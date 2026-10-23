افزایش ابر و احتمال رگبار و رعدوبرق در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز، اول آبان‌ماه ۱۴۰۵، تا اواسط هفته آینده، شرایط جوی در نقاط مختلف لرستان با افزایش ابر و در برخی ساعات افزایش سرعت باد همراه خواهد بود.

بر اساس این پیش‌بینی، با توجه به تراکم ابرها و ناپایداری‌های جوی، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و گاهی رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق استان وجود دارد.

همچنین بر اساس تحلیل نوسانات دمایی، دماهای روزانه در لرستان طی این مدت روند افزایشی خواهند داشت.

با توجه به احتمال تغییرات شرایط جوی در مناطق مختلف استان، پیگیری اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز اداره‌کل هواشناسی لرستان برای آگاهی از آخرین وضعیت جوی توصیه می‌شود.