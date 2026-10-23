به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه میناب با اشاره به اهمیت شناخت «مکتب» در سعادت انسان‌ها اظهار داشت: در بررسی هر مکتبی، دو ویژگی «جامعیت» و «اعتبار و تضمین‌کنندگی» از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یک مکتب حقیقی و سعادت‌بخش باید بر ۵ ساحت بنیادینِ انسان‌سازی، خانواده‌سازی، جامعه‌سازی، نظام‌سازی و تمدن‌سازی استوار باشد.

امام جمعه میناب با تأکید بر اینکه انسان یک‌بار بیشتر زندگی نمی‌کند و باید از انتخاب خود اطمینان داشته باشد، افزود: مکتب فاطمی جامع‌ترین و معتبرترین مکتب سعادت است؛ به‌طوری‌که نرم‌افزار مدیریت تمامی انبیای الهی و اولیای خدا از ازل تا ابد، بر مبنای این مکتب بوده است.

ذاکری گفت: این حقیقت سه نکته مهم را آشکار می‌کند، نخست اینکه تنها راه نجات و تعالی بشر مکتب فاطمی است؛ دوم اینکه با گذشت زمان، ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) برای جهانیان شناخته‌شده‌تر می‌شود؛ و سوم اینکه جوامع به تدریج در حال درک این حقیقت هستند.

خطیب جمعه میناب در ادامه به تبیین دو درس راهگشا از سیره صدیقه طاهرة (س) پرداخت و گفت: انسان باید در پرتو معرفت توحیدی، حق را به درستی تشخیص دهد، در لحظه مناسب مسئولیت زمانه خود را بر عهده بگیرد و انگیزه‌ای جز رضای خدا در دل نپروراند چرا که شناخت نیازهای حقیقی جبهه حق و به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها در یاری امام زمان (عج) از مهم‌ترین وظایف امروز است.

وی خاطر نشان کرد: نباید حوادث و شرایط دشوار را صرفاً با محاسبات ظاهری و هزینه‌های مادی سنجید. حضرت زهرا (س) جهاد را مایه عزت اسلام معرفی می‌کنند؛ رسالت ما در زمانه جهاد، صرفاً تحمل سختی‌ها نیست، بلکه باید با شناخت ظرفیت‌های نهفته، تهدیدها را به فرصت، دشواری‌ها را به میدان رشد و مقاومت را به سکوی پیشرفت تبدیل کنیم.



ذاکری در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به شیوه‌های دشمن برای تضعیف اراده ملت‌ها بیان کرد: یکی از ابزارهای دشمن در جنگ روانی، بزرگ‌نمایی توان نظامی و تهدید به وارد کردن ضربات سنگین به زیرساخت‌ها، تأسیسات و مراکز راهبردی است تا جامعه را به این نتیجه برساند که مقاومت بی‌فایده و تسلیم تنها راه چاره است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم یادآور شد: تاریخ نشان داده است برخی ملت‌ها پیش از آنکه در میدان عمل شکست بخورند، در عرصه اراده جمعی مغلوب فضاسازی‌های روانی دشمن شده‌اند.

خطیب جمعه میناب بیان داشت : رمز عملیات موفقیت ملت ایران در برابر جنگ شناختی دشمن، اتکا به ذکر شریف «حسبنا الله و نعم الوکیل» و تقویت ایمان و امید توأم با عقلانیت و تدبیر است.

امام جمعه میناب هشدار داد: اگر جنگی آغاز شود، دشمن از لحظه نخست علاوه بر بسته نظامی، بسته شناختی و روانی را نیز فعال خواهد کرد و به همان اندازه که موشک و بمب آماده کرده، پست و روایت برای شبکه‌های اجتماعی تدارک دیده است. هدف این عملیات، در هم شکستن ایستادگی ملی است، اما مقاومت مؤثر همواره امنیت، کرامت و حقوق مردم را پاس خواهد داشت.



وی همچنین با اشاره به تغییرات اقلیمی، خطاب به متولیان و مسئولان اجرایی زیرساخت‌های شهری تأکید کرد: دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در شهرستان میناب باید آمادگی کامل را برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از پدیده جوی «ال نینو» داشته باشند تا از بروز خسارات جلوگیری شود.



ذاکری در پایان با اشاره به آغاز طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم آبان‌ماه به مدت ۲۰ روز، آمار و اطلاعات دقیق را پایه اصلی برنامه‌ریزی درست در کشور دانست و از خانواده‌های محترم مینابی خواست تا همکاری لازم را با مأموران سرشماری داشته باشند و اطلاعات صحیح را در اختیار آنان قرار دهند.