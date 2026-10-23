امام جمعه بندر چارک: عزت، حکمت و مصلحت معیارهای اساسی سیاست خارجی است

به گزارش خبرنگار، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ بندر چارک با تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، بر اهمیت تقوا، محاسبه اعمال، رعایت حقوق مردم، بصیرت دینی و حفظ وحدت جامعه تأکید کرد.

وی در خطبه نخست نماز جمعه، تقوا را فراتر از انجام عبادات ظاهری دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آثار تقوا، خروج انسان از غفلت و توجه به پایان زندگی دنیا و فراهم‌کردن توشه برای آخرت است. انسان باید مراقب گفتار، رفتار، حقوق دیگران و اعمالی باشد که با خود به پیشگاه پروردگار می‌برد.

امام جمعه بندرچارک با اشاره به آیات قرآن کریم، خودمحاسبه‌گری را از ضرورت‌های زندگی مؤمنانه برشمرد و افزود: انسان باید پیش از فرارسیدن روز حساب، به عملکرد خود رسیدگی کند؛ زیرا فرصت توبه، جبران خطاها و اصلاح رفتار در دنیا فراهم است، اما معلوم نیست این فرصت تا چه زمانی باقی بماند.

حاجبی با تأکید بر ماندگاری آثار اعمال انسان، خاطرنشان کرد: رفتارهای نیک مانند خدمت به مردم، آموزش علم سودمند، تربیت فرزند صالح و بازگرداندن حق به صاحب آن می‌تواند پس از مرگ نیز منشأ خیر باشد؛ همان‌گونه که ترویج رفتار نادرست، تهمت‌زدن و فراهم‌کردن زمینه ظلم، آثار زیان‌بار خود را بر جای می‌گذارد.

وی با بیان اینکه هیچ‌کس از مرگ مصون نیست، رعایت حقوق مردم را از مصادیق مهم تقوا دانست و گفت: دینداری واقعی، هم عبادت خداوند و هم رعایت حقوق بندگان او را در بر می‌گیرد. انسان باید در گفتار، کسب‌وکار، روابط خانوادگی و اجتماعی خود مراقب باشد تا حقی را ضایع نکند و موجب رنجش و آسیب دیگران نشود.

امام جمعه بندرچارک همچنین تأکید کرد: یاد مرگ و قیامت نباید موجب ناامیدی شود، بلکه باید انسان را به سوی توبه، اصلاح رفتار و جبران حقوق تضییع‌شده هدایت کند؛ چراکه امید به رحمت الهی زمانی ارزشمند است که با حرکت در مسیر اصلاح و دوری از گناه همراه باشد.

ولایت‌مداری باید با اخلاق و وحدت همراه باشد

حاجبی در خطبه دوم نماز جمعه، با تسلیت ایام فاطمیه، شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) را یادآور مظلومیت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و ضرورت پاسداری از حقیقت و ولایت دانست.

وی با اشاره به تفاوت شرایط صدر اسلام در عصر تنزیل و عصر تأویل، اظهار کرد: در عصر تأویل، شناخت حقیقت دین و تشخیص تفسیر درست آن اهمیت ویژه‌ای دارد و دفاع از ولایت و ارزش‌های اسلامی باید با بصیرت، تقوا و اخلاق همراه باشد.

امام جمعه بندرچارک تصریح کرد: نمی‌توان به نام دفاع از ارزش‌ها، اخلاق را نادیده گرفت یا به نام بصیرت، بذر اختلاف و تفرقه پاشید. ولایت‌مداری حقیقی، افزون بر شناخت حق و ایستادگی در مسیر آن، به معنای حفظ حرمت انسان‌ها، نزدیک‌کردن دل‌ها و تقویت انسجام جامعه است.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر رفتارهای اختلاف‌افکنانه افزود: جامعه باید ضمن شناخت انحراف‌ها و دفاع مسئولانه از حقیقت، از اتهام‌زنی، قضاوت شتاب‌زده و بداخلاقی پرهیز کند؛ زیرا پاسداری از حق بدون بصیرت، تقوا و اخلاق، به هدف مطلوب نمی‌رسد.

حاجبی خاطرنشان کرد: وحدت به معنای چشم‌پوشی از حق و نادیده‌گرفتن خطاها نیست، بلکه دفاع از حقیقت همراه با انصاف، اخلاق و پرهیز از اختلاف‌افکنی است.

هوشیاری و وحدت، راه مقابله با جنگ روانی دشمن

امام جمعه بندرچارک در ادامه خطبه‌های خود، بزرگ‌نمایی قدرت نظامی دشمن و انتشار اخبار هراس‌انگیز را از شیوه‌های جنگ روانی برای تضعیف اراده ملت‌ها دانست و گفت: دشمن می‌کوشد پیش از دستیابی به اهداف خود در میدان عمل، روحیه مقاومت را تضعیف کند و این تصور را به وجود آورد که ایستادگی بی‌فایده و تسلیم اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ترساندن مؤمنان از سوی دشمنان، تأکید کرد: جامعه مؤمن باید میان ارزیابی واقع‌بینانه تهدیدها و گرفتارشدن در فضای ترس و عملیات روانی تفاوت قائل شود. آمادگی برای مقابله با خطر ضروری است، اما نباید تهدیدها موجب تسلیم‌شدن یا از دست رفتن قدرت تصمیم‌گیری شود.

