امام جمعه خارگ: دشمن با تهدیدهای نظامی دنبال تضعیف اراده ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه جزیره خارگ، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، پایبندی به واجبات و پرهیز از محرمات، سالروز شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی را گرامی داشت و اظهار کرد: اوصافی که امام خمینی(ره) و آیت‌الله بهاءالدینی درباره شخصیت علمی، سیاسی و معنوی حاج آقا مصطفی بیان کرده‌اند، نشان‌دهنده جایگاه برجسته ایشان در میان عالمان و شخصیت‌های اثرگذار تاریخ معاصر است.

وی با اشاره به توصیف‌های آیت‌الله بهاءالدینی از جامعیت علمی، بصیرت سیاسی، حسن نیت و نقش آیت‌الله سیدمصطفی خمینی در نهضت انقلاب اسلامی افزود: یاد و نام این شخصیت برجسته باید با شناخت ابعاد علمی، سیاسی و فکری زندگی ایشان همراه باشد.

امام جمعه خارگ در بخش دیگری از سخنان خود، بزرگ‌نمایی قدرت نظامی و تهدید به حمله به زیرساخت‌ها و مراکز راهبردی را از روش‌های جنگ روانی دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس و القای ناتوانی، جامعه را به این نتیجه برساند که مقاومت بی‌فایده است و تنها راه، عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های اوست.

کارگر با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره پرهیز از ترس در برابر تهدیدهای دشمن اظهار کرد: قرآن در آیه ۱۷۵ سوره آل‌عمران می‌فرماید «إِنَّما ذلِکُمُ الشَّیطانُ یخَوِّفُ أَوْلِیاءَه»؛ این آموزه بر ضرورت حفظ شجاعت، تقویت ایمان و هوشیاری در برابر فضاسازی‌های روانی تأکید دارد.

وی با اشاره به شرایط دشوار مسلمانان در جنگ خندق افزود: پیامبر اکرم(ص) در کنار تدابیر دفاعی، برای حفظ امنیت و تقویت روحیه مردم در داخل مدینه نیز اقداماتی انجام دادند. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مدیریت تهدیدها، علاوه بر آمادگی دفاعی، به حفظ آرامش عمومی و تقویت روحیه جامعه نیز نیاز دارد.

امام جمعه خارگ با انتقاد از تهدیدهای مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی علیه ایران گفت: از نگاه ما، تجربه تحولات منطقه و عملیات طوفان‌الاقصی نشان داده است که تهدید و فشار نظامی لزوماً به تحقق اهداف سیاسی منجر نمی‌شود. ملت ایران نیز باید با حفظ هوشیاری و انسجام، در برابر جنگ شناختی و تلاش برای تضعیف اراده عمومی ایستادگی کند.

قهرمانی کشتی‌گیران ایرانی؛ نمادی از ظرفیت نسل جوان

کارگر در ادامه با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، در تبریک قهرمانی و افتخارآفرینی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی امید ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا اظهار کرد: موفقیت ورزشکاران جوان کشور، علاوه بر ارزش ورزشی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت امید اجتماعی و افزایش اعتماد به توانمندی نسل جوان باشد.

وی افزود: پیوند موفقیت‌های فردی و تیمی با افتخار ملی، احساس همبستگی و نشاط اجتماعی را تقویت می‌کند و تصویری از ظرفیت انسانی و توان رقابتی جوانان ایران به نمایش می‌گذارد.

امام جمعه خارگ با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها در خاک آمریکا تصریح کرد: حضور ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی و کسب عنوان قهرمانی، از منظر قدرت نرم نیز اهمیت دارد؛ زیرا ورزش می‌تواند بستری برای معرفی توانمندی‌های ملی و نمایش ظرفیت‌های نسل جوان باشد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌زمانی این موفقیت‌ها با شرایط حساس سیاسی و فشارهای خارجی، اهمیت بیشتری به دستاوردهای ورزشی می‌بخشد و می‌تواند به تقویت روحیه عمومی و امید به توانایی‌های داخلی کمک کند.