به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه ابهر با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب در پی مدال‌آوری ورزشکاران ایرانی، بر اهمیت هویت ملی، سرمایه انسانی، جنگ محاسباتی دشمن، هوشیاری در برابر نفاق و ضرورت حضور مردم در صحنه تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به دو پیام مقام معظم رهبری در پی مدال‌آوری ورزشکاران کشور، اظهار کرد: این پیام‌ها حاوی نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله سرمایه انسانی و هویت ملی، بازنمایی توانمندی نسل جوان ایران، ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های کشور در عرصه‌های بین‌المللی.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه پیروزی ورزشکاران ایرانی، به‌ویژه در رشته کشتی، فراتر از یک موفقیت ورزشی و در پیوند با افتخار جمعی و ملی است، افزود: این افتخارآفرینی‌ها موجب خوشحالی مردم می‌شود و در روزگار دشواری‌های اقتصادی و سیاسی، می‌تواند الگویی از تلاش، پشتکار و انضباط برای نسل جوان و سازندگان آینده کشور ارائه کند.

مرادپور با اشاره به اهمیت بازتاب موفقیت‌های ورزشی ایران در افکار عمومی جهان تصریح کرد: ایران باید از دریچه توان رقابتی، تلاش و پشتکار جوانان خود نیز شناخته شود، نه اینکه تصویر کشور صرفاً به مسائل سیاسی و اقتصادی محدود بماند.

وی با تأکید بر اهمیت ابعاد ژئوپلیتیکی و قدرت نرم خاطرنشان کرد: میزبانی آمریکا از رقابت‌های بین‌المللی و به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آن کشور، در شرایطی که روابط دو کشور با تقابل و تنش همراه است، از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه ارزیابی وضعیت کشور نباید تنها بر مبنای شرایط اقتصادی صورت گیرد، گفت: نمی‌توان همه موفقیت‌ها و ناکامی‌ها را صرفاً به اقتصاد محدود کرد؛ اقتصاد یک بخش مهم از زندگی جامعه است، اما ابعاد فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و سیاسی نیز باید در تحلیل وضعیت کشور مورد توجه باشند.

مرادپور در ادامه خطبه‌ها، با اشاره به آیات قرآن کریم درباره مواجهه مؤمنان با تهدید دشمنان، به تبیین مفهوم جنگ محاسباتی پرداخت و اظهار کرد: یکی از اقداماتی که امروز دشمن به آن امید بسته، ایجاد ترس و تغییر محاسبات جامعه است؛ به‌گونه‌ای که مردم تصور کنند مقاومت بی‌فایده است و تنها راه نجات، تسلیم شدن در برابر دشمن خواهد بود.

وی با اشاره به آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران، درباره واکنش مؤمنان به تهدید دشمنان، افزود: در قرآن کریم آمده است که هنگامی که به مؤمنان گفته شد دشمنان برای مقابله با آنان گرد آمده‌اند، این تهدید نه‌تنها ایمان آنان را تضعیف نکرد، بلکه بر ایمانشان افزود و گفتند: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ»؛ خداوند برای ما کافی است و او بهترین تکیه‌گاه است.

امام جمعه ابهر ادامه داد: این آیه نشان می‌دهد که مؤمنان نباید در برابر تهدیدها دچار ترس و محاسبات نادرست شوند، بلکه باید شرایط را با ایمان، شناخت درست موقعیت و اعتماد به خداوند ارزیابی کنند.

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی اظهار کرد: گاهی یک ملت یا گروه، از نظر امکانات و توانایی در موقعیتی قرار داشته که می‌توانسته به پیروزی برسد، اما به دلیل ترس، اشتباه در محاسبات یا تأثیرپذیری از فضاسازی دشمن، فرصت پیروزی را از دست داده است.

مرادپور با اشاره به ماجرای جنگ صفین و نزدیک شدن مالک اشتر به خیمه معاویه گفت: در آن مقطع، در حالی که شرایط به سمت پیروزی پیش می‌رفت، عواملی از داخل جبهه خودی موجب تغییر وضعیت شدند و اجازه ندادند نتیجه مورد انتظار حاصل شود. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که فهم درست شرایط در همان لحظه وقوع حوادث اهمیت دارد؛ زیرا تحلیل رویدادها پس از گذشت قرن‌ها آسان‌تر از تصمیم‌گیری در متن حوادث است.

وی افزود: در بسیاری از مواجهه‌های تاریخی، طرف مقابل لزوماً به دلیل نداشتن امکانات شکست نخورده، بلکه ترس، ناتوانی در تشخیص موقعیت و ارزیابی نادرست توانایی‌های خود و دشمن، در نتیجه کار تأثیر گذاشته است.

امام جمعه ابهر با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه ایران گفت: امروز دشمن از تهدیدهای بزرگ سخن می‌گوید و از هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، مراکز راهبردی و تأسیسات هسته‌ای ایران صحبت می‌کند؛ حتی در برخی اظهارات، تهدیدهایی با مضمون استفاده از سلاح هسته‌ای و تکرار حوادثی مانند هیروشیما مطرح می‌شود.

وی تأکید کرد: هدف از چنین تهدیدهایی، علاوه بر فشار نظامی و سیاسی، می‌تواند ایجاد یک بن‌بست روانی در جامعه باشد؛ به این معنا که مردم به این نتیجه برسند که مقاومت فایده‌ای ندارد و تنها راه پیش‌رو، تسلیم شدن است.

