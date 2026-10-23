به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌حسن علیدادی‌سلیمانی، در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس کشور، گفت: گاهی فتنه‌هایی همچون شب سیاه جامعه را در بر می‌گیرد و دشمن با تکیه بر ابزار قدرتمند فضای مجازی، تمام تلاش خود را برای شکستن اتحاد مردم به کار می‌گیرد.

وی افزود: دشمن با حجم گسترده‌ای از دروغ‌پردازی، شایعه‌پراکنی و ترور شخصیت سربازان مخلص و مؤمن نظام تلاش می‌کند میدان متحد و منسجم جامعه را به میدانی پراکنده و متفرق تبدیل کند.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: در شرایطی که کشور در جنگی تمام‌عیار قرار دارد، هر لحظه امکان عملیات نظامی علیه کشور وجود دارد و بیش از هر زمان دیگری به همراهی و انسجام نیازمندیم،

وی ادامه داد: برخی به‌جای اشاره به نقشه‌های خائنانه دشمن، انگشت اتهام را به سمت جبهه داخلی نشانه می‌روند.

علیدادی‌سلیمانی، افزود: گروهی، هرچند اندک، متأسفانه با ژست روشنفکری و ادعای تجربه و تحلیل‌گری، در مقالات و نوشته‌های خود و در فضای مجازی و حقیقی تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی را در نقض عهد دشمن مقصر جلوه دهند؛ درحالی‌که باید پرسید آیا استکبار زبان گفت‌وگو را می‌فهمد؟

وی با اشاره به برخی رفتارها و مواضع در داخل کشور گفت: گروهی نیز با ژست انقلابی، شعارها و سخنانی مطرح می‌کنند که چهره سربازان مخلص نظام را مخدوش می‌کند.

امام جمعه کرمان با یادآوری شرایط دهه ۶۰ و تخریب شخصیت شهید رجایی و شهید بهشتی بیان کرد: در آن دوران نیز شهید رجایی و شهید بهشتی به‌شدت مورد ترور شخصیت قرار می‌گرفتند؛ به‌گونه‌ای که هر جا شهید بهشتی از مشهد تا تهران قصد سخنرانی داشت، سخنرانی او را بر هم می‌زدند.

وی افزود: با وجود جایگاهی که امام خمینی(ره) برای شهید بهشتی قائل بود و درباره او فرمودند که به‌تنهایی یک ملت است، توهین‌های فراوانی به وی شد.

علیدادی سلیمانی، تأکید کرد: جریانی که امید را از کف خیابان می‌گیرد، انسجام و وحدت مردم را مخدوش می‌کند و با شعارها و سخنان خود به تفرقه دامن می‌زند، چه با ژست روشنفکری و چه با ادعای انقلابی‌بودن، خواسته یا ناخواسته در پازل دشمن بازی می‌کند.

درس‌های شهادت حضرت زهرا(س) برای جامعه امروز

امام جمعه کرمان با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) به روایت ۷۵ روز پس از رحلت پیامبر مکرم اسلام(ص)، این واقعه را دارای درس‌های فراوان دانست و اظهار کرد: شهادت حضرت زهرا(س) تردید را از چهره کسانی که می‌خواستند از حق دفاع کنند، زدود و دفاع از ولایت و امامت را به تصویر کشید.

علیدادی‌سلیمانی، افزود: حضرت زهرا(س) به کسانی که نمی‌خواهند به اجتهادات شخصی خود اتکا کنند، آموخت که از رهبری اطاعت کنند و پشت سر امام جامعه بایستند؛ موضوعی که برای امروز ما و در دوران فتنه‌های پیچیده، درسی بزرگ به شمار می‌رود.

انتقاد از عملکرد سازمان ملل در دفاع از مظلومان

وی همچنین با اشاره به سالروز تأسیس سازمان ملل متحد اظهار کرد: سازمان ملل اکنون به سازمان دولت‌های قدرتمند تبدیل شده و در شمار بی‌خاصیت‌ترین سازمان‌های موجود در جهان قرار گرفته است.

امام جمعه کرمان با انتقاد از عملکرد این نهاد بین‌المللی در قبال تحولات منطقه و وضعیت مردم فلسطین گفت: این سازمان در برابر خون مظلومان فلسطینی کجاست؟ برای پایان‌دادن به جنگ‌ها و دفاع از حقوق مظلومان تا چه اندازه کارآمدی دارد؟

سالروز مبارزه امام خمینی(ره) با کاپیتولاسیون

علیدادی‌سلیمانی در ادامه با اشاره به سالروز خروش امام خمینی(ره) علیه لایحه کاپیتولاسیون، اظهار کرد: این لایحه به عزت و غرور ملی خدشه وارد می‌کرد و امام خمینی(ره) برای دفاع از ارزش‌های انسانی، عزت ملی، هویت ملی و تمدن ایرانی ـ اسلامی قیام کرد.

وی افزود: امام خمینی(ره) در دفاع از هویت ایران و ایرانی مسلمان در برابر این اقدام ایستاد و به مقابله با آن پرداخت.

امام جمعه کرمان با انتقاد از تحمیل این قرارداد به کشور گفت: کسانی این قرارداد ننگین را بر ما و بر تمدن چند هزار ساله ما تحمیل کردند که تمام سابقه کشورشان به اندازه عمر برخی درختان خیابان‌های تهران هم نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تبریک سالروز میلاد امام سجاد(ع)، به سالروز شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی(ره) و سالروز حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ(ع) اشاره کرد.

علیدادی‌سلیمانی، گفت: دشمنان برای ناامن‌کردن زیارتگاه‌ها و عبادتگاه‌های ما طراحی کردند و عده‌ای را به خاک و خون کشیدند تا این ناامنی را در سراسر کشور ایجاد کنند.

امام جمعه کرمان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده جهان اسلام، اظهار کرد: امیدواریم ملت مبعوث ایران به‌عنوان سردمدار ملت‌ها و امت اسلامی، زمینه‌ساز ظهور باشد.