به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عقیل شهیک‌زهی امام جمعه اهل سنت جاسک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت ایمان، تقوا و عمل به دستورات الهی، اظهار کرد: خداوند متعال فرموده است هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند از راهی که گمان نمی‌کند، برای او روزی فراهم می‌کند. اگر مردم یک شهر، روستا یا کشور ایمان داشته باشند و تقوا پیشه کنند، برکات آسمان و زمین بر آنان نازل می‌شود.

وی افزود: امروز باید به وضعیت خود نگاه کنیم و از خود بپرسیم در چه مسیری قدم برمی‌داریم. مشکلات، مصیبت‌ها و سختی‌هایی که پشت سر هم به وجود می‌آیند، ما را متوجه این موضوع می‌کنند که اگر وضعیت خود را تغییر ندهیم، سختی‌ها روزبه‌روز بیشتر خواهند شد.

امام جمعه اهل سنت جاسک با بیان اینکه خداوند به بندگان خود ظلم نمی‌کند، تصریح کرد: این اعمال خود انسان‌هاست که موجب ظلم به خود، همسایه، هم‌دین و دیگر همنوعانشان می‌شود. اگر ظلم در جامعه رواج پیدا کند و ظالمان پیشرفت کنند، باید فاتحه آن امت را خواند.

شهیک‌زهی با اشاره به اینکه ظلم پایدار نمی‌ماند، گفت: بسیاری از کسانی که مدتی بر روی زمین ظلم کردند، سرانجام از بین رفتند و به هلاکت رسیدند. با این حال باید بدانیم که برای مقابله با ظلم انسان‌های باایمان و قدرتمند باید وارد میدان شوند و مانع ادامه ظلم شوند.

وی با اشاره به سخنی از پیامبر اسلام (ص) درباره یاری کردن برادر مسلمان، بیان کرد: وظیفه انسان این است که برادر خود را چه ظالم باشد و چه مظلوم یاری کند. یاری کردن مظلوم روشن است، اما وقتی از پیامبر اسلام (ص) پرسیده شد که چگونه می‌توان ظالم را یاری کرد، ایشان فرمودند باید او را از ظلم بازداشت و مانع ستمگری او شد.

امام جمعه اهل سنت جاسک، ادامه داد: اگر امروز به زندگی خود بازگردیم می‌بینیم هرکس به اندازه توان و مسئولیت خود ممکن است مرتکب ظلم شود، چه حاکم باشد، چه مسئول و چه فرد عادی زمانی که زشتی ظلم و گناه از بین برود، جامعه به تباهی کشیده می‌شود.

شهیک‌زهی با تأکید بر ضرورت دوری از هواهای نفسانی، اظهار کرد: انسان نباید ناامید شود زیرا سنت الهی بر این است که هیچ چیزی پایدار نمی‌ماند. همان‌طور که چراغ پیش از خاموش شدن نور بیشتری از خود نشان می‌دهد، ظلم نیز سرانجام از بین خواهد رفت. بنابراین باید از این وضعیت خارج شویم و تنها به دنبال خواسته‌های نفسانی خود نباشیم.

وی با اشاره به اهمیت پاکی دل از حسد و کینه، افزود: مسلمان باید مراقب باشد که نسبت به برادر مسلمان خود حسادت نداشته باشد و از اینکه دیگری به موقعیت یا امکاناتی دست یافته است، ناراحت نشود زیرا خداوند به هرکس نعمتی می‌دهد و او را با همان نعمت امتحان می‌کند. همچنین نداشتن امکانات و تحمل سختی‌ها نیز از امتحان‌های الهی است و نباید انسان را از عبادت دور کند.

امام جمعه اهل سنت جاسک با بیان اینکه جامعه از نظر مادی پیشرفت کرده است، گفت: اگر وضعیت امروز را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم، از نظر مادی پیشرفت زیادی داشته‌ایم، اما آنچه امروز به آن نیاز داریم، ایمان است؛ زیرا اگر ایمان نباشد، برکت از روزی انسان دور می‌شود.

