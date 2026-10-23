اجتماعات شبانه سنگر دفاعی و عامل بازدارنده دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار در خطبه های نماز جمعه با تأکید بر نقش اجتماعات شبانه در تقویت قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی گفت: حضور اقشار مختلف مردم در این اجتماعات، لبیک به رهبر معظم انقلاب و حمایت و پشتیبانی از رزمندگان است و امروز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت مشروع جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: ملت ایران در این عرصه جهادی که میدان حضور همه اقشار است، مشارکت دارند و برخی خانواده‌ها نیز به‌صورت جمعی در اجتماعات شبانه حاضر می‌شوند.

وی با تجلیل از خانواده‌هایی که فرزندان خود را در مسیر حماسه، رزم و شهادت تربیت می‌کنند، افزود: خوشا به حال این خانواده‌ها که فرزندانشان را در چنین مسیری پرورش می‌دهند؛ فرزندانی که بهترین ذخیره و صدقه جاریه برای خانواده‌های خود خواهند بود.

امام جمعه ایلام با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه تصریح کرد: از حضور مؤثر و مفید مردم در این صحنه‌ها صمیمانه تشکر می‌کنم و متواضعانه دست تک‌تک شما مجاهدان را می‌بوسم.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به ماهیت جنگ کنونی ادامه داد: امروز جنگ ما به جنگ تاب‌آوری میان نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران از یک‌سو و ابرقدرت آمریکا از سوی دیگر تبدیل شده است. در این جنگ، نه سلاح‌های دشمن کارایی لازم را دارد و نه محاصره اقتصادی می‌تواند ملت ایران را به زانو درآورد.

وی با بیان اینکه ملت ایران، ملت رمضان و عاشوراست، خاطرنشان کرد: در این نبرد، طرفی که سرانجام تاب‌آوری خود را از دست خواهد داد و از جایگاه ابرقدرتی خود فرو خواهد افتاد، آمریکاست.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام، اختلاف‌افکنی و تفرقه میان مردم را یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن دانست و گفت: دشمن امروز بیش از هر چیز به دنبال گسست وحدت ملی است و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با نفوذ در شعارهای اجتماعات شبانه و از طریق واسطه‌های مختلف، مطالبی را مطرح کند که موجب اختلاف میان مردم شود.

وی تأکید کرد: هر شعاری که به تفرقه در جامعه منجر شود، خواست دشمن است و با منویات و دستورات مقام معظم رهبری مغایرت دارد؛ بنابراین باید مراقب باشیم که ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به اینکه ممکن است برخی افراد با نیت دلسوزانه و آمادگی برای فداکاری در میدان حضور داشته باشند، اظهار کرد: گاهی افرادی که واقعاً نیروهای خوبی هستند و می‌خواهند جان خود را فدا کنند، مطالبی را بر زبان می‌آورند که نتیجه آن کمک به دشمن است؛ ازاین‌رو، باید هوشیار باشیم.

امام جمعه ایلام در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری و بصیرت در برابر توطئه‌های دشمن، یادآور شد: انسان مؤمن باید «کیّس» باشد؛ یعنی باهوش، دوراندیش و مراقب رفتار و گفتار خود باشد تا دشمن نتواند از سخنان و اقدامات او برای ایجاد اختلاف و تضعیف وحدت ملی بهره‌برداری کنند.