه به مناسبت‌های پیش‌رو اشاره کرد و بر ضرورت توجه به سالروز شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی ، فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، سالروز اعتراض امام خمینی (ره) به قانون کاپیتولاسیون و سالروز شهادت امام سجاد (ع) تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به سالروز حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و تبیین ارزش‌های مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صدرا در پایان با اشاره به آیه ۱۱۱ سوره توبه، بر جایگاه ایثار و فداکاری در راه خدا تأکید کرد و گفت: مؤمنان با تأسی به پیامبر اسلام، امیرالمؤمنین علی (ع)، حضرت فاطمه زهرا (س)و دیگر الگوهای دینی، باید در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی، خدمت به مردم و حفظ وحدت جامعه ثابت‌قدم باشند.