به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، امام‌جمعه موقت اصفهان، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) اصفهان، با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ و تلاش دشمن برای تضعیف انسجام داخلی کشور، بر ضرورت افزایش تلاش مسئولان برای کاهش مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند از فشارهای اقتصادی برای ایجاد بدبینی مردم نسبت به نظام و مسئولان استفاده کند، اظهار کرد: یکی از اهداف دشمن، ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان و فراهم کردن زمینه ناآرامی‌های داخلی از طریق تشدید نارضایتی‌های اقتصادی است.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی واردشده به مردم قابل انکار نیست، افزود: مسئولان برای کاهش این فشارها، به‌ویژه در میان اقشار محروم و کم‌درآمد، اقدامات مختلفی انجام داده‌اند؛ اما با توجه به شدت تورم و دشواری‌های اقتصادی، این تلاش‌ها باید بیش از گذشته تقویت شود.

مهدوی، حمایت مؤثر از معیشت خانوارها را یکی از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: اقداماتی مانند تلاش شهرداری‌ها برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم، در صورتی که به‌درستی اجرا شود و نتیجه عملی داشته باشد، می‌تواند گامی مثبت برای کاهش فشارهای اقتصادی باشد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای بهره‌برداری از نارضایتی‌های اجتماعی بیان کرد: دشمن می‌خواهد مردم را در برابر مسئولان قرار دهد و از طریق ایجاد اختلاف و نارضایتی، زمینه آشوب‌های داخلی را فراهم کند؛ اما حضور مردم در صحنه و استقامتی که تاکنون از خود نشان داده‌اند، در کنار تلاش مسئولان و نیروهای مسلح، محاسبات دشمن را با چالش مواجه کرده است.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به آیه ۱۰۴ سوره نساء گفت: مؤمنان نیز در مسیر مقابله با دشمن با سختی‌ها و دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شوند، اما تفاوت اساسی آنان در امید به خداوند و اتکا به قدرت الهی است؛ اعتقادی که پشتوانه‌ای برای استقامت در برابر مشکلات به شمار می‌رود.

تقویت همبستگی داخلی و تردید در اعتبار رسانه‌های خارجی

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آثار جنگ بر فضای اجتماعی و رسانه‌ای کشور، تضعیف اعتبار برخی رسانه‌های خارجی را از پیامدهای این دوره دانست و اظهار کرد: در این شرایط، اعتماد مردم به نیروهای رزمنده و مسئولان افزایش یافته و اتحاد داخلی نیز تقویت شده است.

وی با اشاره به انتشار اخبار نادرست و اطلاعات جعلی در رسانه‌های خارجی و فضای مجازی افزود: انتشار مطالب غیرواقعی و محتواهای تولیدشده با استفاده از هوش مصنوعی، حساسیت مردم را نسبت به اعتبار و صحت اخبار منتشرشده از سوی این رسانه‌ها افزایش داده است.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه رسانه ملی خاطرنشان کرد: تقویت اعتماد مردم به رسانه ملی و کاهش اعتماد به رسانه‌های خارجی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تجربه‌های رسانه‌ای شکل‌گرفته در این دوره می‌تواند در سال‌های آینده نیز آثار خود را نشان دهد.

مهدوی همچنین حضور مستمر مردم در اجتماعات و خیابان‌ها طی بیش از هفت ماه گذشته را نشانه‌ای از پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب دانست و گفت: در کنار همراهی مردم، تلاش رزمندگان و مسئولان در مقابله با دشمن نیز اهمیت دارد و موفقیت‌ها در عرصه‌های مختلف، با ایستادگی و همبستگی ارتباط دارد.

وی با اشاره به موفقیت کشتی‌گیران آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا بیان کرد: به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پخش سرود ملی کشور در این رقابت‌ها، افتخاری برای ملت ایران بود و جلوه‌ای از توانمندی ورزشکاران کشور را به نمایش گذاشت.