حاجبی با بیان اینکه پیروزی و شکست ملت‌ها تنها به قدرت تسلیحاتی وابسته نیست، افزود: ایمان، وحدت، عقلانیت، آمادگی و اراده جمعی نیز در سرنوشت ملت‌ها نقش تعیین‌کننده دارند.

وی ادامه داد: وظیفه جامعه در برابر تهدیدهای دشمن، نه ترس و تسلیم است و نه بی‌توجهی به واقعیت‌ها؛ بلکه باید با هوشیاری، آمادگی، وحدت و توکل بر خداوند عمل کرد و مراقب بود که زبان و قلم افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه، به تقویت جنگ روانی دشمن و گسترش ناامیدی و تفرقه در جامعه منجر نشود.

استقلال ملی با آگاهی، پیشرفت علمی و تقویت اقتصاد حفظ می‌شود

امام جمعه بندرچارک در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سالروز اعتراض تاریخی امام خمینی (ره) به قانون کاپیتولاسیون در چهارم آبان سال ۱۳۴۳، این واقعه را از نمونه‌های برجسته استقلال‌طلبی و شجاعت در برابر سلطه خارجی برشمرد.

وی با بیان اینکه اعتراض به کاپیتولاسیون از رویدادهای مهم تاریخ مبارزه با سلطه خارجی است، اظهار کرد: نخستین درس این واقعه، شناخت ارزش استقلال ملی است؛ زیرا ملتی که از اهمیت استقلال خود آگاه نباشد، ممکن است آن را در برابر وعده‌های ظاهری پیشرفت از دست بدهد.

حاجبی با تأکید بر مسئولیت نسل جوان در شناخت تاریخ مبارزات ملت ایران، تصریح کرد: تاریخ تنها روایت گذشته نیست، بلکه چراغی برای تصمیم‌گیری در آینده است. آگاهی عمومی، شفافیت و تبیین درست واقعیت‌ها نیز به مردم کمک می‌کند تا درباره مسائل مهم کشور با شناخت و بصیرت قضاوت کنند.

وی با اشاره به ضرورت پیوند استقلال سیاسی با پیشرفت علمی و توانمندی داخلی افزود: بهره‌گیری از دانش و تجربه جهانی با وابستگی و دنباله‌روی تفاوت دارد. کشور باید ضمن تعامل علمی و سازنده با جهان، توان تولید علم، نوآوری، اقتصاد ملی و قدرت تصمیم‌گیری مستقل خود را تقویت کند.

امام جمعه بندرچارک، اصول عزت، حکمت و مصلحت را از معیارهای اساسی در سیاست خارجی دانست و تأکید کرد: استقلال ملی نه به معنای انزوا و قطع ارتباط با جهان است و نه تعامل با جهان باید به وابستگی و واگذاری اختیار ملی منجر شود؛ بلکه راه درست، تعامل عزتمندانه، بهره‌گیری از دانش جهانی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است.

شهید سید مصطفی خمینی؛ الگویی از علم، شجاعت و مسئولیت‌پذیری

حاجبی در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، فرزند امام خمینی (ره)، از وی به‌عنوان عالمی مجاهد، اندیشمندی شجاع و مبارزی خستگی‌ناپذیر یاد کرد که در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی و دفاع از اسلام و استقلال ملت ایران گام برداشت.

وی اظهار کرد: شهید سید مصطفی خمینی افزون بر جایگاه خانوادگی خود، شخصیتی علمی، سیاسی و انقلابی داشت و در کنار امام خمینی (ره) در مسیر مبارزه با استبداد و سلطه بیگانگان ایستادگی کرد.

امام جمعه بندرچارک با اشاره به شهادت وی در اول آبان سال ۱۳۵۶ در نجف اشرف، خاطرنشان کرد: این حادثه ضایعه‌ای بزرگ برای امام خمینی (ره) و نهضت اسلامی بود، اما به‌جای خاموش‌کردن شعله مبارزه، به عاملی برای گسترش اعتراض‌ها و تقویت حرکت انقلابی مردم تبدیل شد.

وی در پایان با تأکید بر درس‌های زندگی شهید سید مصطفی خمینی، گفت: علم و تقوا زمانی ارزش اجتماعی خود را آشکار می‌کنند که با مسئولیت‌پذیری، شجاعت و دفاع از حق همراه باشند و انسان مؤمن نیز نباید در مسیر حق، در برابر دشواری‌ها دچار سستی و ناامیدی شود.