به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در نشست شورای اداری حفاظت محیط زیست لرستان با حضور معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن ابراز خرسندی از حضور معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در استان، به ظرفیت‌های طبیعی و زیستی لرستان اشاره کرد و این استان را از مناطق غنی کشور در حوزه تنوع زیستی دانست.

وی با تشریح گستره فعالیت‌های حفاظتی در لرستان اظهار کرد: حدود ۴۶۰ هزار هکتار از عرصه‌های استان در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت و مناطق شکار و صید ممنوع، تحت نظارت و حفاظت اداره‌کل حفاظت محیط زیست قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان افزود: حفاظت و پایش مستمر این عرصه‌ها با فعالیت ۲۰ پاسگاه محیط‌بانی و تلاش ۱۲۰ محیط‌بان انجام می‌شود؛ نیروهایی که مسئولیت حفاظت از بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های طبیعی و زیستی استان را بر عهده دارند.

کمبود نیروی انسانی و محدودیت اعتبارات؛ چالش‌های حفاظت محیط زیست

فرمان‌پور در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری و اجرایی حفاظت محیط زیست لرستان، کمبود نیروی انسانی، محدودیت اعتبارات، مسائل مرتبط با پرداختی کارکنان و نیاز به بازسازی ساختمان‌های اداری و پاسگاه‌های محیط‌بانی را از جمله چالش‌های این مجموعه برشمرد.

وی خواستار توجه ویژه سازمان حفاظت محیط زیست به رفع این مشکلات شد و تأکید کرد که تقویت امکانات و زیرساخت‌های اداری و حفاظتی استان می‌تواند در انجام بهتر مأموریت‌ها و پشتیبانی از نیروهای فعال در عرصه‌های طبیعی مؤثر باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت ناوگان خودرویی استان گفت: با تلاش مجموعه مدیریتی و حمایت سازمان، وضعیت خودروهای اداری تا حد قابل‌توجهی بهبود یافته است، اما برخی شهرستان‌ها همچنان با کمبود خودرو مواجه‌اند.

فرمان‌پور ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت سازمان حفاظت محیط زیست، مشکلات باقی‌مانده در زمینه تأمین خودرو نیز برطرف شود و امکان پشتیبانی مناسب‌تری از فعالیت‌های اجرایی و حفاظتی در شهرستان‌ها فراهم آید.