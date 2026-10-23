به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «دیار ماندگار» با موضوع تاریخ ازنا و جاپلق، به مناسبت پاسداشت فرهنگ، ادب و اندیشه، امروز جمعه اول در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا برگزار خواهد شد.

این آیین با حضور جمعی از مسئولان، فرهیختگان، نویسندگان، هنرمندان، اصحاب فرهنگ و هنر و علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی و بررسی این اثر و آشنایی بیشتر مخاطبان با محتوای آن خواهد بود.

روایتی از تاریخ ازنا و جاپلق در «دیار ماندگار»

کتاب «دیار ماندگار؛ تاریخ ازنا و جاپلق» نوشته دکتر مجید حبیبی، اثری در حوزه تاریخ محلی است که رونمایی از آن در راستای توجه به میراث تاریخی و فرهنگی منطقه و معرفی آثار نویسندگان برگزار می‌شود.

این مراسم همچنین فرصتی برای ارج نهادن به جایگاه کتاب و نویسندگی و تجلیل از تلاش پدیدآورندگان عرصه فرهنگ و ادب به شمار می‌رود.

دعوت از علاقه‌مندان برای حضور در مراسم رونمایی

اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از عموم مردم، اصحاب فرهنگ و هنر، نویسندگان، فرهیختگان و علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات دعوت کرده است تا با حضور در این آیین، در این رویداد فرهنگی مشارکت کنند.

این مراسم امروز جمعه، ساعت ۱۶، در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا برگزار می‌شود.