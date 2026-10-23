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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

نخستین پایگاه اورژانس بانوان کهگیلویه و بویراحمد در دهدشت افتتاح شد

نخستین پایگاه اورژانس بانوان کهگیلویه و بویراحمد در دهدشت افتتاح شد

دهدشت- نخستین پایگاه اورژانس بانوان استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در دهدشت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه آیین افتتاح نخستین پایگاه اورژانس بانوان استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر دهدشت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه خدمات اورژانس و تقویت زیرساخت‌های فوریت‌های پزشکی، اظهار کرد: راه‌اندازی این پایگاه در راستای ارتقای خدمات‌رسانی به مردم و پاسخ‌گویی به نیازهای بانوان در حوزه فوریت‌های پزشکی انجام شده است.

رقیه پناهی افزود: توسعه پایگاه‌های اورژانس و خدمات پیش‌بیمارستانی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به بالین بیماران و افزایش کیفیت خدمات درمانی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای دسترسی مردم به خدمات فوریت‌های پزشکی، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اورژانس و تقویت خدمات‌رسانی متناسب با نیازهای مناطق مختلف استان تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه کرد: این پایگاه به‌عنوان نخستین پایگاه اختصاصی اورژانس بانوان در استان، با هدف توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی و پاسخ‌گویی به نیازهای بانوان راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 6987034

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