عدالت باید در خانواده و جامعه برقرار شود

شهیک‌زهی با اشاره به جایگاه عدالت در اسلام، بیان کرد: یکی از گروه‌هایی که در روز قیامت در سایه عرش الهی قرار می‌گیرند، پیشوایان عادل هستند. این جایگاه تنها به رهبران و مسئولان بلندپایه اختصاص ندارد، بلکه در هر خانه‌ای نیز مسئولیت وجود دارد و پدر و مادر باید عدالت را میان فرزندان و همسران خود رعایت کنند.

وی افزود: همه انسان‌ها عدالت را امری خوب می‌دانند و خواهان برقراری آن هستند، اما مشکل اینجاست که هرکس خود را عادل می‌داند و تقصیر را به گردن دیگران می‌اندازد. در حالی که هر فرد باید ابتدا عملکرد خود را بررسی کند و ببیند تا چه اندازه عدالت را رعایت کرده است.

امام جمعه اهل سنت جاسک با خطاب قرار دادن مسئولان ادارات، اظهار کرد: شما برای خدمت به مردم آمده‌اید و باید خدمتگزار آنان باشید. از مسئولان ادارات در جاسک تا مدیران کل در استان و وزیران در مرکز کشور همه باید به فکر مردم باشند، عدالت را رعایت کنند و از ظلم بپرهیزند.

شهیک‌زهی، تصریح کرد: هر فردی متناسب با مسئولیتی که به او سپرده شده است، وظیفه دارد کار خود را به‌درستی انجام دهد و اگر مسئولیتش را به نحو احسن انجام ندهد، باید بداند که در حق مردم ظلم کرده است.

وی با اشاره به وظیفه نمایندگان مردم در قانون‌گذاری، گفت: نمایندگان مردم که قانون تصویب می‌کنند، برنامه می‌نویسند و بخشنامه صادر می‌کنند، باید مدافع حقوق مردم باشند. مردم به نمایندگان خود رأی داده‌اند تا از حقوق آنان دفاع کنند، بنابراین باید بررسی شود که قوانین و برنامه‌ها تا چه اندازه به نفع مردم است و مشکلات آنان را برطرف می‌کند.

امام جمعه اهل سنت جاسک با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها، اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی برخی ادارات واقعاً کم‌کاری می‌کنند یا به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی می‌خواهند از جیب مردم تغذیه کنند. عادت ما این نیست که از کسی نام ببریم، اما مدیران مربوطه و نمایندگان و وزیران خودشان می‌دانند که مخاطب این سخنان چه کسانی هستند.

وی افزود: مسئولان باید حق مردم را ادا کنند و برای معیشت آنان فکری اساسی داشته باشند، زیرا امروز مردم با سختی‌های زیادی روبه‌رو هستند و برای حل مشکلات خود به امام جمعه، فرماندار یا دیگر افراد مراجعه می‌کنند.

شهیک‌زهی با بیان اینکه وظیفه امام جمعه رساندن صدای مردم به مسئولان است، گفت: امام جمعه می‌تواند صدای مردم را به گوش کسانی برساند که مسئولیت دارند و باید از ظلم جلوگیری کنند. امیدواریم مسئولان دست از ظلم بردارند و مشکلات مردم را جدی بگیرند.

وی با اشاره به جایگاه مردم جاسک و تمجیدهایی که مسئولان از آنان دارند، تصریح کرد: مسئولان هر اداره‌ای که به جاسک می‌آیند، از مردم این شهرستان تعریف و تمجید می‌کنند، اما این پرسش مطرح است که حق مردم کجا رفته است از وضعیت جاده‌ها تا سایر مسائل و مشکلات شهرستان، مسئولان خودشان می‌دانند که چه اندازه به مردم رسیدگی شده است.

امام جمعه اهل سنت جاسک در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان در استان و مرکز کشور گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات مردم داشته باشند و برای تحقق عدالت، رفع مشکلات معیشتی و ادای حقوق مردم اقدام کنند.