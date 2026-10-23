افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده در کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان برای امروز، جمعه، تا دوشنبه هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات، افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد.

وی افزود: در برخی مناطق مستعد، احتمال بارش پراکنده وجود دارد و روند کاهش دمای هوا نیز مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی مناطق سردسیری و گرمسیری گفت: در روزهای آینده، شرایط جوی در نقاط مختلف استان با افزایش تدریجی ابر و وزش باد همراه خواهد بود و احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.

کرمی در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان بیان کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته، بیشینه دمای هوا در ایستگاه‌های استان به حدود ۳۵.۸ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما به حدود ۱.۹ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به تغییرات شرایط جوی، پیش‌بینی‌های هواشناسی را دنبال کنند.