وی با تأکید بر اینکه ترساندن یکی از ابزارهای اثرگذاری بر اراده انسان‌هاست، افزود: از نگاه قرآن، انسان مؤمن نباید اجازه دهد تهدیدهای دشمن، اعتماد او به خداوند و قدرت تصمیم‌گیری‌اش را از بین ببرد. کسی که به وعده‌های الهی اعتماد دارد، نباید وعده‌ها و تهدیدهای دشمن را مبنای محاسبات خود قرار دهد.

وی افزود: نترسیدن مؤمنان به معنای آن نیست که هیچ دشواری یا خطری وجود ندارد، بلکه به این معناست که آنان در مواجهه با سخت‌ترین شرایط نیز نباید ایمان، امید و توکل خود را از دست بدهند. این مسئله فقط مربوط به دوران رفاه و آسایش نیست، بلکه در شرایط دشوار اقتصادی، سیاسی و حتی درگیری‌های نظامی نیز اهمیت دارد.

تأکید بر هوشیاری در برابر نفاق و برداشت‌های انحرافی

مرادپور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع نفاق در جامعه اسلامی، بر ضرورت شناخت دقیق نشانه‌های نفاق تأکید کرد و گفت: منافق همیشه فردی نیست که به‌صورت آشکار در برابر جامعه اسلامی قرار گرفته باشد؛ گاهی تشخیص نفاق دشوار است، زیرا ممکن است فرد در ظاهر اهل عبادت، نماز و اعمال دینی باشد.

وی با اشاره به ماجرای خوارج در دوران امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: خوارج افرادی بودند که به قرائت قرآن و نماز شب اهمیت می‌دادند و خود را در عمل به دین پیشرو می‌دانستند، اما در تشخیص حقیقت و فهم درست جایگاه رهبری جامعه دچار انحراف شدند.

امام جمعه ابهر افزود: یکی از نکات مهم در شناخت جریان نفاق، این است که برخی افراد ممکن است خود را در فهم و اجرای اسلام جلوتر از رهبر جامعه بدانند و بر اساس برداشت شخصی خود، تصمیم‌ها و مواضع جامعه اسلامی را نقد کنند؛ درحالی‌که شناخت شرایط و اقتضائات زمان، نیازمند بصیرت و توجه به مجموعه واقعیت‌هاست.

وی با اشاره به صلح حدیبیه گفت: در آن مقطع، برخی افراد نسبت به تصمیم پیامبر اکرم(ص) برای صلح اعتراض داشتند و تصور می‌کردند که باید مسیر دیگری انتخاب شود؛ درحالی‌که تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده، نیازمند شناخت دقیق موقعیت و توجه به مصالح بلندمدت است.

مرادپور با اشاره به تفاوت مواضع افراد در زمان جنگ و صلح تصریح کرد: ممکن است فردی در شرایطی که صلح ضرورت دارد، با صلح مخالفت کند و در شرایطی که ایستادگی و مقابله لازم است، به مخالفت با آن برخیزد. ازاین‌رو، شناخت نفاق به بررسی رفتارها، مواضع و دلایل افراد در موقعیت‌های مختلف نیاز دارد.

وی تأکید کرد: منافق لزوماً کسی نیست که ظاهر متفاوتی داشته باشد یا برخی رفتارهای ظاهری را انجام ندهد؛ ممکن است فردی در ظاهر اهل عبادت باشد و در عین حال، در تحلیل شرایط و موضع‌گیری‌های خود دچار انحراف شود. بنابراین، نباید شناخت نفاق را به ظاهر افراد، نوع پوشش یا ادعاهای آنان محدود کرد.

امام جمعه ابهر همچنین با اشاره به تفاوت میان نفاق و مخالفت آشکار گفت: فردی که موضع خود را به‌روشنی اعلام می‌کند و به‌صورت علنی در برابر یک جریان قرار می‌گیرد، از نظر شناخت مواضع، وضعیت متفاوتی با فردی دارد که در ظاهر همراه است، اما در عمل مسیر دیگری را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به جدا شدن خوارج از امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد: هنگامی که مواضع افراد آشکار می‌شود، تشخیص مسیر آنان نیز آسان‌تر خواهد شد؛ اما مسئله مهم، شناخت کسانی است که در ظاهر همراه جامعه هستند و مواضع واقعی خود را به‌روشنی نشان نمی‌دهند.

مرادپور افزود: از جمله نشانه‌هایی که در این چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد، ترس از دشمن، فراموش کردن یاد خدا و غفلت از توکل به پروردگار است. جامعه مؤمنان باید در برابر چنین آسیب‌هایی هوشیار باشد و اجازه ندهد نگرانی‌ها و تهدیدها، اراده عمومی را متزلزل کند.

حضور مردم در خیابان‌ها؛ عاملی برای تقویت روحیه عمومی

امام جمعه ابهر در ادامه با اشاره به ماجرای جنگ خندق و جنگ احزاب، به نقش حضور اجتماعی در تقویت روحیه مردم پرداخت و اظهار کرد: در جنگ احزاب، گروه‌های مختلفی برای مقابله با مسلمانان گرد هم آمده بودند و شرایط دشواری بر جامعه اسلامی حاکم شده بود. در چنین شرایطی، حفظ روحیه عمومی و جلوگیری از گسترش ترس اهمیت فراوانی داشت.

وی با اشاره به شیوه‌های تقویت روحیه در آن مقطع افزود: پیامبر اکرم(ص) برای مقابله با فضای ترس و نگرانی، اقداماتی را برای تقویت روحیه مسلمانان در نظر می‌گرفتند و حضور افراد در میان مردم و سر دادن شعارهای دینی، می‌توانست به افزایش اطمینان و کاهش نگرانی‌ها کمک کند.