امام‌جمعه موقت اصفهان با آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای ایران در عرصه‌های علمی، ورزشی، هنری و سیاسی افزود: ملت ایران با وجود فشارها و مشکلات، ظرفیت دستیابی به موفقیت‌های بیشتر را دارد و باید از افرادی که برای پیشرفت کشور تلاش می‌کنند، حمایت شود.

مهدوی همچنین با اشاره به عقب‌نشینی دشمن از برخی مواضع منطقه‌ای و تحولات مرتبط با تنگه هرمز، این تحولات را از جمله دستاوردهای مقابله با دشمن برشمرد و تأکید کرد: ممکن است دشمن در روایت رسانه‌ای خود را پیروز معرفی کند، اما واقعیت‌های میدانی و موفقیت‌های ایران، ادعاهای مطرح‌شده را با چالش مواجه می‌کند.

سیره حضرت زهرا(س)؛ الگویی برای مسئولیت‌پذیری و تربیت نسل آینده

امام‌جمعه موقت اصفهان در ادامه خطبه‌ها با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی معرفی کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از سیره ایشان در صبر، بصیرت، دفاع از ولایت و تربیت فرزندان تأکید کرد.

وی با اشاره به مواضع حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت اظهار کرد: بی‌تفاوتی در برابر انحراف‌ها و نادیده گرفتن اصول دینی می‌تواند به انسجام جامعه آسیب وارد کند؛ ازاین‌رو، پایبندی به ارزش‌ها، انجام عمل صالح، امر به معروف و رعایت قانون در مواجهه با ناهنجاری‌ها اهمیت دارد.

مهدوی عفاف و حیا را از آموزه‌های مهم سیره حضرت فاطمه زهرا(س) دانست و با اشاره به نقش تربیتی خانواده در پرورش شخصیت فرزندان افزود: تربیت حضرت زینب(س) و نقش ایشان در تاریخ اسلام، اهمیت محیط خانواده را در پرورش انسان‌هایی شجاع، بصیر و مقاوم نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور در مجالس سوگواری ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: آموزه‌های اهل‌بیت(ع) باید در زندگی امروز مورد توجه قرار گیرد و الگوگیری از سیره آنان به رفتار فردی و اجتماعی محدود نشود، بلکه در مسئولیت‌پذیری، تربیت نسل آینده و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی نیز نمود پیدا کند.

تقوا و عمل صالح؛ معیار ارزشمندی انسان در نگاه قرآن

مهدوی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به معیار برتری انسان‌ها در آموزه‌های قرآنی گفت: ارزش انسان‌ها نزد خداوند به جنسیت یا ویژگی‌های ظاهری وابسته نیست، بلکه تقوا و عمل صالح معیار اصلی کرامت و برتری انسان‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به آیه ۱۳ سوره حجرات افزود: قرآن کریم، گرامی‌ترین انسان‌ها نزد خداوند را باتقواترین آنان معرفی می‌کند و بر این اساس، تقوا باید معیار سنجش ارزش و جایگاه انسان باشد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به عبارت «صراط الذین أنعمت علیهم» در سوره حمد بیان کرد: قرآن کریم برای تبیین مسیر هدایت، راه انسان‌هایی را معرفی می‌کند که در مسیر مستقیم قرار گرفته‌اند. همچنین در آیه ۶۹ سوره نساء، اطاعت از خداوند و پیامبر(ص) زمینه همراهی با پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان معرفی شده است.

مهدوی با تأکید بر ارتباط تقوا و بندگی با رشد معنوی انسان تصریح کرد: تقوا و بندگی خداوند، زمینه نزدیک‌تر شدن انسان به امام‌زمان(عج) را فراهم می‌کند و دین با آموزش درست اندیشیدن و درست عمل کردن، مسیر رشد و کمال را پیش روی انسان قرار می‌دهد.

وی در پایان بر ضرورت توجه به آموزه‌های دینی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: حضور در نمازهای جماعت و نمازجمعه و پایبندی به ارزش‌های دینی باید مورد توجه قرار گیرد تا آموزه‌های دینی در رفتار و عملکرد روزمره افراد نیز نمود پیدا کند.