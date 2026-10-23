به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به جایگاه تاریخی، علمی و فرهنگی قزوین اظهار کرد: این شهر در طول تاریخ در عرصه‌های مختلف ادبی، هنری، سیاسی و دینی شخصیت‌های برجسته‌ای را پرورش داده و از دیرباز به‌عنوان دیار عالمان و فرهیختگان شناخته شده است.

وی با اشاره به چهره‌های ادبی و فرهنگی قزوین، از جمله دهخدا، عبید زاکانی و عارف قزوینی، همچنین جایگاه این شهر در عرصه خوشنویسی با نام میرعماد و حضور شخصیت‌های سیاسی همچون شهید رجایی، افزود: قزوین در حوزه علم و تقوا نیز خاستگاه عالمان بزرگی بوده و آوازه بسیاری از علمای این دیار در خارج از استان و حتی در دیگر سرزمین‌های اسلامی شناخته شده است.

امام‌جمعه موقت قزوین با اشاره به شهرت تاریخی این شهر به «دارالمؤمنین» و عنوان «مینودر» گفت: در برخی منابع روایی نیز از قزوین با عنوان «باب‌الجنه» یاد شده است که البته بررسی صحت سندی این روایات نیازمند بحث و بررسی است؛ با این حال، تاریخ قزوین گواهی می‌دهد که این شهر کهن از افتخارات فراوانی برخوردار بوده است.

درخواست از مدیران قزوین برای خدمت جهادی به مردم

سبحانی‌نیا در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، خطاب به مدیران ارشد و مدیران کل استان اظهار کرد: مردم شریف قزوین در شرایط دشوار اقتصادی همچنان پای کار کشور، دین، انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و با حضور در خیابان‌ها، میادین و مساجد، حمایت خود را از کشور نشان می‌دهند.

وی با بیان اینکه مردم سختی‌های معیشتی را تحمل می‌کنند تا از وطن و ارزش‌های خود حمایت کنند، افزود: انتظار می‌رود مسئولان نیز با درک شرایط موجود، کمر همت را برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم ببندند و با تأسی به راه الهی و توسل به حضرت ولی‌عصر(عج)، در مسیر کاهش مشکلات جامعه تلاش کنند.

امام‌جمعه موقت قزوین با تأکید بر اینکه خدمت به مردم در شرایط کنونی نیازمند روحیه جهادی است، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که حضور و مقاومت مردم در شب و روز، به‌ویژه در تجمعات شبانه، از نگاه دینی مصداق جهاد در راه خداست، تلاش مسئولان برای رفع مشکلات مردم نیز ارزش و اجر فراوانی دارد.

وی از مدیران خواست کارهایی را که امکان انجام فوری آن‌ها وجود دارد، به روزهای آینده موکول نکنند و تا جایی که در توان دارند، امور مردم را در همان روز مراجعه پیگیری کنند.

سبحانی‌نیا تصریح کرد: مراجعه‌کننده‌ای که برای حل مشکل خود به یک اداره می‌آید، باید با برخورد مناسب و پیگیری مؤثر روبه‌رو شود و از مراجعه خود احساس رضایت داشته باشد. مسئولان باید با مردم همراهی کنند و برای کاستن از سختی‌های زندگی آنان، از هیچ تلاش مقدوری دریغ نکنند.

حضور مردم می‌تواند مانع تحقق اهداف دشمن شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال تشدید تهدیدهای نظامی علیه ایران گفت: کشور در مقطع حساسی قرار دارد و احتمال تهاجم جدید وجود دارد؛ هرچند می‌توان با اقداماتی، از جمله حفظ انسجام و حضور گسترده مردم در حمایت از کشور، محاسبات دشمن را تغییر داد.

