مدرسه ۹ کلاسه شهدای کلیبر با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ۹ کلاسه برکت مهدیه و شهدای کلیبر ظهر جمعه با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، به بهره‌برداری رسید. این مدرسه با مشارکت دولت و خیر مدرسه‌ساز، حاج عیسی غریبی، در دو طبقه احداث شده است.

این فضای آموزشی یک‌هزار و ۱۶۳ مترمربع زیربنا و ۹۶۳ مترمربع محوطه‌سازی دارد و برای احداث آن ۵۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، ۸۵ درصد اعتبار این پروژه از محل منابع دولتی و ۱۵ درصد از طریق مشارکت خیر مدرسه‌ساز تأمین شده است.

توسعه فضاهای آموزشی با مشارکت دولت و خیران

بهرام سرمست در آیین افتتاح این مدرسه، توسعه فضاهای آموزشی را از اولویت‌های دولت عنوان کرد و با اشاره به نقش خیران مدرسه‌ساز در اجرای این طرح‌ها، بر اهمیت هم‌افزایی میان منابع دولتی و مشارکت‌های مردمی برای گسترش عدالت آموزشی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تحقق نهضت توسعه فضاهای آموزشی به مشارکت خیران و همراهی دستگاه‌های اجرایی وابسته است، اظهار کرد: سیاست دولت در زمینه توسعه عدالت آموزشی با نیت خیرخواهانه خیران مدرسه‌ساز پیوند خورده و این همکاری می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت آموزش در مناطق مختلف را فراهم کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین از تأکید مدیریت استان بر استفاده از ظرفیت‌های مالی و درآمدزای مدارس خبر داد و گفت: به مدیران استان تأکید کرده‌ایم از طریق مولدسازی و بهره‌گیری از سیاست‌های درآمدزا، زمینه افزایش سرانه آموزشی، تجهیز مدارس و هوشمندسازی فضاهای آموزشی را فراهم کنند.

ظرفیت‌های گردشگری و معدنی کلیبر

سرمست با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان کلیبر، توسعه گردشگری و بهره‌برداری اصولی از منابع معدنی را از زمینه‌های مهم رونق اقتصادی منطقه دانست.

وی با بیان اینکه کلیبر از طبیعت بکر و قابلیت‌های قابل توجه گردشگری برخوردار است، اظهار کرد: ایجاد امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله هتل و اقامتگاه‌های گردشگری، در برنامه مدیریت استان قرار دارد.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به ظرفیت معادن کلیبر، بر ضرورت استفاده از این توانمندی‌ها برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید کرد و رعایت الزامات و ملاحظات زیست‌محیطی در روند بهره‌برداری از معادن را ضروری دانست.

وی در ادامه به بازدید از کارخانه نفلین‌سینیت کلیبر اشاره کرد و گفت: با رفع مشکلات و موانع این مجموعه، زمینه رونق بیشتر تولید و افزایش فرصت‌های اشتغال در شهرستان فراهم خواهد شد.

پیگیری پروژه‌های زیرساختی کلیبر

سرمست با اشاره به روند اجرای سد پیغام‌چای اظهار کرد: این طرح از جمله پروژه‌هایی بود که برای سالیان متمادی راکد مانده بود، اما اکنون از پیشرفت مناسبی برخوردار است. تصفیه‌خانه مرتبط با این طرح نیز در مصوبات سفر رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، مورد توجه و اولویت قرار گرفته است.

وی با تأکید بر تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در استان گفت: با وجود شرایط جنگی کشور و ضرورت توجه به تقویت بنیه دفاعی و تأمین معیشت مردم، از توسعه راه‌های روستایی و زیرساخت‌های عمرانی غافل نشده‌ایم.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت پروژه‌های افتتاح‌شده و طرح‌های در دست اجرا در کلیبر، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های منطقه و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه شهرستان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: عزم و اراده مردم و مسئولان بر این است که مسیر سازندگی، توسعه و آبادانی با قدرت ادامه یابد.