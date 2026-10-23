هشدار مشاور وزیر علوم درباره سایه جنگ و شکاف اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، هفتمین جلسه شورای دانشگاه فردوسی مشهد، روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور دکتر سید احمدرضا خضری، مشاور وزیر، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر جوان جعفری، رئیس دانشگاه و اعضای دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

خضری در این جلسه به بازگشایی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی اخیر اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی هدفمند و منظم وزارت عتف و همچنین همکاری مؤثر رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها زمینه بازگشایی مطلوب دانشگاه‌ها را فراهم ساخت.

وی افزود : هماهنگی و هم‌افزایی کم‌نظیری برای آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها صورت پذیرفت؛ به صورتی که آیین آغاز سال تحصیلی امسال، از جمله آرام‌ترین و متین‌ترین برنامه‌ها طی ادوار اخیر بوده است.

مشاور وزیر علوم بیان کرد: آیین آغاز سال تحصیلی تنها برگزاری یک برنامه نبود بلکه موضوع مهم در مورد این مراسم، پیام آن آیین بود که همانا پیام آرامش، وجود امنیت در جامعه و استواری کشور در مقابل تمام بدخواهان بود.

وی تصریح کرد: شمار زیادی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ما در جنگ اخیر مورد حمله مستقیم و غیرمستقیم دشمن قرار گرفت. با وجود این، کشور ما آنقدر به دانشگاه اهمیت می‌دهد که با وجود تمامی مشکلات، آیین بازگشایی آن را در کمال آرامش برگزار می‌کند.

مشاور وزیر علوم در ادامه بیان کرد: عوامل مختلفی وجود دارد که بخواهند آرامش دانشگاه را بر هم زنند. همچنین عواملی هستند که ما را به خطر می‌اندازند از جمله سایه شوم جنگ و وضعیت بلاتکلیفی.

وی افزود: تهدیدات بیرونی افزایش پیدا کرده است تا جایی که دشمن از نابودی ملت ما و تمدن ما و ایران ما صحبت می‌کند و این تهدیدات روزافزون است؛ شرایط اقتصادی در کشور نیز پیچیده و دشوار شده است، تهدیدات رسانه‌ای و جنگ شناختی در اوج خود قرار دارد، متأسفانه شکاف اجتماعی داشتیم و این شکاف بدتر هم شده است. لذا باید دانشگاهیان به وظیفه خود در حل مسائل جامعه بیش از پیش عمل کنند و با وجود تمامی این محدودیت‌ها و مسائل همچنان به تلاش خود برای توسعه علمی کشور ادامه دهند.

خضری درخصوص جایگا والای دانشگاه خاطرنشان کرد: متأسفانه در داخل کشور برخی افراد نگاه منفی به دانشگاه دارند. حال آنکه باید بدانیم که دانشگاه محور اصلی توسعه کشور بوده و هست. همچنان‌که این دستاوردهای دانشگاه بود که در حوزه دفاعی وارد شد و از آرمان‌های کشورمان دفاع کرد و بخش زیادی از قدرت دفاعی موجود حاصل تلاش همین دانشجویان و دانشگاهیان است. اگر چنین نبود، دانشگاه مورد تهاجم دشمن قرار نمی گرفت.

مشاور وزیر علوم با بیان اینکه همه باید بدانیم که دانشگاه بخشی از کشور است و دانشگاه و دانشگاهیان از کشور و جامعه جدا نیستند، ‌گفت: اگر دانشگاهیان سخنی می‌گویند از روی شناخت و نگرانی نسبت به آینده کشور است چرا که دانش آنان باعث می‌شود مسائل را بهتر و جامع‌تر بشناسند پس طبیعی است زمانی که از مشکلات و مسائل آگاهی می‌یابند بر اساس دغدغه‌مندی و مسئولیت‌پذیری مطالبی را عنوان کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خویش ضمن اشاره به احتیاط و دقت نظر کامل در مورد رفتارهای سازمانی در دانشگاه بیان کرد: همه باید توجه داشته باشیم تا رفتار نسنجیده نکنیم. وی با اشاره به نقش دانشجویان در دانشگاه بیان کرد: همه ما جمع شده‌ایم برای دانشجو برای آنکه دانشجو در آرامش درس بخواند و موجب پیشرفت و توسعه کشور شود.

مشاور وزیر، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به دو دستورالعمل ابلاغی وزارت عتف به دانشگاه‌ها عنوان کرد: دستورالعمل اول با عنوان راهنمای آراستگی و منش دانشگاهی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی تدوین شده است همچنین برنامه اقدام برای آغاز سال تحصیلی نیز به مثابه یک الگو در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفت تا تجارب عملی برای اداره بهتر دانشگاه تبادل شود. وزارت علوم خود را ملزم به شنیدن نظرات و دیدگاه‌های همکاران می داند و در همین جهت آماده استفاده از دیدگاه‌های دانشگاهیان در این زمینه‌ها است.

خضری در ادامه توجه به خواسته‌های درست و نیازهای استادان، کارکنان و دانشجویان را مورد تاکید قرار داد و گفت: این موضوع می تواند در حفظ آرامش فضای دانشگاه مؤثر باشد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به مشکل ناترازی انرژی، لزوم آمادگی دانشگاه‌ها را در این زمینه یادآور شده و برخی راه‌کارهای عملیاتی را برای مقابله با آن بیان کرد.