امام‌جمعه موقت قزوین با اشاره به نگرانی مردم از آسیب‌دیدن زیرساخت‌ها، شهادت غیرنظامیان و تکرار حوادثی مانند حمله به مدرسه میناب اظهار کرد: کسانی که مخالف جنگ و آسیب‌دیدن کشور هستند، باید بدانند که حمایت یکپارچه مردم از کشور، انقلاب و رهبری می‌تواند اراده دشمنان را برای اقدام نظامی تضعیف کند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه افزود: دشمن باید به این جمع‌بندی برسد که با ملتی متحد و یکپارچه روبه‌روست و نمی‌تواند به‌آسانی اهداف خود را محقق کند.

سبحانی‌نیا با اشاره به وضعیت پایگاه‌های آمریکا در منطقه و شرایط نظامی این کشور، مدعی شد که آمریکا در مقایسه با جنگ‌های گذشته با محدودیت‌ها و ضعف‌هایی روبه‌رو شده است و توانمندی دفاعی ایران نیز افزایش یافته است.

وی افزود: به گفته فرماندهان، توان ایران نسبت به جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه افزایش یافته و در مقابل، دشمن نسبت به گذشته با شرایط دشوارتری روبه‌روست؛ ازاین‌رو، هدف اصلی بخشی از تهدیدها و فضاسازی‌های کنونی را باید در تلاش برای تضعیف روحیه و اراده مردم جست‌وجو کرد.

تأکید بر مقابله با جنگ روانی و شایعه‌پراکنی دشمن

امام‌جمعه موقت قزوین با اشاره به فعالیت‌های دونالد ترامپ در فضای مجازی گفت: شایعه‌پراکنی و تهدیدهای مکرر با این هدف دنبال می‌شود که مردم را نگران کند و اراده آنان را از درون سست سازد.

وی تأکید کرد: مردم نباید اجازه دهند تهدیدهای دشمن بر روحیه و تصمیم‌گیری آنان اثر بگذارد؛ زیرا حضور آگاهانه و یکپارچه جامعه می‌تواند محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد.

سبحانی‌نیا با بیان اینکه دشمنان در شرایط کنونی به دنبال یافتن راهی برای خروج از وضعیت موجود هستند، اظهار کرد: باید با حفظ انسجام و حمایت از کشور، اجازه نداد فضاسازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها به ابزاری برای تضعیف روحیه عمومی تبدیل شود.

روایت فتح مکه؛ وحدت و حضور گسترده، عامل بازدارندگی

وی برای تبیین نقش انسجام و حضور عمومی، به ماجرای فتح مکه اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) در سال هشتم هجری با سپاهی متشکل از حدود ۱۰ هزار نفر از مسلمانان از مدینه به سوی مکه حرکت کرد. هنگامی که سپاه به نزدیکی مکه رسید، پیامبر(ص) از عموی خود عباس خواست ابوسفیان، از سران مشرکان مکه، را نزد ایشان بیاورد.

امام‌جمعه موقت قزوین ادامه داد: ابوسفیان شبانه آمد و هنگامی که گستردگی سپاه مسلمانان و خیمه‌های برپاشده در دشت و اطراف مکه را مشاهده کرد، با جمعیتی روبه‌رو شد که مقابله با آن برایش دشوار به نظر می‌رسید. در ادامه نیز پیامبر(ص) اعلام کرد هرکس سلاح خود را بر زمین بگذارد، در امان خواهد بود.

سبحانی‌نیا با اشاره به تسلیم‌شدن مشرکان مکه بدون وقوع نبردی گسترده، این واقعه را نمونه‌ای از تأثیر قدرت جمعی و حضور یکپارچه دانست و گفت: اگر مردم متحد باشند و حضور خود را در صحنه حفظ کنند، دشمن درمی‌یابد که نمی‌تواند به‌راحتی اهدافش را پیش ببرد.

وی در پایان یادآور شد: حضور گسترده مردم می‌تواند محاسبات دشمن را تغییر دهد و مانع از آن شود که طرف مقابل احتمال موفقیت خود را بالا ارزیابی کند؛ در مقابل، خالی‌شدن صحنه از حضور مردم ممکن است دشمن را به اقدام و تداوم تهدیدها امیدوار کند.